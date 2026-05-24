Как открыть ИП в 2026 году: регистрация бизнеса за один день — без ошибок и отказов налоговой

Стать ИП в России можно за один рабочий день. В 2026 году процедуру ещё упростили: электронная подача стала быстрее, свидетельство о регистрации больше не выдают, а подписать документы удалённо можно через «Госключ». Но есть и подводные камни: ФНС по-прежнему отклоняет заявления с ошибками, опечатками или неверно указанными кодами ОКВЭД. Разобрались вместе с экспертами в нюансах, как пройти регистрацию с первого раза.

Основная информация о регистрации ИП

Кто может стать индивидуальным предпринимателем

Открыть бизнес в России вправе практически любой: работающий по найму, пенсионер, мать в декрете или учредитель ООО — сам по себе такой статус не мешает регистрации. Базовое условие — полная дееспособность и возраст от 18 лет. Несовершеннолетние старше 14 лет тоже могут стать предпринимателями, но только при дополнительном подтверждении: например, с нотариальным согласием родителей, усыновителей или попечителя. Иностранным гражданам и лицам без гражданства для регистрации понадобятся документы, подтверждающие право временно или постоянно жить в России, а также адрес места жительства в РФ. Но правило «практически любой» всё же не означает «вообще каждый»: для отдельных категорий есть ограничения.

Ограничения для регистрации ИП

Закон закрывает дорогу в предпринимательство для нескольких категорий граждан. Госслужащие, муниципальные служащие, военные, прокуроры, судьи и нотариусы не могут совмещать свой статус с бизнесом — лично или через доверенных лиц. Для адвокатов тоже действуют ограничения на совмещение с другой деятельностью, поэтому предпринимательство с адвокатским статусом лучше отдельно проверять с юристом.

ФНС также откажет в регистрации, если человек уже числится ИП, лишён судом права заниматься предпринимательством или после банкротства в статусе ИП ещё не прошёл установленный срок. В общем случае повторно зарегистрироваться как ИП после такого банкротства можно только через пять лет после завершения процедуры реализации имущества или прекращения дела о банкротстве.

Отдельные ограничения есть для деятельности с участием несовершеннолетних. Если заявитель выбирает ОКВЭДы, связанные с образованием, воспитанием, отдыхом, медицинским обеспечением, соцуслугами, детско-юношеским спортом, культурой или искусством, налоговая проверит сведения о судимости и уголовном преследовании. При некоторых составах регистрация по таким видам деятельности невозможна.

ФНС также откажет, если человек уже зарегистрирован как ИП. Самостоятельно открыть ИП не смогут и граждане, признанные судом недееспособными.

Особенности регистрации ИП для иностранных граждан

Пакет документов для иностранного гражданина стандартный: заявление по форме Р21001, документ, удостоверяющий личность, ВНЖ или РВП, подтверждение регистрации по месту жительства в России. Если документы составлены на иностранном языке, понадобится нотариально удостоверенный перевод на русский. Госпошлина — 800 рублей, но платить её нужно только при бумажной подаче напрямую в налоговый орган. При электронной подаче, через МФЦ, нотариуса или «Госключ» пошлину не взимают.

При этом иностранцам доступны не все виды деятельности на территории России. Им нельзя заниматься частной охраной, промысловой добычей рыбы, отдельными направлениями в лесном хозяйстве и некоторыми другими сферами, где закон устанавливает ограничения. Статус патентного поверенного тоже закрыт: его может получить только гражданин России.

Подать документы можно через налоговый орган, МФЦ, нотариуса или онлайн — через сервис ФНС, в том числе с подписанием через «Госключ» при авторизации через «Госуслуги». Через комплексный сервис ФНС также можно выбрать банк для открытия первого расчётного счёта, но это лучше не называть отдельным способом подачи документов «через банк-партнёр».

Cтарший юрист с 23-летним опытом работы в предпринимательском праве Анжела Поташникова обращает внимание на отдельное ограничение, которое действует для иностранных граждан и лиц без гражданства. Даже при наличии документов для проживания в России ФНС откажет в регистрации, если человек включён в реестр контролируемых лиц МВД — то есть числится среди тех, кто находится в стране с нарушением миграционных правил.

