Госдума утвердила штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы: для бизнеса — до 700 тыс. ₽

Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных сервисов для авторизации на российских сайтах и в приложениях. Владельцам ресурсов, которые позволяют пользователям входить через Google, Apple ID или другие иностранные системы, грозит штраф до 700 тыс. рублей. Сам запрет действует с декабря 2023 года, однако до сих пор закон не устанавливал ответственности за его нарушение.

Штрафы не распространяются на обычных пользователей

Согласно принятому закону, штрафы предусмотрены для владельцев информационных ресурсов, которые не соблюдают требования к авторизации пользователей.

За нарушение правил авторизации закон устанавливает следующие штрафы:

для физических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

За повторное нарушение штрафы увеличиваются:

для физических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин подчёркивал, что новые нормы не затронут обычных интернет-пользователей и касаются только владельцев сайтов и приложений.

Регистрацию через зарубежные сервисы запретили ещё в 2023 году

Закон, запрещающий вход и регистрацию на российских ресурсах через иностранные сервисы авторизации, вступил в силу в декабре 2023 года. Ограничения распространяются в том числе на Apple ID и Google.

Сейчас российские сайты должны использовать для авторизации номер телефона российского оператора, портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другие информационные системы, принадлежащие гражданам России либо российским юридическим лицам.

По словам депутата Антона Горелкина, закон направлен на снижение зависимости российского сегмента интернета от решений зарубежных компаний.

Сайты обязали раскрывать правила работы рекомендательных алгоритмов

Закон также вводит административную ответственность за нарушение правил использования сайтами рекомендательных алгоритмов.

Штрафы до 700 тыс. рублей предусмотрены за следующие нарушения:

отсутствие уведомления пользователей о работе рекомендательных алгоритмов;

отсутствие документа с правилами использования таких технологий;

отсутствие адреса электронной почты для юридически значимых обращений;

нарушение требований к сбору данных о предпочтениях пользователей.

За повторные нарушения штрафы вырастут. Для юридических лиц они составят от 1 млн до 1,4 млн рублей.

Отдельные штрафы предусмотрены для владельцев ресурсов, которые не выполняют требования Роскомнадзора по отключению рекомендательных алгоритмов. За такие нарушения также будут действовать повышенные штрафы — до 1,4 млн рублей для юридических лиц.

Закон повысил ответственность операторов связи перед правоохранительными органами

Кроме того, поправки вводят ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении мероприятий по розыску и обеспечению безопасности, а также за разглашение методов таких мероприятий.

Для юридических лиц штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей.

За повторное нарушение предусмотрен оборотный штраф в размере от одной сотой до трёх сотых годовой выручки компании. Минимальный размер такого штрафа увеличивается с 1 млн до 10 млн рублей.