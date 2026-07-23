Изменения в охране труда с 31 августа 2026 года: главное из поправок к Постановлению № 2464

Разбираемся, кого затронут поправки, какие документы и процессы работодателям нужно пересмотреть и что следует успеть сделать до вступления новых правил в силу.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2026 года № 805 изменило порядок обучения по охране труда и проверки знаний, установленный Постановлением № 2464 . Поправки вступят в силу 31 августа 2026 года, а действие самих Правил продлено до 1 сентября 2032 года.

Кого коснутся изменения

Постановление Правительства РФ № 805 меняет порядок обучения по охране труда для работодателей, которые заключили с сотрудниками трудовые договоры. Масштаб изменений будет зависеть от условий труда, профессиональных рисков и категорий работников в конкретной компании.

Сильнее всего поправки затронут организации, которые: проводят обучение по охране труда дистанционно;

допускают сотрудников к работам повышенной опасности;

организуют обучение оказанию первой помощи и применению средств индивидуальной защиты (СИЗ);

часто переводят работников на другие должности или оформляют внутреннее совместительство;

самостоятельно обучают сотрудников и вносят сведения в реестр обученных лиц.

Одним работодателям будет достаточно обновить локальные документы и программы обучения. Другим придётся пересмотреть формат практических занятий, графики инструктажей и порядок оформления результатов обучения.

По словам руководителя Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динары Янбаевой, архитектура системы обучения в целом сохраняется, однако отдельные поправки могут заметно изменить привычные процессы. Особенно это касается компаний, которые использовали дистанционный формат для практической части программ.

Распространяются ли изменения на ИП без сотрудников

Если индивидуальный предприниматель работает самостоятельно и не заключает трудовые договоры, он не обязан организовывать обучение по охране труда для себя, что следует из п. 1 Правил обучения по охране труда, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 2464 (в ред. Постановления № 805), согласно которому Правила распространяются на работников, заключивших трудовой договор с работодателем.

После приёма первого сотрудника ИП становится работодателем и должен выполнять требования законодательства об охране труда: проводить инструктажи, организовывать обучение и проверку знаний, а при необходимости — стажировку, обучение оказанию первой помощи и применению СИЗ.

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Что учесть микробизнесу

Для микропредприятий предусмотрены отдельные упрощения, но полного освобождения от требований охраны труда нет.

Небольшим компаниям важно заранее определить: кто будет отвечать за обучение и инструктажи;

какие программы нужны сотрудникам;

можно ли проводить обучение своими силами;

потребуется ли привлекать учебный центр;

какие локальные документы нужно обновить.

Исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулёва отмечает, что у малого бизнеса часто нет собственного специалиста по охране труда, поэтому даже точечные изменения могут потребовать помощи внешних экспертов.

При этом CEO HR-агентства Sayhire Татьяна Юсупова считает, что небольшим компаниям бывает проще перестраивать процессы из-за меньшего числа сотрудников и более короткой цепочки согласований.

Обе позиции не противоречат друг другу: малый бизнес быстрее принимает решения, но чаще испытывает дефицит ресурсов и экспертного опыта.

Касаются ли изменения дистанционных сотрудников

Для дистанционных работников действует специальный порядок охраны труда по статье 312.7 ТК РФ. В период выполнения работы удалённо работодатель исполняет только часть обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством, а также знакомит сотрудника с требованиями безопасности при работе с оборудованием и средствами, которые он предоставил или рекомендовал.

Обычное обучение по охране труда для дистанционных работников по общему правилу не требуется. Иной порядок может быть закреплён в трудовом договоре, дополнительном соглашении, коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Поэтому изменения, внесённые постановлением № 805, затронут таких сотрудников только в тех случаях, когда компания сама предусмотрела для них обучение или когда они часть времени работают не дистанционно, а непосредственно на территории работодателя.

При этом дистанционных работников не следует объединять с сотрудниками филиалов, вахтовиками и персоналом на удалённых производственных объектах. Для этих категорий действует другой порядок, а очные практические занятия работодателю придётся организовывать с учётом места и характера работы.

