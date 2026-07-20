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Россияне тратят на медиаконтент почти 9 часов в день — половину всего времени занимает просмотр ТВ

Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров считает, что давние прогнозы о полном переходе общества к цифровому контенту не сбылись
20 июля 2026, 17:30
Время прочтения 2 минуты
Девушка в пижаме смотрит ТВ со смартфоном в руках
Искусственный интеллект
Россия
Тренды
Автор:
Никита Черников

Среднестатистический россиянин ежедневно тратит около 8 часов 40 минут на потребление медиаконтента. По словам генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, примерно половина этого времени приходится на просмотр телевидения. Таким образом, телевизор остаётся одним из главных источником информации и развлечений для россиян.

Несмотря на развитие цифровых сервисов, телевидение сохраняет аудиторию

Как рассказал РИА Новости гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, в среднем россияне проводят за потреблением медиаконтента порядка 520 минут в день, причём половину из этого времени — у телевизора.

Александр Жаров напомнил, что ещё 15 лет назад многие эксперты прогнозировали полный переход аудитории на цифровой контент. В итоге телевидение «сохранило свои позиции».

Опыт телевидения заставил по-новому взглянуть на прогнозы об ИИ

CEO «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров призвал с осторожностью относиться и к заявлениям о будущем искусственного интеллекта.

По мнению топ-менеджера, новые технологии способны стать эффективным инструментом для индустрии — но это не означает полную замену привычных форматов и участия людей в их создании.

Контекст

Поиск информации с помощью ИИ уже меняет работу цифровых медиа. По данным «Известий», 74% специалистов используют или планируют внедрить оптимизацию контента для нейросетей.

По словам экспертов, нейросети всё чаще выбирают не самые популярные материалы, а публикации , которые наиболее полно отвечают на запрос пользователя.

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