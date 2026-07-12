В России приняли первый закон о регулировании ИИ — юристы рассказали о спорных положениях документа

8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Документ впервые закрепляет правовую базу для разработки и использования больших ИИ-моделей: вводит требования к маркировке ИИ-контента, а также разрешает обучать нейросети на государственных данных и произведениях без отдельного лицензирования. При этом эксперты считают, что закон оставляет без ответа ряд важных вопросов — в частности, кто будет отвечать за утечки персональных данных и как будут защищаться интересы правообладателей.

Госдума приняла закон о регулировании ИИ — маркировка нейросетевого контента может стать обязательной Разработчики смогут обучать ИИ-модели на чужом контенте Читайте также

Основные положения закона вступят в силу 1 сентября 2026 года

Документ определяет ключевые правила разработки и использования больших ИИ-моделей в России. Если Президент России подпишет закон, большинство его норм вступит в силу 1 сентября 2026 года. Отдельные положения начнут действовать только с 1 марта 2027 года.

Закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России предусматривает несколько ключевых изменений:

вводит две категории больших ИИ-моделей — суверенные и национальные ;

и ; даёт разработчикам российских больших ИИ-моделей доступ к государственным данным для обучения нейросетей, а также меры финансовой, имущественной и информационной поддержки ;

для обучения нейросетей, а также ; разрешает правительству определять случаи, когда в государственных информационных системах можно использовать только российские ИИ-модели ;

; вводит маркировку аудио- и видеоконтента, созданного большими ИИ-моделями. Крупные платформы и социальные сети должны будут предоставить пользователям возможность такой маркировки;

аудио- и видеоконтента, созданного большими ИИ-моделями. Крупные платформы и социальные сети должны будут предоставить пользователям возможность такой маркировки; разрешает использовать книги, фильмы, музыку и другие объекты авторского права для обучения больших ИИ-моделей без отдельного лицензирования .

При этом закон распространяется не на все ИИ-модели, а только на большие фундаментальные модели. К ним относятся нейросети, содержащие не менее 1 млрд параметров — внутренних настроек, которые формируются в процессе обучения и определяют работу модели.

Российский закон об ИИ оказался менее жёстким, чем зарубежные аналоги

По мнению генерального директора провайдера цифровых сервисов Morizo (входит в E-Promo Group) Дениса Царева, российский подход к регулированию ИИ оказался значительно менее жёстким по сравнению с европейским. Например, закон не запрещает использовать авторский контент для обучения моделей, не вводит масштабную обязательную маркировку и пока не предусматривает специальных санкций за нарушение новых требований.

«Для сравнения: в Евросоюзе правообладатель может запретить использование своих материалов для обучения моделей или использования контента, как в прецеденте с Google. В США и Китае действующее регулирование порождает множество спорных ситуаций и судебных разбирательств», — считает Денис Царев, генеральный директор провайдера цифровых сервисов Morizo.

Главные привилегии от законопроекта получит российский бигтех

Эксперты сходятся во мнении, что новый закон в первую очередь ориентирован на разработчиков российских фундаментальных ИИ-моделей. Шермет Курбанов, соруководитель практики интеллектуальной собственности и цифрового права SL LEGAL, сообщил, что ключевыми бенефициарами регулирования станут разработчики суверенных и национальных фундаментальных моделей — в России подобных компаний не так много: например, Сбер и Яндекс. При этом, по мнению эксперта, на работу зарубежных компаний новый закон почти не повлияет.

«Что касается зарубежных вендоров, то говорить о введении для них жестких барьеров пока преждевременно: их обучение и функционирование исторически базируются на зарубежных датасетах и вычислительных мощностях, что делает их практически нечувствительными к локальным юрисдикционным ограничениям», — сообщил Шермет Курбанов, соруководитель практики интеллектуальной собственности и цифрового права SL LEGAL.

Управляющий партнёр ЮК «Правый берег» Радмила Радзивил отметила, что крупнейшие российские ИТ-компании получат важные для развития ИИ в РФ меры поддержки от государства.

«Разработки отечественных ИТ-корпораций получат официальный статус российских фундаментальных моделей. Он откроет эксклюзивный доступ к госзакупкам, субсидиям и массивам государственных данных», — сообщила Радмила Радзивил, управляющий партнёр ЮК «Правый берег».

Доступ к госданным ускорит развитие ИИ-моделей в России

Эксперты, опрошенные Russian Business, считают одним из главных положений закона возможность дать разработчикам доступ к данным из государственных информационных систем. Точные источники информации в законе не прописаны — их будут утверждать в индивидуальном порядке для каждой компании.

