Совет Федерации одобрил закон об ИИ — разработчики смогут использовать авторский контент для обучения нейромоделей

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о регулировании больших ИИ-моделей. Документ вводит меры государственной поддержки для разработчиков и разрешает обучать нейросети на данных государственных информационных систем. Эксперты считают, что новый закон поможет развитию российских ИИ-моделей, но ряд положений ещё предстоит доработать.

В России приняли первый закон о регулировании ИИ — юристы рассказали о спорных положениях документа В законе отсутствуют механизмы защиты персональных данных и авторских прав при обучении нейросетей Читайте также

Закон вводит две категории фундаментальных ИИ-моделей

Согласно законопроекту, в России появится две категории фундаментальных моделей — суверенная и национальная.

Суверенная нейросеть сможет работать только в российских центрах обработки данных. Разрабатывать её имеет право российская компания, которая контролирует весь процесс создания. Для национальной модели разрешается использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией.

Обе категории моделей должны соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям.

Разработчики смогут получать господдержку и обучать ИИ на госданных

Разработчики фундаментальных моделей смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку государства.

Закон также разрешает использовать для обучения нейросетей данные федеральных и региональных государственных информационных систем. Какие именно данные будут доступны разработчикам, правительство определит отдельно по согласованию с органами безопасности.

Больше всего преимуществ получит российский бигтех

Опрошенные Russian Business эксперты считают, что новый закон прежде всего рассчитан на разработчиков крупных отечественных ИИ-моделей. Влияние нового закона на зарубежных разработчиков, как считают аналитики, будет минимальным.

Кроме того, эксперты отмечают, что российское регулирование будет менее жёстким, чем европейское:

закон не запрещает использовать авторские материалы для обучения ИИ;

не вводит обязательную масштабную маркировку контента;

не предусматривает специальных санкций за нарушение новых требований.

Российский закон об ИИ оказался мягче европейского

В то же время юристы и участники рынка отмечают, что отдельные положения документа ещё нуждаются в уточнении. Среди главных вопросов они называют:

защиту государственных и персональных данных,

порядок использования произведений, защищённых авторским правом,

требование считать большой фундаментальной моделью только LLM с 1 млрд параметров;

выгоду только для крупнейших разработчиков.

Эксперты также обращают внимание, что закон разрешает обучать нейросети на книгах, фильмах, музыке и других произведениях без согласия правообладателей, но не отвечает на вопрос, смогут ли авторы получать за это вознаграждение.

Кроме того, документ пока не описывает механизм защиты персональных данных, коммерческой тайны и государственной тайны — эти правила должны появиться позже в подзаконных актах.