Что изменилось в регистрации ИП в 2026 году

Новые требования закона

Из заметных изменений для будущих ИП — новые коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. С 1 мая 2025 года для блогеров, авторов контента и тех, кто работает с продвижением в социальных сетях, действуют отдельные коды ОКВЭД. Если предприниматель планирует зарабатывать на контенте, рекламе, PR или продвижении в соцсетях, эти коды нужно проверить и выбрать ещё до подачи заявления на регистрацию. Ошибка с ОКВЭД не всегда блокирует старт бизнеса, но может создать проблемы с налоговым режимом, отчётностью и доступом к отдельным льготам.

Кроме того, с 1 января 2026 года Федеральная налоговая служба перестала выдавать свидетельства и уведомления о постановке на налоговый учёт. Их заменила выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков — единый документ, который подтверждает факт постановки на учёт или снятия с учёта. Изменение внесено Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Ранее выданные свидетельства менять не нужно: они сохраняют силу.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев обращает внимание на существенные изменения в налоговой нагрузке для предпринимателей. С 1 января 2026 года лимит годового дохода для работы на патентной системе сократился втрое — с 60 до 20 млн рублей, и превышение этой планки автоматически лишает ИП права на патент.

С 1 января 2026 года изменения по налогу на добавленную стоимость напрямую затрагивают предпринимателей на упрощённой системе налогообложения. ИП на УСН с доходом за 2025 год свыше 20 млн рублей признаются плательщиками НДС. Они могут применять общеустановленные ставки — 22, 10 или 0% — либо специальные ставки 5 или 7%, если соблюдают условия для их применения. Ставка 10% при этом сохраняется для отдельных категорий товаров, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ: среди них отдельные продовольственные товары, товары для детей, периодика и медицинские товары.

Отдельно Ворфоломеев указывает на рост нагрузки на фонд оплаты труда. С 1 января 2026 года пониженный тариф страховых взносов 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ сохраняется уже не для всего малого и среднего бизнеса, а только для отдельных категорий: субъектов МСП из утверждённого перечня приоритетных отраслей и предприятий общепита при соблюдении установленных условий. Правила закреплены в п. 13.3 ст. 427 НК РФ, а перечень приоритетных видов деятельности утверждается распоряжением правительства.

Обновления в сервисах «Госуслуг» и ФНС

В 2025–2026 годах электронное взаимодействие с государственными сервисами продолжило меняться. Документы на регистрацию ИП можно подать онлайн через сервис Федеральной налоговой службы «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» и подписать электронной подписью, в том числе через приложение «Госключ». С 1 ноября 2025 года ФНС изменила порядок приёма электронных обращений: вместо операторов электронного документооборота их нужно направлять через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте налоговой.

С подтверждающими документами тоже есть нюанс. Свидетельство о государственной регистрации ИП не выдают ещё с 2017 года — регистрацию подтверждает лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. А с 1 января 2026 года ФНС перестала выдавать свидетельство о постановке на налоговый учёт: для физлица этот факт теперь подтверждает выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Что ещё важно учесть предпринимателям в 2026 году

С 1 апреля 2026 года при перечислении налогов через Единый налоговый счёт (ЕНС) в поле «Плательщик» обязательно указывать статус, например: «Иванов Иван Иванович (ИП)», отмечает эксперт.

Пошаговая инструкция регистрации ИП

Шаг 1. Выбор кодов ОКВЭД.

ОКВЭД — это справочник числовых кодов, каждый из которых соответствует определённому виду деятельности. При регистрации ИП в заявлении указываются все коды, которые соответствуют планируемому бизнесу.

Кодов может быть несколько, но один указывают как основной. Он важен для статистики, отдельных льгот, ограничений по режимам и страхового тарифа по взносам на травматизм, если у ИП есть сотрудники. Шаг 2. Выбор системы налогообложения.

По умолчанию ИП оказывается на общей системе налогообложения — ОСНО. Чтобы применять спецрежим, нужно вовремя подать уведомление или заявление: для УСН и ЕСХН у нового ИП есть 30 календарных дней после постановки на учёт, для патента заявление подают заранее — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения.