Основатель маркетплейса нейросетей chad Артур Кольцов полагает, что нововведение способно заметно повысить качество российских моделей.

«Если механизм доступа к государственным данным действительно заработает, российские компании смогут обучать модели на более широких массивах данных. Это поможет создавать более конкурентоспособные решения», — говорит Артур Кольцов, основатель маркетплейса нейросетей chad.

СЕО Morizo Денис Царев порекомендовал российским разработчикам ИИ-моделей пользоваться возможностью обучать нейросети на госданных, пока есть такая возможность.

Закон требует уточнения, считают эксперты

Несмотря на положительную оценку документа в целом, эксперты считают, что отдельные нормы потребуют доработки. Опрошенные Russian Business юристы и участники рынка выделили несколько положений закона, которые могут стать предметом споров или создать сложности при его практическом применении:

Слишком узкий предмет регулирования. Несмотря на название закона, он касается не всего искусственного интеллекта, а только больших фундаментальных моделей, сообщил Russian Business основатель маркетплейса нейросетей chad Артур Кольцов. Недостаточно прописана защита государственных данных. Закон открывает разработчикам доступ к государственным информационным системам, однако практически не описывает, как будут защищаться данные, поделился цифровой юрист Борис Герасин. Неурегулированный вопрос авторских прав. Закон разрешает использовать книги, фильмы, музыку и другие произведения для обучения ИИ без согласия правообладателей. Олег Попов, управляющий партнер Адвокатского бюро «А-ПРО», сообщил, что пока непонятно, будет ли выплачиваться вознаграждение авторам, смогут ли правообладатели запретить использование своих произведений и какие механизмы защиты у них останутся. Критерий большой фундаментальной модели о том, что она должна содержать 1 млрд параметров, может очень быстро устареть. Закон определяет фундаментальную модель через количество параметров. Управляющий партнер ЮК «Правый берег» Радмила Радзивил считает критерий спорным, поскольку современные компактные модели становятся всё эффективнее — могут содержать мало параметров, но быть очень производительными — и окажутся за пределами регулирования. Есть риск концентрации преимуществ у крупнейших игроков. Государственная поддержка, доступ к данным и статус национальной или суверенной модели, вероятнее всего, будут доступны только крупным разработчикам, так как закон направлен на компании, которые создают большие ИИ-модели, отметил Игорь Расторгуев, ведущий аналитик АМаркетс.

Механизм защиты авторских прав при обучении ИИ пока не определён

Управляющий партнёр юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивил считает, что принятый документ о регулировании ИИ не учитывает риски нарушения авторских прав при обучении нейросети на основе материалов книг, фильмов, игр и т.д.

«Закон фактически легализует сбор информации для обучения нейросетей без явного согласия авторов, что лишает правообладателей механизмов защиты их интеллектуальной собственности», — отметила Радмила Радзивил, управляющий партнёр юридической компании «Правый берег».

Ещё одна проблема, по мнению Бориса Герасина, цифрового юриста, председателя Центра по интеллектуальной собственности при омбудсмене Москвы, связана с защитой персональных данных — о ней в законе ничего не сказано.

«Сам механизм защиты персональных данных, коммерческой тайны и гостайны в законе не прописан: он полностью отдан на усмотрение подзаконных актов, которые ещё предстоит принять», — заявил Борис Герасин, цифровой юрист, председатель Центра по интеллектуальной собственности при омбудсмене Москвы.

Для полноценной защиты данных, считает эксперт, необходимы:

обязательное обезличивание персональных данных до их передачи для обучения ИИ,

персональных данных до их передачи для обучения ИИ, закрытый перечень сведений , составляющих государственную тайну и не подлежащих передаче ни при каких условиях,

, составляющих государственную тайну и не подлежащих передаче ни при каких условиях, независимый аудит использования данных с фиксацией всех обращений к ним,

использования данных с фиксацией всех обращений к ним, прямая ответственность разработчика за утечку или нецелевое использование полученной информации.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «А-ПРО» Олег Попов также считает наиболее спорной частью закона изменения, связанные с авторским правом. По его словам, фактически документ вводит модель, при которой автор сам должен ограничивать использование своих произведений для обучения ИИ.

«Вопрос вознаграждения правообладателей закон оставляет открытым, и именно он станет предметом основной дискуссии при подготовке подзаконных актов», — считает Олег Попов, управляющий партнёр адвокатского бюро «А-ПРО».

Стратегический советник по искусственному интеллекту Сергей Кобелев считает, что сейчас во всём мире компании и государства ищут баланс между интересами разработчиков и правообладателей.