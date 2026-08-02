В 2026 году случаи фишинга участились на 45% — вместо массовых рассылок спамеры выбирают точечные атаки

В первом полугодии 2026 года участились случаи фишинга участились на 45%, сообщили в Яндекс 360. Почтовые спамеры изменили стратегию: вместо массовых рассылок они стали использовать небольшие партии писем, разбитые на несколько частей. Новая схема позволяет злоумышленникам дольше оставаться незаметными для защитных систем пользователей.

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Спамеры перешли к точечным рассылкам

По данным Яндекс 360, общий объём почтового трафика за год вырос на 12% — до 50 млрд писем. При этом число вредоносных сообщений, обнаруженных на этапе обработки почтовыми серверами, увеличилось на 73% — почти до 5 млрд.

Ещё 5,7 млрд писем система автоматически отправила в папку «Спам» — это на 3% больше показателя прошлого года.

Число фишинговых писем выросло почти на 50%

Почти половина всех сообщений, заблокированных или отправленных в спам, была связана с попытками мошенников получить пользовательские данные.

Одним из главных трендов стало увеличение числа фишинговых рассылок — писем, с помощью которых злоумышленники пытаются похитить логины, пароли и другую конфиденциальную информацию. За год их количество выросло на 45%.

Как сообщили в компании, раньше мошенники могли отправлять сотни тысяч писем за несколько минут. Теперь они чаще распределяют рассылки небольшими партиями в течение дня — такой подход сложнее выявить только по объёму отправки.

Кроме того, на 50% выросло число попыток спуфинга — подделки адреса отправителя, при которой злоумышленники маскируют письма под сообщения от доверенных компаний или знакомых пользователей. Всего за отчётный период специалисты зафиксировали около 20 млн таких случаев.

Мошенники стали чаще маскироваться под известные сервисы

Тематика спама также изменилась: вместо рекламы казино и фиктивных розыгрышей фишеры чаще стали использовать поддельные письма от имени государственных организаций, популярных сервисов и известных брендов.

По данным Яндекс 360, мошенники продолжают скрывать текст внутри картинок, чтобы обходить автоматические фильтры. Количество изображений в письмах выросло на 33%.