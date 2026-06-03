«Яндекс» запустил страхование по подписке — теперь ОСАГО и каско можно оформить в приложении такси

«Яндекс» запустил страхование по подписке, сообщает Коммерсант. В приложении «Яндекс Go» теперь можно оформить ОСАГО, каско и страховку квартиры. Стоимость услуги составит до 1 тыс. рублей в месяц.

Страховку в «Яндекс Go» можно оформить на час или несколько дней

В приложении «Яндекс Go» появился раздел «Страховки» от сервиса «Яндекс Забота». Пользователи могут оформить подписку на страхование квартиры, автомобиля и мобильного телефона. Полис можно активировать на месяц, несколько дней или даже часов.

Для машин доступны ОСАГО и КАСКО. ОСАГО по подписке будет стоить от 199 рублей в месяц. Оформить КАСКО можно на весь месяц, на будни или на выходные — минимальная цена составит 990 рублей в месяц. Кроме того, в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор» можно включить КАСКО на одну поездку. Стоимость такой услуги начинается от 40 рублей в час.

Подписка на страховку квартиры доступна на месяц или год. Полис покрывает отделку, имущество и ответственность перед соседями — например, при пожаре, затоплении, стихийных бедствиях или противоправных действиях. Минимальный платёж составит 499 рублей в месяц.

Ozon и Wildberries уже продают страховки по подписке

Ранее страхование по подписке уже внедрили маркетплейсы Ozon и Wildberries. В Ozon по подписке уже работают страхование квартир и страхование от мошенничества, причём предлагаются как годовые, так и краткосрочные полисы. В Wildberries по подписочной модели доступны страхование пунктов выдачи заказов и страхование товаров.

Примерно полтора года назад все три компании начали предлагать страховые услуги. «Яндекс» работает по агентской схеме: создаёт продукт совместно со страховщиком и продаёт его под своим брендом. Ozon перешёл на партнёрскую модель: маркетплейс участвует в разработке продукта и условий, но целиком отвечает за взаимодействие с клиентами и их поддержку. Wildberries также развивает партнёрскую модель.

Ранее пресс-служба Wildberries & Russ официально опровергла слухи о планах по покупке страховой компании «Росгосстрах». Однако, по оценкам экспертов, сделка всё же может состояться в рамках недавнего партнёрства RWB и ВТБ.

Объём рынка страхования по подписке в России оценивают в 30–50 млрд рублей в год

Директор департамента «Страхование» группы «Рексофт» Никита Евсеенко пояснил «Коммерсанту», что сейчас основная конкуренция идёт не между страховыми компаниями, а между маркетплейсами и банковскими экосистемами — каждый из них стремится стать главной точкой контакта клиента в момент принятия финансовых решений. В таких партнёрствах маркетплейс зарабатывает на агентской комиссии, а страховщики выступают в роли инфраструктурных провайдеров.

Финансовый эксперт Андрей Бархота оценил объём российского сегмента страхования по подписке в имущественном страховании и страховании ответственности в 30–50 млрд рублей в год. При этом 60–80% рынка могут занять маркетплейсы, а размер их комиссионных может составить 5–15 млрд рублей.

Страхование по подписке отличается от традиционного условиями оплаты: клиент платит не сразу за год, а небольшими долями, например ежемесячно. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин пояснил, что это повышает шансы на покупку, поскольку небольшой платёж легче воспринимается клиентом, даже если в пересчёте на год полис может стоить дороже.