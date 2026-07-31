ЦБ предложил подключить маркетплейсы к борьбе с мошенниками: платформы хотят включить в систему антифрод-контроля

Банк России предложил расширить круг участников, задействованных в борьбе с мошенническими переводами, пишут «Ведомости». Согласно проекту закона, к системе борьбы со злоумышленниками могут подключить маркетплейсы. Рынок отнесся к инициативе скептически.

Маркетплейсам придется внедрять антифрод-системы для борьбы с мошенниками

Проект закона предполагает, что цифровые площадки должны будут использовать антифрод-технологии — банковские системы, помогающие выявлять и предотвращать мошеннические действия. Маркетплейсы будут передавать Центробанку дополнительные сведения, необходимые для выявления подозрительных денежных переводов.

По данным «Ведомостей», в ЦБ считают, что законопроект позволит эффективнее противодействовать мошенничеству, поскольку банки, обслуживающие расчеты на маркетплейсах, не всегда могут определить конечного получателя средств. В данных о переводах отображается сама платформа, а не продавец, которому в итоге поступают деньги.

По мнению регулятора, участие маркетплейсов в инициативе позволит дополнить базу данных о случаях и попытках совершения переводов без добровольного согласия клиентов.

Участники рынка не поддержали инициативу

Селлеры считают введение новых требований излишним, уточняют «Ведомости». По их оценке, действующих механизмов защиты уже достаточно: банки могут получать информацию о продавцах из кассовых чеков, а выплаты селлерам перечисляются исключительно на банковские счета.

Средства поступают продавцам не сразу после покупки, а спустя некоторое время, что затрудняет вывод денег злоумышленниками и снижает вероятность мошеннических схем.