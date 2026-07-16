Число МФО в России сократится в два раза к 2028 году — рынок теряет игроков из-за ужесточения регулирования

Количество микрофинансовых организаций в России за 2026–2028 годы сократится в два раза относительно текущего уровня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА». Выдачи займов в 2026 году снизятся на 5%, а в 2027-м — сразу на 30%. Главной причиной сокращения числа игроков станет ужесточение регулирования отрасли со стороны ЦБ, считают аналитики «Эксперт РА».

В 2027 году выдачи микрозаймов упадут на 30%, а прибыль — на 15%, прогнозируют эксперты

Как пишут «Ведомости», сокращение числа игроков идёт уже несколько лет: если в начале 2024 года в стране работало 1014 МФО, то к концу года их осталось 902, а по итогам 2025-го — 842. Сейчас в России насчитывается 833 организации, следует из данных ЦБ.

По прогнозам «Эксперт РА», финансовые показатели МФО будут снижаться на протяжении 2026-2028 годов:

2026 год: выдачи микрозаймов — минус 5% до 1,9 трлн рублей, портфель и прибыль рынка — минус 10%;

2027 год: выдачи — минус 30%, портфель — минус 25%, прибыль — минус 15%;

2028 год: выдачи — минус 15%, портфель — минус 20%, прибыль — минус 15%.

Уже в I квартале 2026 года МФО выдали клиентам 482 млрд рублей займов — на 7% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. Доля займов с просрочкой свыше 90 дней в потребительском сегменте достигла уже 40,2%.

Банк России введёт лимиты на выдачу займов МФО

Главной причиной сокращения объема рынка МФО в «Эксперт РА» называют ужесточение регулирования со стороны ЦБ.

С 1 апреля 2026 года МФО стали обязаны проверять доходы заёмщиков через официальные источники. Кроме того, с 1 марта для МФО ввели обязательную биометрию: теперь организации должны идентифицировать онлайн-клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС). С 1 марта 2027 года это требование распространится на все микрокредитные компании.

С 1 октября одному клиенту нельзя будет выдать более двух займов с полной стоимостью свыше 200% годовых. Затем, с 1 апреля 2027 года, вступит в силу другое ограничение: клиент сможет оформить только один заём со ставкой выше 100% годовых, а перед получением следующего будет обязан выдержать трёхдневную паузу.

Биометрия станет главным вызовом для рынка МФО в 2027 году

Одним из главных ударов по рынку станет распространение обязательной биометрии, указывают в «Эксперт РА». Процедура оформления новых договоров заметно усложнится, и, по оценке «Эксперт РА», может снизить объём выдач примерно на треть.

Крупные игроки будут переводить постоянных клиентов на долгосрочные кредитные линии, которые позволяют пользоваться установленным лимитом без повторной идентификации, подчеркивают в «Эксперт РА». Небольшие МФО, в свою очередь, столкнутся с ростом затрат на внедрение ЕБС и усилением конкуренции.

Через пять лет на рынке МФО останется около 200 игроков, прогнозируют участники рынка

Участники рынка считают прогноз «Эксперт РА» реалистичным. Как отметил «Ведомостям» гендиректор МКК «Займер» Роман Макаров, небольшие МФО могут прекратить работу уже к середине 2027 года. Через пять лет на рынке останется около 200 игроков, большинство из которых войдут в состав крупных финансовых групп или маркетплейсов, прогнозирует директор по развитию бизнеса «Альфа-денег» Надежда Димченко.

Главный системный риск для заёмщиков — вытеснение спроса в серую зону, считает директор департамента управления рисками МФК «Мигкредит» Олег Бердасов. Если легальные МФО будут массово отказывать в займах из-за административных барьеров, часть клиентов может обратиться к нелегальным кредиторам, где нет ни защиты прав потребителей, ни контроля регулятора.