Затрагивают ли изменения подрядчиков и самозанятых

Правила № 2464 распространяются на работников, состоящих с работодателем в трудовых отношениях. На подрядчиков по гражданско-правовым договорам и самозанятых обязательное обучение по этим правилам обычно не распространяется согласно ст. 15 ТК РФ.

Однако заказчик всё равно должен учитывать требования безопасности, если подрядчики работают на его территории, взаимодействуют с оборудованием или участвуют в производственных процессах. Поэтому важно проверить договоры, порядок допуска стороннего персонала и распределение обязанностей между сторонами.

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Сводная таблица: что меняется в обучении по охране труда с 31 августа 2026 года

Что меняется До 31.08.2026 После 31.08.2026 Обучение работам повышенной опасности Ежегодно Раз в 3 года Первичный инструктаж офисных работников Для всех Возможно освобождение Практические занятия (СИЗ, первая помощь,безопасные методы работы) Допускался дистант Только очно (полигоны, тренажеры,учебные площадки) Внутренние совместители Повторное обучение Возможно освобождение

Изменения утверждены Постановлением Правительства РФ № 805 от 30.06.2026 и вступают в силу 31.08.2026.

Разбор ключевых поправок: на что обратить внимание работодателям

Поправки затрагивают сразу несколько процедур — от инструктажей до оформления результатов обучения. Разберём их по порядку.

Что изменится в проведении инструктажей

Постановление № 805 уточняет, в каких случаях работодателю не нужно повторно проводить вводный инструктаж, обучение по охране труда и проверку знаний.

Повторные процедуры не потребуются, если сотрудника переводят на другую работу или должность, в другое структурное подразделение, оформляют на внутреннее совместительство либо меняют название его рабочего места или подразделения. Условие одно: характер работы, условия труда, источники опасности и уровни профессионального риска должны остаться прежними.

Если после перевода меняются обязанности сотрудника, оборудование, условия труда или связанные с работой риски, работодателю нужно заново определить необходимый объём инструктажей и обучения.

Ещё одно практическое изменение касается обучения применению средств индивидуальной защиты. Если работодатель актуализировал программу обучения по СИЗ, организовать внеплановое обучение необходимо в течение 60 календарных дней. Это один из немногих новых сроков, прямо установленный Правилами, поэтому его важно учитывать при обновлении внутренних программ обучения.

Постановление № 805 также предусматривает, что в отдельных случаях информацию о новых требованиях к оказанию первой помощи можно довести до работников в рамках внепланового инструктажа, если изменения не требуют проведения внепланового обучения.

Как будут инструктировать новичков на опасных работах

Для сотрудников, которые впервые начали трудовую деятельность и допущены к работам повышенной опасности, повторный инструктаж в течение первого года нужно проводить не реже одного раза в три месяца.

Юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева обращает внимание, что фактически периодичность таких инструктажей увеличивается с двух до четырёх раз за первый год работы. Работодателю потребуется проверить перечень таких сотрудников, графики инструктажей и локальные документы, в которых закреплена периодичность их проведения.

Кто может провести инструктаж руководителю организации

Инструктаж по охране труда на рабочем месте для руководителя организации или филиала может проводить специалист по охране труда либо другой работник, которого работодатель уполномочил на это приказом.

Это уточнение касается именно инструктажа на рабочем месте. Оно не отменяет другие обязательные процедуры обучения руководителя и не означает, что во всех случаях компания сможет обойтись без внешней обучающей организации. Необходимость привлекать учебный центр зависит от вида обучения и требований Правил № 2464.

Обучение и первая помощь

Постановление № 805 уточняет требования к программам обучения оказанию первой помощи и к специалистам, которые проводят такие занятия. При этом главное практическое изменение касается формата обучения: теорию по-прежнему можно изучать дистанционно, а практические занятия должны проходить очно.

Источник: генерация

Кого нужно обучать оказанию первой помощи

Перечень работников, которые должны проходить обучение оказанию первой помощи, остаётся прежним. Он установлен пунктом 33 Правил № 2464.

К таким работникам относятся: сотрудники, на которых приказом возложено проведение инструктажа по охране труда с вопросами первой помощи;

работники рабочих профессий;

лица, обязанные оказывать первую помощь по требованиям нормативных актов;

водители;

специалисты по охране труда;

члены комитетов и комиссий по охране труда;

работники, которые проводят обучение по охране труда;

другие сотрудники, включённые в перечень по решению работодателя.

