Каршеринг BelkaCar получил 39 исков на 1 млрд ₽ за полгода — большая часть претензий исходит от лизинговых компаний

Контрагенты подали к оператору каршеринга BelkaCar 39 исков на общую сумму 972,7 млн рублей с начала 2026 года, сообщает «Коммерсант». Количество споров за полгода в 2,5 раза превысило число исков к компании за весь 2025 год. Основную часть претензий предъявили лизинговые компании.

Количество исков к BelkaCar выросло почти втрое за год

Операционная компания BelkaCar — АО «Каршеринг» — за истекший период 2026 года получила 39 исков на 972,7 млн рублей. Согласно открытым данным, это одни из крупнейших судебных претензий к российскому каршерингу.

Как пишет «Коммерсант», за весь 2025 год к компании подали 14 исков на 106,9 млн рублей, а суммарный объём претензий за 2022–2023 годы составил всего 25 млн рублей.

Самые крупные требования предъявили лизингодатели. Так, ООО «Шелковый путь» в июле 2026 года подало два иска на общую сумму 631 млн рублей. Ещё 249,9 млн рублей через суд пытается взыскать ООО «Мэйджор профи».

Суд — стандартный способ урегулирования споров

В BelkaCar сообщили «Коммерсанту», что компания сотрудничает с большим количеством финансовых и лизинговых партнёров, поэтому возникновение разногласий неизбежно.

Представитель BelkaCar отметил, что судебные разбирательства рассматриваются как стандартный способ урегулирования коммерческих споров и не влияют на непрерывность операционной деятельности, планы компании и пользователей сервиса.

Рост цен на ремонт осложняет отношения операторов с партнёрами

По мнению экспертов «Коммерсанта», большинство претензий связано с пересмотром или завершением лизинговых договоров. Операторы каршеринга и их партнёры всё чаще спорят из-за пробега автомобилей, их износа, стоимости ремонта и других условий эксплуатации.

Аналитики подчёркивают, что лизинговые компании ужесточают условия сотрудничества, а это, в свою очередь, отражается на расходах операторов. Дополнительное давление оказывают рост цен на запчасти и ремонт, а также нарушения условий эксплуатации автомобилей, из-за чего может снижаться качество обслуживания автопарка.

Пользователи начали чаще оспаривать штрафы каршеринга

Ранее «Известия» сообщали, что количество исков пользователей к каршеринговым сервисам из-за штрафов в 2025 году выросло на 60%. По данным издания, суды стали чаще вставать на сторону клиентов. В случае победы клиенты могут вернуть списанные деньги, а также получить компенсацию морального вреда, штраф по закону о защите прав потребителей и возмещение судебных расходов.

По данным Росстата, в январе—мае 2026 года россияне потратили на каршеринг 22,6 млрд рублей — на 7,6% меньше, чем годом ранее. Как пишет «Коммерсант», спрос в сегменте снижается из-за роста цен и ограничений мобильного интернета.

Контекст

BelkaCar работает с 2016 года и входит в число крупнейших операторов каршеринга в России. Парк компании насчитывает около 5 тыс. автомобилей — это четвёртый показатель в стране и 6,4% совокупного парка каршеринга.

В 2018–2019 годах BelkaCar уже оказывался в центре судебных разбирательств. Тогда споры были связаны с конфликтом акционеров: суд арестовал акции компании, а её бывший инвестор обвинил основателей в выводе активов. Позже корпоративный конфликт был урегулирован.

Согласно данным СПАРК, по итогам 2025 года выручка компании выросла на 34% год к году — до 5,9 млрд рублей. Чистый убыток сократился на 32% и составил 538,4 млн рублей.