Семейная ипотека: правила участия в программе и возможные изменения в 2026 году

Текущие условия семейной ипотеки, включая ставку до 6%, сохраняются без изменений до 1 октября 2026 года. В правительстве обсуждают новые параметры программы — в том числе дифференцированную ставку, которую могут привязать к количеству детей. В обзоре Russian Business — кто может оформить семейную ипотеку, какие требования действуют сейчас и какие параметры программы могут пересмотреть после 1 октября.

Что такое семейная ипотека

Семейная ипотека — это государственная программа, по которой семьи с детьми могут купить жильё по ставке ниже рыночной. Банк выдаёт заёмщику кредит по льготной ставке, а государство компенсирует банку разницу между обычной ставкой и сниженной.

Условия программы закреплены в Постановлении Правительства РФ № 1711 от 30 декабря 2017 года. По текущим правилам кредитный договор по семейной ипотеке можно заключить до 31 декабря 2030 года включительно. Адвокат адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков отмечает, что ключевая особенность семейной ипотеки — фиксированная льготная ставка, которая не привязана к ключевой ставке ЦБ.

По условиям программы, ставка по семейной ипотеке — до 6% годовых. Первоначальный взнос — от 20%, его можно внести в числе прочего материнским капиталом. Максимальная сумма кредита на льготных условиях — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для остальных регионов.

Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько добавляет, что семейная ипотека прежде всего помогает купить жильё на первичном рынке: квартиру в строящемся доме или в готовом доме от застройщика, а также построить частный дом по договору подряда с расчётами через эскроу.

Вторичное жильё подходит только в отдельных случаях: например, для семей с ребёнком до 6 лет — в городах, где, по данным ЕИСЖС, нет строящихся многоквартирных домов или их не больше двух. Адвокат, управляющий партнёр юридической группы GP Pavlova & Partners Полина Павлова уточняет, что при такой покупке дом не должен быть аварийным, а его возраст не должен превышать 20 лет.

Источник: генерация

Кому банк одобрит семейную ипотеку

Чтобы получить семейную ипотеку, заявка проходит две проверки: на соответствие льготной программе и на одобрение банка. Первая даёт право претендовать на ставку до 6%, вторая показывает банку, что заёмщик сможет платить кредит.

Поэтому наличия ребёнка в семье недостаточно: банк смотрит на гражданство и возраст детей, доход и кредитную историю заёмщиков, долговую нагрузку, размер первоначального взноса и объект покупки.

Russian Business опросил экспертов и собрал условия, которые учитывают при одобрении семейной ипотеки:

Заёмщик должен быть гражданином РФ . Ребёнок, который даёт право на льготную ставку, тоже должен иметь российское гражданство.

. Ребёнок, который даёт право на льготную ставку, тоже должен иметь российское гражданство. Семья может претендовать на семейную ипотеку, если в ней есть ребёнок до 6 лет включительно, ребёнок-инвалид или двое и более несовершеннолетних детей . Для семей с двумя детьми, если среди них нет ребёнка до 6 лет включительно или ребёнка-инвалида, действуют дополнительные ограничения: купить жильё по программе можно только в отдельных регионах или малых городах. Старший юрист консалтинговой компании О2-STREAM Анастасия Гришина отмечает, что банк проверяет гражданство, количество и возраст детей.

. Для семей с двумя детьми, если среди них нет ребёнка до 6 лет включительно или ребёнка-инвалида, действуют дополнительные ограничения: купить жильё по программе можно только в отдельных регионах или малых городах. Старший юрист консалтинговой компании О2-STREAM Анастасия Гришина отмечает, что банк проверяет гражданство, количество и возраст детей. Если родители не состоят в браке, ребёнок должен быть зарегистрирован с родителем-заёмщиком . Место жительства ребёнка должно совпадать с адресом регистрации родителя, который оформляет семейную ипотеку. Если родители состоят в браке, проверку совпадения адресов могут не проводить.