Само по себе выполнение работ повышенной опасности не указано в пункте 33 как универсальное основание для обучения оказанию первой помощи.

Поправки № 805 меняют не перечень категорий работников, а содержание программ, терминологию и требования к формату практических занятий. Обновлённые примерные перечни тем нужно учитывать при разработке программ обучения, а практическая часть должна проходить очно.

Кто может проводить обучение

В Правилах № 2464 теперь отдельно упоминаются преподаватели и инструкторы, которые обучают оказанию первой помощи. Работодателю важно проверить подготовку внутренних специалистов и квалификацию сотрудников учебного центра.

Какие занятия нельзя проводить дистанционно

Постановление № 805 запрещает дистанционный формат для практических занятий: по безопасным методам и приёмам выполнения работ;

оказанию первой помощи;

применению СИЗ;

на учебно-тренировочных полигонах и тренажёрах.

Теоретическую часть программ можно по-прежнему проводить онлайн. Поэтому работодателям нужно проверить, как в действующих курсах разделены теория и практика, а также есть ли у учебного центра необходимое оборудование и площадки для очных занятий.

Юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева считает, что именно это изменение может потребовать от компаний наиболее серьёзной перестройки:

«Ограничение дистанционного формата может касаться не отдельного модуля, а структурной части почти каждой программы. Работодателям потребуется провести полное ревью действующей системы обучения».

Особенно чувствительной поправка станет для компаний с филиалами, вахтовыми сотрудниками и удалёнными производственными объектами: им придётся заранее определить, где работники смогут пройти практическую часть очно.

Реестр Минтруда и документооборот: что изменится для работодателей

Изменения касаются оформления результатов проверки знаний и выдачи подтверждающих документов работникам. Регистрационный номер записи в реестре можно будет указывать непосредственно в протоколе либо в электронной выписке, приложенной к нему. При этом новой обязанности ежегодно актуализировать все сведения о работниках не появится.

Где указывать регистрационный номер

Согласно обновлённым Правилам № 2464, регистрационный номер записи о проверке знаний нужно: указать непосредственно в протоколе, либо включить в электронную выписку из реестра и приложить её к протоколу.

Электронная выписка должна быть сформирована через федеральную информационную систему и подписана электронной подписью.

Работодателям стоит заранее проверить шаблоны протоколов и порядок хранения выписок, чтобы документы можно было быстро сопоставить и представить при проверке.

Какие документы может запросить работник

Сотрудник вправе запросить у работодателя протокол проверки знаний или выписку из него. Поэтому компании нужно определить, кто будет отвечать за выдачу документов, где они хранятся и в какие сроки обрабатываются запросы.

Динара Янбаева, юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ, обращает внимание, что после обновления правил документооборот станет более прозрачным: сведения о проверке знаний будет проще сопоставить с данными реестра, а работодателю важно обеспечить корректное оформление подтверждающих документов.

Нужно ли ежегодно обновлять сведения

Новые правила не устанавливают единого ежегодного обновления всех сведений об обученных работниках. Информацию в реестре вносят и корректируют при появлении соответствующего основания — например, после очередной проверки знаний или изменения данных в документах.

Компании стоит назначить сотрудника, который будет контролировать сроки обучения, корректность сведений и оформление документов. Это поможет снизить риск расхождений между протоколами и данными реестра.

Источник: генерация

Что будет, если не выполнить новые требования

За нарушение порядка обучения по охране труда работодателю может грозить административная ответственность. Размер штрафа зависит от характера нарушения: КоАП отдельно отмечает общие нарушения требований охраны труда и допуск сотрудника к работе без обязательного обучения и проверки знаний.

Какие штрафы предусмотрены

Если работника допустили к выполнению обязанностей без обучения и проверки знаний по охране труда, штраф составит:

для должностных лиц и ИП — от 15 000 до 25 000 рублей;

для юридических лиц — от 110 000 до 130 000 рублей.

За другие нарушения государственных требований охраны труда предусмотрено предупреждение или штраф:

для должностных лиц и ИП — от 2000 до 5000 рублей;

для юридических лиц — от 50 000 до 80 000 рублей.

