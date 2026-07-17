Совет Федерации одобрил закон об ИИ — разработчики смогут использовать авторский контент для обучения нейромоделей

Совет Федерации одобрил закон об ИИ — разработчики смогут использовать авторский контент для обучения нейромоделейЮристы считают, что законопроект всё ещё требует доработки
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о регулировании больших ИИ-моделей. Документ вводит меры государственной поддержки для разработчиков и разрешает обучать нейросети на данных государственных информационных систем. Эксперты считают, что новый закон поможет развитию российских ИИ-моделей, но ряд положений ещё предстоит доработать.
Закон вводит две категории фундаментальных ИИ-моделей
Согласно законопроекту, в России появится две категории фундаментальных моделей — суверенная и национальная.
Суверенная нейросеть сможет работать только в российских центрах обработки данных. Разрабатывать её имеет право российская компания, которая контролирует весь процесс создания. Для национальной модели разрешается использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией.
Обе категории моделей должны соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям.
Разработчики смогут получать господдержку и обучать ИИ на госданных
Разработчики фундаментальных моделей смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку государства.
Закон также разрешает использовать для обучения нейросетей данные федеральных и региональных государственных информационных систем. Какие именно данные будут доступны разработчикам, правительство определит отдельно по согласованию с органами безопасности.
Больше всего преимуществ получит российский бигтех
Опрошенные Russian Business эксперты считают, что новый закон прежде всего рассчитан на разработчиков крупных отечественных ИИ-моделей. Влияние нового закона на зарубежных разработчиков, как считают аналитики, будет минимальным.
Кроме того, эксперты отмечают, что российское регулирование будет менее жёстким, чем европейское:
- закон не запрещает использовать авторские материалы для обучения ИИ;
- не вводит обязательную масштабную маркировку контента;
- не предусматривает специальных санкций за нарушение новых требований.
Российский закон об ИИ оказался мягче европейского
В то же время юристы и участники рынка отмечают, что отдельные положения документа ещё нуждаются в уточнении. Среди главных вопросов они называют:
- защиту государственных и персональных данных,
- порядок использования произведений, защищённых авторским правом,
- требование считать большой фундаментальной моделью только LLM с 1 млрд параметров;
- выгоду только для крупнейших разработчиков.
Эксперты также обращают внимание, что закон разрешает обучать нейросети на книгах, фильмах, музыке и других произведениях без согласия правообладателей, но не отвечает на вопрос, смогут ли авторы получать за это вознаграждение.
Кроме того, документ пока не описывает механизм защиты персональных данных, коммерческой тайны и государственной тайны — эти правила должны появиться позже в подзаконных актах.