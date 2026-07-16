Минэкономразвития определило первых участников реестра цифровых платформ — в список вошли Avito, Ozon и Wildberries

Минэкономразвития сформировало предварительный перечень цифровых платформ, которые первыми войдут в государственный реестр в рамках закона о платформенной экономике, сообщил «Коммерсант». В список включили 12 сервисов, среди которых Avito, Wildberries, Ozon, Lamoda и несколько платформ «Яндекса». Список не окончательный — другие платформы могут также подать заявку на вступление в реестр.

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В реестр предварительно включат 12 сервисов

Включение в реестр цифровых платформ означает для бизнеса, что сервис официально подпадает под действие закона о платформенной экономике и может работать в регулируемом правовом поле.

Согласно опубликованному перечню, который приводит «Коммерсант», в реестр включат следующие платформы:

Avito,

Delivery Club,

Joom,

Lamoda,

Ozon,

Wildberries,

Купер,

Магнит Маркет,

Яндекс Маркет,

Яндекс Go,

Яндекс Еда,

Яндекс Путешествия.

В Минэкономразвития сообщили изданию, что в список вошли крупнейшие российские маркетплейсы и агрегаторы услуг, включая сервисы доставки и заказа такси, а также одна иностранная платформа.

Реестр останется открытым для новых участников

В Минэкономразвития сообщили «Коммерсанту», что перечень не является окончательным. Другие платформы также могут быть включены в список, если соответствуют одному из установленных критериев:

суточная аудитория сервиса превышает 100 тыс. пользователей, а годовой оборот партнёров — 50 млрд рублей,

количество активных партнёров превышает 10 тыс.

Закон начнёт действовать с 1 октября 2026 года

Реестр начнёт работать одновременно со вступлением в силу закона о платформенной экономике (№ 289-ФЗ) — с 1 октября 2026 года. Документ устанавливает единые правила для цифровых платформ-посредников.

После включения в реестр онлайн-платформы должны будут соблюдать новые требования законодательства. В частности, операторы будут обязаны идентифицировать продавцов через государственные информационные системы ещё до допуска к работе на площадке.

Кроме того, им предстоит проверять есть ли у продавцов обязательные сертификаты соответствия продукции и регистрация товаров в государственной системе маркировки.