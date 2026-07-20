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В работе мессенджера MAX произошёл сбой — пользователи жалуются на проблемы с загрузкой фото и видео

Число жалоб к 15:00 по московскому времени превысило 900
20 июля 2026, 15:15
Время прочтения 2 минуты
Пролитые стаканы с голубым напитком с шариками тапиоки на тротуаре, рядом стоят несколько стаканов с напитком в картонном держателе
Бизнес
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Пользователи мессенджера MAX массово жалуются на проблемы в работе сервиса 20 июля, сообщает сервис мониторинга сбоев DownDetector. Первые сообщения о неполадках начали поступать около 14:10 по московскому времени, а к 15:00 их число превысило 900. Пользователи сообщают, что не могут загружать изображения и видео, отправленные в сообщениях, также не приходят уведомления.

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При этом по месячной посещаемости первым остаётся Telegram
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Причины сбоя в работе приложения неизвестны

Согласно данным сервиса мониторинга, 55% обращений связаны с общими сбоями в работе мессенджера. Ещё 28% пользователей пожаловались на проблемы с получением уведомлений.

В приложении также не загружаются фотографии и видеозаписи.

На момент публикации MAX не комментировал причины сбоя.

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи Windows

Наибольшее количество сообщений о сбоях поступило от пользователей из Санкт-Петербурга и Москвы. Также о проблемах с работой MAX активно сообщали жители Свердловской области, Московской области и Республики Татарстан.

Больше всего жалоб поступило от пользователей устройств с операционной системой Windows — на них приходится 45,5% обращений. Ещё 33,8% сообщений поступило от владельцев Android-устройств, а 17,7% — от пользователей iPhone.

Контекст

Предыдущий крупный сбой в работе MAX произошёл вечером 10 июня. Тогда пользователи не могли отправлять и получать сообщения, обновлять чаты и совершать звонки.

Большинство обращений также было связано с проблемами уведомлений, а наиболее активно о неполадках сообщали владельцы Android-устройств.

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