. Место жительства ребёнка должно совпадать с адресом регистрации родителя, который оформляет семейную ипотеку. Если родители состоят в браке, проверку совпадения адресов могут не проводить. Если заёмщик состоит в браке, супруг или супруга обычно включается в кредитный договор как созаёмщик . С 1 февраля 2026 года семейную ипотеку оформляют на семью, а не на каждого супруга отдельно. Поэтому муж и жена становятся созаёмщиками по одному льготному кредиту.

. С 1 февраля 2026 года семейную ипотеку оформляют на семью, а не на каждого супруга отдельно. Поэтому муж и жена становятся созаёмщиками по одному льготному кредиту. Новую семейную ипотеку не одобрят, если у семьи уже есть непогашенный льготный кредит . Повторно воспользоваться программой можно после полного погашения предыдущего льготного кредита. Если он был оформлен после 23 декабря 2023 года, нужно ещё одно условие: после даты первого кредитного договора в семье должен родиться ещё один ребёнок.

. Повторно воспользоваться программой можно после полного погашения предыдущего льготного кредита. Если он был оформлен после 23 декабря 2023 года, нужно ещё одно условие: после даты первого кредитного договора в семье должен родиться ещё один ребёнок. Банк должен одобрить платёжеспособность семьи . Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько указывает, что перед подачей заявки нужно оценить первоначальный взнос, соотношение будущего ежемесячного платежа и дохода, кредитную нагрузку и шансы на одобрение.

. Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько указывает, что перед подачей заявки нужно оценить первоначальный взнос, соотношение будущего ежемесячного платежа и дохода, кредитную нагрузку и шансы на одобрение. Объект покупки должен проходить по программе. Семейная ипотека в основном действует для нового жилья: покупки квартиры от застройщика или строительства дома по договору подряда с расчётами через эскроу. Вторичное жильё допускается только в отдельных случаях. Например, семьи с ребёнком до 6 лет включительно могут купить квартиру на вторичном рынке в городах, где нет строящихся многоквартирных домов или их не больше двух. Дом не должен быть аварийным, а его возраст не должен превышать 20 лет.

Когда могут отказать в семейной ипотеке

Наличие права на оформление семейной ипотеки не гарантирует, что заёмщику одобрят кредит. Даже если семья формально подходит под условия льготной программы, банк рассматривает заявку индивидуально: оценивает доход, долговую нагрузку, кредитную историю и проверяет, подходит ли выбранное жильё под программу. Russian Business опросил экспертов и собрал причины, из-за которых заявка на семейную ипотеку может не пройти проверку программы или банка:

Заёмщик или ребёнок не являются гражданами РФ . Семейная ипотека доступна гражданам России. Ребёнок, по которому семья претендует на льготную ставку, тоже должен иметь российское гражданство.

. Семейная ипотека доступна гражданам России. Ребёнок, по которому семья претендует на льготную ставку, тоже должен иметь российское гражданство. Семья не подходит под критерии по детям . Претендовать на семейную ипотеку может семья, в которой есть ребёнок до 6 лет включительно, ребёнок-инвалид или двое и более несовершеннолетних детей. Но если в семье двое несовершеннолетних детей и среди них нет ребёнка до 6 лет включительно или ребёнка-инвалида, программа доступна не везде: только в 35 регионах или в малых городах с населением до 50 тыс. человек, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

. Претендовать на семейную ипотеку может семья, в которой есть ребёнок до 6 лет включительно, ребёнок-инвалид или двое и более несовершеннолетних детей. Но если в семье двое несовершеннолетних детей и среди них нет ребёнка до 6 лет включительно или ребёнка-инвалида, программа доступна не везде: только в 35 регионах или в малых городах с населением до 50 тыс. человек, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Ребёнок зарегистрирован не с тем, кто оформляет ипотеку . Если родители не находятся в официальном браке, место жительства ребёнка должно совпадать с адресом регистрации родителя, который оформляет семейную ипотеку. Адвокат адвокатского бюро «БВМП» города Москвы Ярослав Земсков указывает, что несовпадение адресов может стать причиной отказа по заявке.