Упрощённая система налогообложения (УСН) применяется ИП с годовым доходом до 490,5 млн рублей (в 2026 году лимит был увеличен с 50 млн до 490,5 млн рублей) и штатом не более 130 сотрудников. Режим предлагает два варианта расчёта налога: с доходов — по ставке 6% (но регионы могут снизить её до 1%) или с разницы между доходами и расходами — по ставке 15% (регионы могут устанавливать ставки от 5 до 15%).

Патентная система (ПСН) доступна только ИП. С 1 января 2026 года лимит дохода для патента — 20 млн рублей в год, а работников должно быть не больше 15 человек. Базовая ставка — 6%, но условия зависят от региона и конкретного вида деятельности.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): для сельского хозяйства или рыболовства. Применять его можно, если не менее 70% доходов приходится на сельхоздеятельность. Базовая ставка — 6%, но в отдельных регионах она может быть ниже, вплоть до 0%.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — режим, действующий до 31 декабря 2027 года включительно и только в отдельных субъектах РФ. Его главная особенность — отсутствие страховых взносов, но налоговые ставки при этом выше. Для АУСН годовой доход — не больше 60 млн рублей, сотрудников — не больше пяти человек; ставки — 8% для «доходов» и 20% для «доходы минус расходы».

Кандидат экономических наук и международный финансовый советник Мария Ермилова отмечает, что при выборе системы налогообложения стоит учитывать специфику бизнеса: вид деятельности (услуги/торговля), ожидаемые доходы и расходы, наличие сотрудников, региональных особенностей (для патента). Шаг 3. Подготовка документов.

Перед подачей заявления на регистрацию ИП необходимо собрать пакет документов. Потребуются паспорт и ИНН, а также выбранные коды ОКВЭД. Нужно заполнить заявление по форме Р21001. Способ подачи документов определяет их формат: при онлайн-подаче через сайт ФНС или «Госуслуги» документы подписываются электронной подписью, при подаче лично или через МФЦ — готовятся бумажные копии.

После регистрации предприниматель получает лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков подтверждает постановку физического лица на налоговый учёт, а не сам факт регистрации ИП. Шаг 4. Подача заявления: способы и нюансы.

На сайте ФНС можно скачать шаблон заявления по форме № Р21001. Заполнить его можно от руки или на компьютере. Если заявление подаётся лично через налоговую, то подписывать его нужно в присутствии инспектора. Шаг 5. Оплата госпошлины.

Размер госпошлины зависит от способа подачи документов. При бумажной подаче напрямую в налоговую нужно заплатить 800 рублей. Если документы направляются электронно и подписываются электронной подписью — в том числе через МФЦ, нотариуса или «Госключ», — госпошлины нет. Шаг 6. Получение статуса ИП и следующие шаги.

После рассмотрения заявления физлицо получит уведомление об успешной регистрации ИП. После регистрации стоит решить вопрос с расчётным счётом. Он не всегда обязателен для ИП, но без него трудно работать с юрлицами, принимать безналичную оплату и подключать бизнес-сервисы. А для АУСН расчётный счёт в уполномоченном банке обязателен.

Сроки и стоимость регистрации ИП

Сколько дней занимает оформление ИП

Оформление ИП через сайт ФНС или портал «Госуслуг» занимает три рабочих дня с момента подачи заявления, но кандидат экономических наук и международный финансовый советник Мария Ермилова утверждает, что зачастую онлайн-регистрация проводится всего за один рабочий день. При обращении в МФЦ или налоговую лично процесс точно займёт три рабочих дня.

Из чего складывается стоимость открытия ИП

Стоимость зависит от способа подачи. Если документы направляются электронно и подписываются электронной подписью — в том числе через «Госключ», МФЦ или нотариуса, — госпошлину платить не нужно. При бумажной подаче напрямую в налоговую госпошлина составляет 800 рублей.

Дополнительные расходы появляются не всегда. Токен для электронной подписи нужен только в отдельных сценариях — например, если заявитель оформляет классическую квалифицированную электронную подпись на носителе. В среднем такой носитель может стоить около 1000–1500 рублей, но цена зависит от продавца и модели. При подаче через «Госключ» отдельный токен не требуется.

