Whoosh опубликовал итоги за первое полугодие: в России стало на 6% меньше самокатов, но прибыль с поездок выросла

Сервис кикшеринга Whoosh подвёл операционные итоги первого полугодия 2026 года. Компания сохранила количество поездок на уровне прошлого года — 56,5 млн, увеличив выручку на 5%. При этом число самокатов в России и СНГ сократилось — их перераспределили в страны Латинской Америки, где компания сейчас активно развивает сервис кикшеринга.

Выручка за одну поездку в России и СНГ выросла

В России и странах СНГ количество поездок снизилось на 3% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Причина — плановое сокращение количества транспорта более чем на 6%: часть самокатов была перераспределена на более прибыльные рынки Латинской Америки.

Тем не менее, Whoosh сохранил лидерство на российском рынке по количеству поездок с долей около 45%. Финансовые показатели российского бизнеса улучшились — выручка за одну поездку выросла на 3%.

Наиболее заметный рост пришёлся на май и июнь 2026-го. Число поездок в России и СНГ тогда увеличилось примерно на 3%, а управленческая выручка выросла на 11% благодаря росту средней стоимости и продолжительности поездки.

Латинская Америка обеспечила компании рост числа поездок

Бизнес Whoosh активно разивается в Латинской Америке. За первое полугодие 2026-го количество поездок в регионе выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года — это полностью компенсировало небольшое снижение показателя в России и странах СНГ.

За год компания значительно расширила присутствие в регионе. В частности:

количество самокатов выросло на 129%,

число зарегистрированных пользователей увеличилось на 81%,

количество городов присутствия выросло более чем в 2 раза.

В компании рассчитывают, что до конца года парк самокатов в Латинской Америке достигнет не менее 30 тыс. единиц.

Поскольку новый транспорт вводили в эксплуатацию постепенно в течение первого полугодия, основной вклад региона в выручку и EBITDA компания ожидает во второй половине 2026 года.

Бизнес Whoosh в России становится эффективнее

В компании считают, что по итогам первого полугодия показатель EBITDA по МСФО вырастет минимум на 15%, а свободный денежный поток — средства, которые остаются у компании после всех расходов, — улучшится. В Whoosh связывают прогноз с ростом монетизации, контролем затрат, более эффективным использованием парка самокатов и постоянством капитальных вложений.

Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко заявил, что компания продолжает повышать эффективность бизнеса даже без роста количества поездок.

«В России и СНГ мы работаем с более компактным парком, но увеличиваем монетизацию поездок за счет более точного распределения флота, тарифных предложений и роста средней продолжительности поездки. Это подтверждает переход бизнеса от экстенсивного роста к повышению эффективности и денежной генерации», — отметил Дмитрий Чуйко, генеральный директор Whoosh.

По словам Дмитрия Чуйко, Латинская Америка остаётся ключевым источником дальнейшего роста компании.