Что сдерживает модернизацию ЖКХ: итоги отраслевой дискуссии на ПМЭФ

На сессии «Инженерная инфраструктура: системные барьеры для развития территорий» в рамках ПМЭФ участники обсудили ключевые барьеры модернизации ЖКХ — от тарифного регулирования и привлечения инвестиций до цифровизации отрасли. По словам замминистра строительства и ЖКХ Алексея Ересько, до 2030 года на обновление коммунальной инфраструктуры планируется направить 4,5 трлн рублей. Руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов, в свою очередь, сделал акцент на повышении эффективности отрасли за счёт цифровых сервисов и развитии платформенных решений для взаимодействия с потребителями.

Концессионеры обязались вложить в ЖКХ 1,5 трлн рублей

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько напомнил, что коммунальная инфраструктура страны насчитывает около 1 млн км сетей, из которых более 500 тыс. км приходится на сети водоснабжения. По его словам, модернизация такого хозяйства невозможна только за счёт бюджетного финансирования, поэтому одним из ключевых механизмов привлечения средств остаются концессионные соглашения.

Алексей Ересько, заместитель министра, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Сегодня действующие концессии в сфере ЖКХ предусматривают инвестиции на сумму около 1,5 трлн рублей. С 2020 по 2025 год в отрасль уже было вложено 219 млрд рублей — больше, чем за все предыдущие годы работы концессионного механизма. По словам Ересько, рост вложений свидетельствует о том, что изменения в регулировании и развитие концессионных механизмов уже дают положительный эффект. Для дальнейшего роста инвестиций, отметил замминистра, необходимо совершенствовать концессионное законодательство и создавать более устойчивые финансовые модели проектов.

Тюмень сократила потери воды с 20 до 7% после перехода к концессии

О том, как концессионная модель работает на практике, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, перед переходом на концессию регион в течение трёх лет проводил инвентаризацию сетей, актуализировал схемы водоснабжения и водоотведения и оформлял бесхозные объекты инфраструктуры.

Договор концессии был заключён в 2017 году. За восемь лет после этого потери воды в сетях Тюмени снизились с 20 до 7%, количество повреждений, требующих раскопок, сократилось почти втрое, а объём заменённых сетей достиг 500 км. Доля полимерных труб выросла с 20 до 70%.

После успешного опыта в Тюмени регион начал распространять концессионную модель на другие территории. Одним из этапов этой работы стало создание единого регионального оператора водоснабжения и водоотведения.

Сегодня в систему единого оператора входят 16 муниципальных образований. Общий объём инвестиций по концессионным соглашениям составляет 54 млрд рублей, причём большая часть этих средств должна быть вложена в первые 15 лет реализации проектов.

По словам Моора, такой подход позволяет привлекать инвестиции не только в областной центр, но и в небольшие населённые пункты, а также обеспечивать единые стандарты качества услуг и эксплуатации коммунальной инфраструктуры.

Цифровые сервисы помогают повышать эффективность отрасли

Руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов отметил, что будущее коммунального хозяйства связано с цифровым развитием отрасли. По его словам, в последние годы работа с предприятиями ЖКХ стала одним из стратегических направлений для банка. Альфа-Банк развивает решения для расчётов и платежей, а также сервисы для взаимодействия ресурсоснабжающих организаций с потребителями.

Александр Горинов, руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка

Горинов обратил внимание, что ЖКХ часто воспринимается как консервативная сфера, хотя рынок постепенно меняется. Одной из актуальных задач остаётся своевременная оплата коммунальных услуг. По его словам, люди могут пропустить счёт за коммунальные услуги среди множества уведомлений, писем и сообщений, которые получают каждый день.

Повысить платёжную дисциплину и упростить взаимодействие с потребителями, по мнению Горинова, помогают цифровые сервисы. В качестве примера он привёл решение для расчётов за жилищно-коммунальные услуги, которое Альфа-Банк запустил совместно с «Росводоканалом». Сервис позволяет передавать начисления потребителям, принимать платежи и показания счётчиков. Компании также могут использовать его для информирования жителей о начислениях, задолженности и плановых работах.

Горинов также отметил, что Альфа-Банк работает с проектами государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ и участвует в финансировании модернизации коммунальной инфраструктуры. По его словам, инвестиционные программы сегодня реализует большинство ресурсоснабжающих организаций, однако долгосрочные банковские кредиты для этих целей используют около 35% компаний отрасли.

Отдельно он остановился на перспективах рынка. По оценке Горинова, ЖКХ постепенно движется к платформенной модели. В будущем потребители смогут получать информацию об услугах, передавать показания счётчиков, оплачивать счета и взаимодействовать с поставщиками ресурсов через единое цифровое пространство. Такая модель поможет сделать отрасль более прозрачной и удобной для пользователей.

Инвесторов отпугивают тарифные риски и экологические требования

Несмотря на рост вложений в коммунальную инфраструктуру, участники рынка считают, что действующих механизмов пока недостаточно для масштабного притока частного капитала.

Генеральный директор УК «Росводоканал» Сергей Эмдин назвал одним из главных ограничений тарифную политику. По его словам, инфраструктурные проекты в ЖКХ рассчитаны на десятилетия, однако действующая система регулирования не всегда обеспечивает инвесторам необходимую предсказуемость.

Ещё одной проблемой Эмдин назвал невозможность в полной мере реинвестировать средства, сэкономленные за счёт повышения эффективности работы предприятий. По его мнению, отрасли необходимы более гибкие механизмы регулирования, которые позволят направлять такой эффект на дальнейшую модернизацию инфраструктуры.

Отдельно глава «Росводоканала» обратил внимание на несинхронизированность экологических требований и инвестиционных программ. По его словам, предприятия могут столкнуться со штрафами практически сразу после входа в проект, ещё до того, как успеют реализовать мероприятия по модернизации и улучшению качества очистки стоков.

Тему продолжила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова. Она отметила, что рынку не хватает открытой информации о результатах концессионных проектов. По её словам, в отрасли отсутствует систематизированная база успешных и неуспешных концессионных проектов, что затрудняет оценку рисков для потенциальных инвесторов.

Наталья Трунова, аудитор Счётной палаты Российской Федерации

По мнению участников дискуссии, дальнейшее развитие концессионной модели потребует не только совершенствования законодательства, но и создания более прозрачных и предсказуемых условий для инвесторов. Тогда отрасль сможет привлечь объём частного капитала, необходимый для масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры.

Комплексный подход позволяет снизить затраты на модернизацию на 20–30%

Отдельный блок дискуссии был посвящён технологиям, которые могут сделать модернизацию коммунальной инфраструктуры дешевле и эффективнее.

По мнению члена правления — управляющего директора СИБУРа Александра Петрова, снизить стоимость модернизации можно за счёт комплексного подхода к обновлению коммунальной инфраструктуры. Такой подход предполагает модернизацию всей системы, включая трубопроводы, насосное оборудование, колодцы и другие элементы сети.

СИБУР протестировал подход комплексной модернизации на пилотных проектах в Татарстане совместно с профильными вузами и отраслевыми экспертами. По результатам расчётов, обновление всей системы водоснабжения и водоотведения позволяет снизить капитальные затраты на 20–30%, а эксплуатационные расходы — более чем на 20%.

Участники дискуссии «Инженерная инфраструктура: системные барьеры для развития территорий»

Петров также обратил внимание на преимущества современных полимерных материалов. По его словам, срок службы таких решений может достигать 100 лет, а оценивать проекты модернизации необходимо с учётом стоимости полного жизненного цикла инфраструктуры, а не только первоначальных затрат.