Остальные расходы — открытие расчётного счёта, онлайн-касса, бухгалтерское сопровождение — возникают уже после регистрации и зависят от специфики бизнеса.

Что делать, если сроки регистрации ИП затягиваются

Чаще всего задержки возникают из-за ошибок в заявлении, неполного пакета документов, технических сбоев в сервисах ФНС или несоответствия адреса данным Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

Если ответа в установленный срок нет, кандидат экономических наук и финансовый советник Мария Ермилова рекомендует проверить статус заявления в личном кабинете ФНС или на «Госуслугах», а при отсутствии результата обратится в налоговую лично или по телефону горячей линии. Эксперт отмечает, что можно подать жалобу через личный кабинет или в вышестоящую инспекцию, а ускорить процесс можно только повторной подачей с исправленными документами.

Регистрация ИП для разных сценариев бизнеса

Выбор налогового режима, необходимость онлайн-кассы и другие практические вопросы зависят от того, чем именно будет заниматься предприниматель.

ИП для фрилансеров и самозанятых

Фрилансеру на самозанятости стоит задуматься об ИП, когда доход приближается к лимиту 2,4 млн рублей в год: после этой суммы налог на профессиональный доход применять уже нельзя. Но одного статуса ИП недостаточно — при превышении лимита нужно выбрать другой налоговый режим, например УСН или патент. ИП также может понадобиться, если заказчикам принципиален статус предпринимателя, нужен расчётный счёт или бизнес вырос до найма сотрудников.

ИП для интернет-торговли

Для интернет-торговли часто используют коды группы 47.91 — розничная торговля по почте или через интернет. Но конкретный набор ОКВЭД зависит от модели бизнеса: собственный интернет-магазин, маркетплейс, оптовые продажи или сопутствующие услуги.

Онлайн-касса для интернет-торговли обычно нужна при приёме оплаты от покупателей — картой, наличными через курьера или онлайн на сайте. Исключения зависят от налогового режима и конкретной модели расчётов.

ИП для оказания услуг

Для услуг онлайн-касса обычно нужна, если ИП принимает оплату от физлиц наличными, картой, через терминал или онлайн. Если расчёты идут только с юрлицами и ИП по безналичному переводу на расчётный счёт, касса может не понадобиться. Для отдельных сфер нужны лицензии или разрешения: например, для медицинской деятельности, части перевозок и образовательных программ. В образовании есть нюанс: если ИП обучает лично и без наёмных педагогов, лицензия обычно не нужна; если привлекает педагогических работников, её нужно получить до начала работы.

Регистрация ИП онлайн

Как подать документы через «Госуслуги»

Для онлайн-регистрации ИП нужно заполнить заявление по форме Р21001 в сервисе ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», указать данные заявителя, выбрать коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности и, при необходимости, налоговый режим. Подписать документы можно электронной подписью или через приложение «Госключ» при авторизации через «Госуслуги». В этом случае госпошлину платить не нужно, а результат регистрации придёт на электронную почту.

Электронная подпись: где получить и как использовать

Электронная подпись нужна не только для регистрации ИП онлайн, но и для дальнейшей работы: сдачи отчётности, взаимодействия с госорганами и электронного документооборота. Но сценарии разные: для первичной регистрации можно использовать мобильную подпись, а для регулярной работы бизнеса чаще оформляют квалифицированную электронную подпись на носителе.

Получить электронную подпись бесплатно можно в территориальном отделении ФНС или у доверенных лиц удостоверяющего центра ФНС, объясняет управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев. Важно: речь идёт о подписи для уже зарегистрированных ИП и юридических лиц — государственные удостоверяющие центры не выдают такие сертификаты обычным физлицам.

Для получения подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН и сертифицированный USB-носитель — токен. Его можно купить у производителей, дистрибьюторов, доверенных лиц УЦ ФНС или в вендинговых аппаратах в некоторых налоговых органах.