. Если родители не находятся в официальном браке, место жительства ребёнка должно совпадать с адресом регистрации родителя, который оформляет семейную ипотеку. Адвокат адвокатского бюро «БВМП» города Москвы Ярослав Земсков указывает, что несовпадение адресов может стать причиной отказа по заявке. Семья уже использовала льготную ипотеку после 23 декабря 2023 года . Новая семейная ипотека может быть недоступна, если заёмщик или его супруг уже оформляли федеральную льготную ипотеку после 23 декабря 2023 года. Повторно воспользоваться программой можно, если предыдущий льготный кредит полностью погашен и после его оформления в семье родился ещё один ребёнок.

. Новая семейная ипотека может быть недоступна, если заёмщик или его супруг уже оформляли федеральную льготную ипотеку после 23 декабря 2023 года. Повторно воспользоваться программой можно, если предыдущий льготный кредит полностью погашен и после его оформления в семье родился ещё один ребёнок. Супруги пытаются оформить два отдельных льготных кредита . С 1 февраля 2026 года семейную ипотеку оформляют на семью: супруги обычно становятся созаёмщиками по одному договору. Исключения возможны, если супруг или супруга не гражданин РФ либо заёмщик участвует в военной ипотеке.

. С 1 февраля 2026 года семейную ипотеку оформляют на семью: супруги обычно становятся созаёмщиками по одному договору. Исключения возможны, если супруг или супруга не гражданин РФ либо заёмщик участвует в военной ипотеке. Право на льготную ставку пытаются получить через чужих детей . «Донорские» схемы больше не работают: льготу должна получать семья, которая сама соответствует условиям программы. Родственника можно привлечь как дополнительного созаёмщика для одобрения заявки, но нельзя использовать его детей только ради ставки до 6%.

. «Донорские» схемы больше не работают: льготу должна получать семья, которая сама соответствует условиям программы. Родственника можно привлечь как дополнительного созаёмщика для одобрения заявки, но нельзя использовать его детей только ради ставки до 6%. Первоначальный взнос меньше установленного минимума . Если семье не хватает денег на стартовый взнос, банк не одобрит кредит по программе.

. Если семье не хватает денег на стартовый взнос, банк не одобрит кредит по программе. Дохода не хватает для обслуживания кредита . Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько обращает внимание, что отказ возможен из-за высокой долговой нагрузки, плохой кредитной истории или недостаточного дохода для ежемесячного платежа.

. Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько обращает внимание, что отказ возможен из-за высокой долговой нагрузки, плохой кредитной истории или недостаточного дохода для ежемесячного платежа. Выбранное жильё не подходит под требования программы . Семейная ипотека в основном действует для нового жилья: квартиры или дома от застройщика, а также строительства дома по договору подряда. Вторичное жильё доступно только в отдельных случаях. Например, для семей с ребёнком до 6 лет включительно — в городах, где нет строящихся многоквартирных домов или их не больше двух. Дом не должен быть аварийным и не должен быть старше 20 лет.

. Семейная ипотека в основном действует для нового жилья: квартиры или дома от застройщика, а также строительства дома по договору подряда. Вторичное жильё доступно только в отдельных случаях. Например, для семей с ребёнком до 6 лет включительно — в городах, где нет строящихся многоквартирных домов или их не больше двух. Дом не должен быть аварийным и не должен быть старше 20 лет. Сделка вызывает вопросы у банка. Банк может отказать, если видит признаки взаимозависимости сторон или вывода льготных средств: например, когда жильё покупают у супруга, близкого родственника или связанной с заёмщиком компании. Для вторичного жилья это особенно важно: заёмщик, созаёмщик и поручитель не должны быть взаимозависимыми с продавцом.

