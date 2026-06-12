Кнопка «Войти через Google» — уже нарушение: юристы разъяснили закон о запрете авторизации через зарубежные сервисы

Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных сервисов авторизации на российских сайтах и в приложениях. За нарушения бизнес может заплатить до 700 тыс. рублей. Опрошенные Russian Business юристы считают, что сильнее всего новые требования затронут стартапы и небольшие онлайн-сервисы. Аналитики подчёркивают — наличие кнопки «Войти через Google» может стать достаточным основанием для претензий со стороны регулятора.

Госдума утвердила штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы Для бизнеса — до 700 тыс. ₽ Читайте также

Штрафы для компаний начинаются от 500 тыс. рублей

Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных сервисов авторизации на российских сайтах и в приложениях. Документ вводит ответственность для владельцев ресурсов, которые позволяют пользователям входить через Google, Apple ID и другие иностранные системы.

За первое нарушение штраф составит:

для физических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

За повторное нарушение:

для физических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей.

Сам запрет на использование иностранных сервисов для авторизации действует с декабря 2023 года. Однако ранее административная ответственность за его нарушение отсутствовала.

Пользователи могут остаться без аккаунтов

Одним из главных рисков для бизнеса эксперты называют не сами штрафы, а возможные последствия быстрого отказа от зарубежных способов авторизации.

Соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов отметил, что многие сервисы за годы работы накопили большую базу пользователей, зарегистрированных через Google, Apple ID и другие иностранные системы. По его словам, резкое отключение таких способов входа может привести к тому, что пользователи потеряют доступ к своим аккаунтам, истории покупок, подпискам и другим данным.

«Компании, которые не организовали плавный переход, и отложили решение до тех пор, пока риски не станут “реальными”, теперь находятся в зоне риска», — указал соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов.

Эксперт отметил, что многие компании оказались перед выбором: быстро отказаться от зарубежной авторизации и рисковать потерей пользователей либо проводить переход постепенно, сохраняя риск получить штраф.

Сайты без обязательной авторизации не попадают под новые требования

Опрошенные Russian Business юристы обращают внимание, что новые требования распространяются не на все интернет-ресурсы. Закон применяется, если одновременно соблюдаются следующие условия:

владелец ресурса — российское юридическое лицо или гражданин РФ;

деятельность компании ведётся на территории России;

доступ к информации предоставляется после прохождения авторизации.

При этом сайты без обязательной авторизации под действие новых требований не попадают.

В зоне риска — стартапы, EdTech-платформы и небольшие сервисы

Сильнее всего новые штрафы затронут компании, которые долгое время использовали Google и Apple ID как основной способ входа.

«Высокий риск у стартапов и небольших SaaS-продуктов, которые традиционно делали ставку на авторизацию через Google/Apple. Для них 700 тыс. рублей — ощутимый удар по кошельку», — отметил управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислав Солнцев.

Новые требования также отразятся на электронной коммерции и EdTech-платформах, уверена юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева.

По её словам, для стартапов и небольших IT-компаний авторизация через Google долгое время была стандартным способом снизить затраты на разработку собственной системы входа.

Наличие кнопки «Войти через Google» — уже основание для штрафа

Наличие на странице входа кнопок «Войти через Google» или «Войти через Apple ID» уже может стать основанием для фиксации нарушения, рассказал Russian Business соруководитель практики IP и цифрового права SL LEGAL Шермет Курбанов.

«Важно отметить, что нарушение носит длящийся характер: пока кнопка “Войти через Google” доступна российскому пользователю, нарушение будет сохраняться вне зависимости от количества выписанных вам штрафов», — подчеркнул адвокат Дмитрий Шадрин.

Как отмечают эксперты, ответственность будет нести владелец сайта или приложения. На пользователей действие закона не распространяется.

Роскомнадзор сможет находить нарушения через обычный мониторинг

Составлять протоколы об административных правонарушениях будет Роскомнадзор, а рассматривать дела и назначать размер штрафа — мировые судьи, рассказал управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислав Солнцев.

По словам эксперта, механизм может выглядеть следующим образом:

Роскомнадзор выявляет нарушение через мониторинг сайтов и приложений, жалобы пользователей или конкурентов, а также в ходе проверок интернет-платформ.

Владельцу ресурса выдают предписание об устранении нарушения.

Если нарушение не устранено, составляется протокол по статье 13.53 КоАП, после чего дело передаётся в суд.

Станислав Солнцев отметил, что предупреждение как альтернатива штрафу для первичных нарушений в тексте закона не предусмотрено.

Google и Apple ID нельзя оставить даже как дополнительный способ входа

Адвокат Дмитрий Шадрин отметил, что распространённое представление о том, что достаточно добавить вход через Госуслуги или номер телефона и сохранить Google как опцию, не соответствует требованиям закона.

«Если иностранный OAuth остаётся как дополнительная кнопка для новых регистраций, это, по всей видимости, нарушение — независимо от наличия альтернатив», — указал управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислав Солнцев.

Юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева придерживается аналогичной позиции. По её словам, сама возможность использовать кнопку «Войти через Google» означает предоставление пользователю запрещённого способа авторизации.

Закон не даёт однозначного ответа по уже зарегистрированным аккаунтам

Несмотря на общий запрет на использование зарубежных сервисов авторизации, юристы указывают на несколько спорных моментов в применении закона.

Допустима ли авторизация через VPN?



Адвокат Дмитрий Шадрин обратил внимание, что требования закона распространяются на пользователей, находящихся на территории России. Если пользователь использует VPN, возможность входа через иностранные сервисы теоретически может сохраняться. Однако как такая ситуация будет квалифицироваться на практике, пока неясно.

Адвокат Дмитрий Шадрин обратил внимание, что требования закона распространяются на пользователей, находящихся на территории России. Если пользователь использует VPN, возможность входа через иностранные сервисы теоретически может сохраняться. Однако как такая ситуация будет квалифицироваться на практике, пока неясно. Разрешено ли использовать Gmail в качестве логина?



Управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислав Солнцев отметил, что закон запрещает авторизацию через зарубежные сервисы по OAuth-протоколам — например, через кнопку «Войти через Google». При этом использование иностранного адреса электронной почты в качестве логина, по его словам, требованиям закона не противоречит.

Управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислав Солнцев отметил, что закон запрещает авторизацию через зарубежные сервисы по OAuth-протоколам — например, через кнопку «Войти через Google». При этом использование иностранного адреса электронной почты в качестве логина, по его словам, требованиям закона не противоречит. Сохранят ли доступ пользователи старых аккаунтов?



По словам Станислава Солнцева, закон не имеет обратной силы, поэтому пользователи, которые ранее зарегистрировались через зарубежные сервисы, смогут сохранить доступ к своим аккаунтам. При этом порядок работы такой авторизации после вступления новых правил в силу пока остаётся предметом дискуссии.

VK ID используют более 90% пользователей рунета

На фоне новых требований компании всё чаще переходят на российские сервисы авторизации. Один из них — VK ID, единый аккаунт для входа в сервисы VK, а также сайты и приложения партнёров.

По данным компании, VK ID используют более 90% пользователей рунета. Авторизация через сервис позволяет входить в аккаунт без заполнения форм и запоминания паролей.

Для защиты аккаунта пользователям доступны двухфакторная аутентификация, вход по лицу или отпечатку пальца, просмотр активных сессий и рекомендации по безопасности.