После получения подписи потребуется техническая настройка: установить на компьютер программу «КриптоПро CSP», драйверы для токена и корневые сертификаты. Без этого подпись не будет корректно работать в сервисах ФНС, системах электронного документооборота и других программах.

Использовать квалифицированную электронную подпись можно в онлайн-сервисах — например, в личном кабинете ФНС или системах ЭДО. Обычно для подписания нужно выбрать сертификат и ввести ПИН-код от токена. Для отдельных файлов, например договоров в PDF или Word, используют специальные программы для подписания документов, в том числе «КриптоАРМ».

Для первичной регистрации ИП есть более простой сценарий — мобильная подпись. Через «Госключ» можно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи бесплатно: ключ создаётся, хранится и применяется прямо в приложении, USB-токен не нужен. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и идентификация — через Единую биометрическую систему, загранпаспорт нового поколения с NFC или очно в МФЦ либо банке.

Ещё один вариант — приложение ФНС «Моя подпись». Сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» интегрирован с этим приложением: документы для регистрации можно подготовить в сервисе ФНС, выпустить УКЭП в приложении и подписать их со смартфона. Для этого потребуется зарегистрированная биометрия и мобильный телефон.

К сожалению, не всегда легко и просто проходит процесс получения электронной подписи удалённо. Часто приложения выдают техническую ошибку, возникают технические проблемы. Поэтому пока самый надёжный вариант — личный визит в налоговую. Анжела Поташникова Старший юрист ИП Коган С.В.

Преимущества и риски онлайн-регистрации

Главное преимущество электронной подачи — не нужно ехать в налоговую, документы можно отправить в удобное время, а госпошлину платить не придётся. При корректном заявлении регистрация ИП занимает до трёх рабочих дней. Но онлайн-формат не прощает невнимательности: опечатка, неверный код ОКВЭД, некорректный адрес или файл в неподходящем формате могут привести к отказу или задержке.

Типичные ошибки при электронной подаче

Кандидат экономических наук и финансовый советник Мария Ермилова выделяет среди наиболее часто встречающихся ошибок: заявители допускают опечатки в Ф. И. О., дате рождения или адресе, не указывают ИНН, ошибаются в кодах ОКВЭД. Ещё одна распространённая проблема, которую приводит эксперт: адрес, который не соответствует данным базы ФИАС: даже незначительное расхождение в написании станет основанием для отказа. Ермилова также обращает внимание, что документы нужно прикладывать в виде сканов, а не фотографий, иначе система такие файлы не примет.

Эксперт добавляет, что большинства ошибок можно избежать, если использовать специальные сервисы автоматической проверки и формирования документов — они подсказывают корректный формат заполнения и сверяют адрес с базой ФИАС в режиме реального времени.

Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко объясняет, что ошибки в документах можно исправить, подав новое заявление бесплатно онлайн через «Госуслуги» или личный кабинет ФНС без повторной госпошлины.

Что делать после регистрации ИП

Открытие расчётного счёта

Открывать расчётный счёт ИП не обязан: в некоторых сценариях можно работать с наличными. Но без счёта быстро появляются ограничения. Он понадобится, если предприниматель рассчитывается с юрлицами или другими ИП по договорам на сумму больше 100 тыс. рублей, выбирает АУСН, подключает интернет-эквайринг или платёжного агрегатора, работает с маркетплейсами либо планирует перечислять зарплату сотрудникам безналично.

Стоимость обслуживания расчётного счёта зависит от банка и тарифа. У многих банков есть бесплатные пакеты для ИП, но за расширенные опции, дополнительные платежи, переводы, эквайринг и другие сервисы может взиматься комиссия. В среднем обслуживание может стоить до нескольких тысяч рублей в месяц.

Регистрация онлайн-кассы

Перед началом работы кассу нужно подготовить: подключить к интернету, установить фискальный накопитель и заключить договор с оператором фискальных данных, если для конкретного случая нет исключений. После этого кассу регистрируют в ФНС. Сделать это можно напрямую через личный кабинет налогоплательщика или через оператора фискальных данных: оператор фискальных данных (ОФД) передаёт заявление и данные в налоговую, но сама регистрация проходит у ФНС.