Источник: генерация

Пошаговая инструкция: как оформить семейную ипотеку

Сначала нужно проверить базовые критерии: состав семьи, возраст и гражданство детей, а также то, нет ли у заёмщика или его супруга другого льготного ипотечного кредита. Если родители не состоят в браке, отдельно проверяют регистрацию ребёнка. Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько отмечает, что перед подачей заявки важно оценить соответствие программе, первоначальный взнос, соотношение платежа и дохода, кредитную нагрузку и шансы на одобрение. Первоначальный взнос по программе начинается от 20% стоимости жилья. Для взноса можно использовать материнский капитал, если семья имеет на него право. Старший юрист консалтинговой компании О2-STREAM Анастасия Гришина обращает внимание, что банку важно соотношение всех кредитных платежей и дохода семьи. На практике комфортным ориентиром часто считают уровень до 50% дохода, но финальное решение зависит от правил конкретного банка. Поэтому перед заявкой стоит посчитать будущий ипотечный платёж вместе с уже действующими кредитами. Семейную ипотеку выдают банки — участники программы. Ставка может быть одинаковой, а итоговые условия будут разными: различаются требования к страховке, дополнительные банковские продукты, одобренная сумма и подход к оценке заёмщика. Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько подчёркивает, что при равной ипотечной ставке могут возникнуть дополнительные расходы, а банк может одобрить сумму меньше ожидаемой. Поэтому до выбора квартиры эксперт рекомендует получить расчёты в нескольких банках. Семейная ипотека в основном рассчитана на новое жильё: квартиру или дом у застройщика по договору долевого участия или купли-продажи, а также строительство дома по договору подряда с расчётами через эскроу. Адвокат, управляющий партнёр юридической группы GP Pavlova & partners Полина Павлова уточняет, что с 1 апреля 2025 года семейную ипотеку распространили на вторичное жильё в отдельных городах. Для семей с ребёнком до 6 лет включительно это города, где, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), нет строящихся многоквартирных домов или их количество не превышает двух. Точный список зависит от банка, выбранного жилья и формата сделки. Как правило, нужны документы, которые подтверждают личность, состав семьи, уровень дохода и право на льготу:

- паспорта заёмщиков;

- свидетельства о рождении детей;

- СНИЛС детей;

- свидетельство о браке;

- подтверждение регистрации ребёнка;

- документы о доходе и занятости;

- документы по выбранному объекту;

- сертификат на материнский капитал, если он используется для первоначального взноса. Заявку можно подать в банк, через застройщика или ипотечный сервис. Руководитель направления по работе с партнёрами «Циана» Анастасия Федько отмечает, что заявку можно отправить онлайн: заранее посчитать условия в кредитном калькуляторе, передать документы и получить решение. Банк может одобрить кредит, отказать или согласовать меньшую сумму. Если одобренных денег не хватает на выбранный объект, придётся увеличить первоначальный взнос, выбрать другую квартиру или обратиться в другой банк. После одобрения банк проверяет объект, стороны подписывают кредитный договор и документы по сделке, затем договор регистрируется в Росреестре. После оформления важно вовремя вносить платежи, выполнять требования банка и соблюдать условия программы. Старший юрист консалтинговой компании О2-STREAM Анастасия Гришина отмечает, что после сделки заёмщику нужно соблюдать требования программы и кредитного договора. Если заёмщик предоставит недостоверные данные или нарушит условия кредитного договора, банк может повысить ставку выше льготной или применить другие меры, предусмотренные договором.

Какие изменения обсуждают в 2026 году

Условия семейной ипотеки сохраняются без изменений до 1 октября 2026 года. Минфин сообщил, что предложения по программе ещё прорабатываются, а решение о новых параметрах примут не раньше этой даты. Поэтому возможные изменения пока стоит рассматривать как обсуждаемые предложения.

Дифференцированная ставка по числу детей .