При повторном аналогичном нарушении штраф для организации может составить от 100 000 до 200 000 рублей. Вместо штрафа деятельность ИП или юридического лица могут приостановить на срок до 90 суток.

Почему особенно важно подтвердить обучение документами

После несчастного случая инспекция проверяет не только сам факт обучения, но и то, как оно было организовано и оформлено. В частности, проверяющие могут запросить:

программы обучения;

протоколы проверки знаний;

документы о проведении инструктажей;

сведения о стажировке;

данные из реестра обученных лиц;

подтверждение очного проведения практических занятий.

«Если выяснится, что работник проходил практическое обучение оказанию первой помощи или применению СИЗ дистанционно, это может быть учтено при расследовании несчастного случая как нарушение обязательных требований». Динара Янбаева Юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ

Поэтому работодателю важно не только провести обучение в установленном формате, но и сохранить документы, которые это подтверждают.

Что чаще всего проверяет инспекция

При проверке инспекторы могут обратить внимание: на актуальность положения об обучении по охране труда;

программы обучения и инструктажей;

приказы о назначении ответственных;

журналы и протоколы;

документы о прохождении стажировки;

сведения в реестре;

соответствие фактически проведённого обучения установленным требованиям.

Стажировка не заменяет обязательных практических занятий. Если работнику требуются обе процедуры, работодатель должен выполнить требования, установленные для каждой из них. При этом отдельные виды обучения и проверки знаний можно объединять в случаях, прямо предусмотренных Правилами № 2464.

Чек-лист: как подготовить компанию к новым требованиям

До вступления поправок в силу, то есть не позднее 30 августа 2026 года, работодателю стоит оценить, как в компании организованы инструктажи, обучение и оформление его результатов.

Шаг 1. Аудит локальных документов

В первую очередь стоит сверить с новыми правилами:

положение об обучении по охране труда;

программы инструктажей и обучения;

порядок проведения практических занятий;

перечни работников, которым требуется обучение первой помощи и применению СИЗ;

шаблоны протоколов и других подтверждающих документов.

Шаг 2. Пересмотр порядка инструктажей

Компании важно определить:

в каких случаях не потребуется повторное обучение при переводе или внутреннем совместительстве;

для каких новичков на работах повышенной опасности повторный инструктаж нужно проводить раз в три месяца;

кто будет проводить инструктаж руководителя организации или филиала.

Эти решения стоит закрепить в локальных документах и приказах.

Шаг 3. Актуализация программ и формата обучения

Теоретическую и практическую части программ лучше разделить. Теорию можно оставить в дистанционном формате, а практические занятия по безопасным методам работы, первой помощи, применению СИЗ, а также занятия на полигонах и тренажёрах нужно организовать очно.

При работе с учебным центром стоит заранее уточнить, есть ли у него:

необходимое оборудование;

полигоны и тренажёры;

подготовленные преподаватели и инструкторы;

возможность подтвердить очное проведение практики.

Шаг 4. Обновление документооборота

Работодателю важно определить:

где будет указываться регистрационный номер из реестра;

как будут храниться электронные выписки;

кто отвечает за выдачу протоколов и выписок работникам;

совпадают ли сведения в протоколах и реестре.

Также можно назначить одного ответственного за контроль сроков обучения, документов и работы с реестром.

«Нужно проанализировать рабочие места, понять, как адаптировать новые требования к текущим процессам, обновить локальные документы и обучающие программы». Лилия Жигулёва Исполнительный директор исследовательской компании Happy Job

После такого аудита компании будет проще составить перечень изменений, распределить зоны ответственности и установить внутренние сроки подготовки.

Источник: генерация

Экспертное мнение

«Самая большая ошибка работодателей — воспринимать изменения как очередное формальное обновление документов. На практике компаниям придётся заново посмотреть на процессы обучения, оценку рисков и организацию инструктажей. Особенно это касается малого бизнеса, где функции охраны труда часто формализованы или переданы на аутсорс. Тем, кто начнёт подготовку заранее, будет значительно проще адаптироваться к новым требованиям без сбоев в работе». Лилия Жигулёва Исполнительный директор исследовательской компании Happy Job

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