В процессе предприниматель подаёт заявление, получает регистрационный номер контрольно-кассовой техники, вводит его в настройки кассы, формирует отчёт о регистрации и дожидается карточки регистрации. После этого кассу подключают в личном кабинете ОФД, чтобы она передавала фискальные данные в налоговую. Если онлайн-вариант не подходит, можно обратиться в инспекцию ФНС лично и подать документы на бумаге.

В 2026 году ИП может работать без онлайн-кассы на ПСН/НПД для разрешённых видов услуг (они прописаны в пункте 2.1 статьи 2 54-ФЗ), в отдалённых местностях без интернета (пункт 3 статьи 2 54-ФЗ) или при специфической торговле. Для остальных видов деятельности ККТ обязательна, штрафы за отсутствие — до 10 тысяч рублей. Подтверждение условий (например, удалённость) требуется от ФНС. Алексей Головченко Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО»

Причины отказа в регистрации ИП и способы их избежать

Отказ в регистрации ИП часто выглядит внезапным, хотя обычно причина формальная: ошибка в документах, действующий статус предпринимателя или ограничение, которое уже есть в законе. Основания для отказа перечислены в ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, а отдельные запреты на регистрацию физлица в качестве ИП — в п. 4 ст. 22.1 этого же закона.

Старший юрист Анжела Поташникова выделила наиболее распространённые причины для отказа в регистрации ИП:

Физлицо уже зарегистрировано в качестве ИП . Чтобы открыть новое ИП, сначала нужно закрыть старое.

. Чтобы открыть новое ИП, сначала нужно закрыть старое. У заявителя действует судебный запрет на предпринимательскую деятельность . Такое ограничение может быть частью приговора по уголовному делу: суд прямо указывает, чем человеку нельзя заниматься и как долго действует запрет. Зарегистрировать ИП не получится, пока этот срок не закончится.

. Такое ограничение может быть частью приговора по уголовному делу: суд прямо указывает, чем человеку нельзя заниматься и как долго действует запрет. Зарегистрировать ИП не получится, пока этот срок не закончится. Физлицо принудительно исключили из ЕГРИП . Если предприниматель перестал сдавать отчётность и фактически не вёл деятельность, налоговая вправе исключить его из реестра. После этого повторная регистрация возможна не раньше чем через три года.

. Если предприниматель перестал сдавать отчётность и фактически не вёл деятельность, налоговая вправе исключить его из реестра. После этого повторная регистрация возможна не раньше чем через три года. Деятельность в качестве ИП прекращена по решению суда . Так бывает, если суд принудительно закрывает ИП из-за серьёзных нарушений. Повторно зарегистрироваться можно будет не раньше чем через год после такого решения.

. Так бывает, если суд принудительно закрывает ИП из-за серьёзных нарушений. Повторно зарегистрироваться можно будет не раньше чем через год после такого решения. Раньше у заявителя было банкротство ИП . Если дело дошло до реализации имущества, снова зарегистрироваться как ИП получится только через пять лет. Но если предприниматель договорился с кредиторами и заключил мировое соглашение, это ограничение не действует.

. Если дело дошло до реализации имущества, снова зарегистрироваться как ИП получится только через пять лет. Но если предприниматель договорился с кредиторами и заключил мировое соглашение, это ограничение не действует. В отдельных сферах может помешать регистрации судимость . Налоговая может отказать, если заявитель выбирает сферу, где закон требует проверку судимости: работу с несовершеннолетними, медицинское обеспечение, соцобслуживание, детский спорт, культуру и искусство с участием детей или пассажирские перевозки. Для торговли, строительства и других направлений вне этого перечня судимость сама по себе не является основанием для отказа. Исключение — если суд отдельно запретил человеку заниматься предпринимательской деятельностью.

. Налоговая может отказать, если заявитель выбирает сферу, где закон требует проверку судимости: работу с несовершеннолетними, медицинское обеспечение, соцобслуживание, детский спорт, культуру и искусство с участием детей или пассажирские перевозки. Для торговли, строительства и других направлений вне этого перечня судимость сама по себе не является основанием для отказа. Исключение — если суд отдельно запретил человеку заниматься предпринимательской деятельностью. Нарушен возрастной ценз . Минимальный порог для регистрации ИП — 14 лет, однако понадобится заверенное у нотариуса согласие официальных представителей (это родители или усыновители). Верхней возрастной границы закон не устанавливает.