Сейчас ставка по семейной ипотеке единая — до 6% годовых. Один из обсуждаемых вариантов — сделать ставку зависимой от количества детей: для семей с одним ребёнком она может стать выше, для многодетных — ниже. По словам адвоката адвокатского бюро «БВМП» Ярослава Земскова, обсуждаются ставки в 10–12% при одном ребёнке, 6% — при двух и 4% — при трёх и более детях.

. Сейчас ставка по семейной ипотеке единая — до 6% годовых. Один из обсуждаемых вариантов — сделать ставку зависимой от количества детей: для семей с одним ребёнком она может стать выше, для многодетных — ниже. По словам адвоката адвокатского бюро «БВМП» Ярослава Земскова, обсуждаются ставки в 10–12% при одном ребёнке, 6% — при двух и 4% — при трёх и более детях. Разные условия для регионов .

В одном из обсуждаемых вариантов регион покупки может влиять не только на лимит кредита, но и на ставку. Руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики МГКА «Бюро адвокатов „Де-юре“» Елена Тимошенко отмечает, что для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставка может быть выше: 12% для семей с одним ребёнком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки могут быть на 2 процентных пункта ниже.

. В одном из обсуждаемых вариантов регион покупки может влиять не только на лимит кредита, но и на ставку. Руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики МГКА «Бюро адвокатов „Де-юре“» Елена Тимошенко отмечает, что для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставка может быть выше: 12% для семей с одним ребёнком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки могут быть на 2 процентных пункта ниже. Пересмотр лимитов кредита .

Среди предложений также была привязка лимита кредита к количеству детей и региону покупки. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отмечает, что увеличение лимита позволило бы семьям покупать более просторное жильё.

. Среди предложений также была привязка лимита кредита к количеству детей и региону покупки. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отмечает, что увеличение лимита позволило бы семьям покупать более просторное жильё. Ограничение срока действия льготной ставки .

Среди предложений — ограничить срок действия льготной ставки 15 годами. Для бюджета такая мера снижает расходы на программу, для заёмщика — меняет расчёт доступной суммы. Татьяна Решетникова отмечает, что при таком подходе сумма кредита при том же доходе заёмщика может заметно снизиться.

. Среди предложений — ограничить срок действия льготной ставки 15 годами. Для бюджета такая мера снижает расходы на программу, для заёмщика — меняет расчёт доступной суммы. Татьяна Решетникова отмечает, что при таком подходе сумма кредита при том же доходе заёмщика может заметно снизиться. Будущее комбо-ипотеки .

Сейчас, если цена жилья выше льготного лимита, часть кредита можно оформить по рыночной ставке. Такой формат называют комбо-ипотекой. Татьяна Решетникова считает, что отказ от этого механизма снизит возможность банков зарабатывать на рыночной части кредита, но может уменьшить число одобряемых заявок.

. Сейчас, если цена жилья выше льготного лимита, часть кредита можно оформить по рыночной ставке. Такой формат называют комбо-ипотекой. Татьяна Решетникова считает, что отказ от этого механизма снизит возможность банков зарабатывать на рыночной части кредита, но может уменьшить число одобряемых заявок. Более строгая оценка платёжеспособности.

Даже без изменения базовых условий банки уже внимательнее смотрят на доход, долговую нагрузку и кредитную историю. По оценке заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, в новом формате часть семей может столкнуться не с отказом, а с одобрением меньшей суммы, чем нужна для покупки.

Источник: генерация

Что это может значить для рынка

Основатель компании Pinigina Consulting Светлана Пинигина считает, что в 2026 году льготные ипотечные программы станут более точечными: акцент сместится с массовых продуктов на адресную поддержку. По оценке эксперта, рынок недвижимости будет постепенно восстанавливаться, но на фоне роста затрат и возможного удорожания жилья покупателям придётся внимательнее считать бюджет сделки.

Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов ожидает постепенного снижения ставок по рыночной ипотеке в 2026 году: по его оценке, к концу года они могут оказаться около 15%. На этом фоне доля рыночных кредитов в ипотечных выдачах может расти, особенно если условия семейной ипотеки станут строже.