. Минимальный порог для регистрации ИП — 14 лет, однако понадобится заверенное у нотариуса согласие официальных представителей (это родители или усыновители). Верхней возрастной границы закон не устанавливает. У заявителя нет прописки (регистрации по месту жительства). Это обязательная информация в заявлении. Без неё документы к рассмотрению не примут.

Ошибки в оформлении документов

Ошибки в заявлении по форме Р21001. Налоговая может отказать в регистрации, если в заявлении есть опечатки в паспортных данных, адрес указан не по данным ГАР/ФИАС или код ОКВЭД выбран без нужной детализации — например, двумя цифрами вместо минимум четырёх.

Исправления в заявлении. Заявление с исправлениями, дописками или следами корректора налоговая не примет. Если в бланке обнаружилась ошибка, лучше заполнить его заново.

Неполный комплект документов. Иногда к заявлению не прикладывают обязательные документы. Например, несовершеннолетнему заявителю может понадобиться нотариальное согласие родителей, документ о браке или решение об эмансипации. Иностранному гражданину — документ, подтверждающий право временно или постоянно проживать в России.

Неправильно оформленная подпись. Если заявитель подаёт документы лично в налоговую или МФЦ, подпись ставят при подаче. Если документы отправляют через представителя или нотариуса, подпись удостоверяет нотариус. При электронной подаче заявление подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если отказ всё же получен, лучше не затягивать с исправлениями.

Исправленные документы необходимо подать в течение трёх месяцев, приложив к ним решение об отказе. В этом случае ранее уплаченная госпошлина сохраняется и платить повторно не придётся. Важно учитывать, что воспользоваться этим правом можно только один раз — повторная подача без новой оплаты пошлины не предусмотрена. Возврат госпошлины при отказе также не предусмотрен. Анжела Поташникова Старший юрист ИП Коган С.В.

Недостоверные данные заявителя

Налоговая проверяет сведения из заявления по своим базам и другим государственным реестрам. Если данные не совпадают — например, адрес указан не так, как в Федеральной информационной адресной системе, или паспортные данные расходятся с актуальными сведениями, — в регистрации могут отказать.

Ограничения по отдельным видам деятельности

У статуса ИП есть ограничения: часть направлений закрыта для предпринимателей по закону полностью, а часть доступна только при лицензии или соблюдении специальных требований. Предприниматель не вправе производить и продавать алкоголь, открывать банки и выдавать кредиты, организовывать азартные игры, изготавливать оружие и боеприпасы, вести частную охранную деятельность, работать в космической отрасли, а также производить и сбывать наркотические и психотропные вещества.

Почему могут отказать в регистрации ИП и как этого избежать

После устранения причин, которые послужили основанием для отказа, заявитель вправе дополнительно представить необходимые документы без повторной уплаты государственной пошлины. При этом документы, которые уже направлены в регистрирующий орган и не содержат ошибок, подавать не нужно. Светлана Лебедева Партнёр юридической фирмы INTELLECT, руководитель группы практик «Банкротство и корпоративное право»

Полезные инструменты и сервисы для будущих ИП

Официальные порталы для подачи документов

Подать заявление и документы для регистрации в качестве ИП можно несколькими способами: через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»;

через «Госуслуги»;

через МФЦ;

лично в регистрирующий налоговый орган;

через нотариуса;

по почте с объявленной ценностью и описью вложения.

Калькуляторы налогов и взносов

Для предварительных расчётов можно использовать официальные и коммерческие сервисы: калькулятор расчёта страховых взносов на сайте ФНС;

сервис ФНС «Выбор подходящего режима налогообложения»;

калькулятор УСН на сайте Astral.ru;

калькулятор выбора системы налогообложения на сайте «Контур Экстерн».

Коммерческие калькуляторы удобны для предварительной оценки, но итоговые решения по налоговому режиму и платежам лучше сверять с официальными сервисами ФНС или бухгалтером.