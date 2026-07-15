Минэк предложил разрешить продавцам переносить карточки товаров между маркетплейсами — Wildberries и Ozon против

Минэкономразвития предложило разрешить перенос карточек товаров между маркетплейсами, сообщают «Ведомости». Инициативу выдвинул министр экономического развития Максим Решетников в ходе стратегической сессии правительства по регулированию платформенной экономики. Маркетплейсы идею не поддержали.

Минэк предлагает признать карточку товара активом продавца

Инициатива Минэкономразвития предполагает, что карточка товара — включая описание, характеристики, фото, видео, отзывы, рейтинги и историю продаж — перестанет быть исключительно собственностью платформы и станет активом, который принадлежит продавцу. Это позволит селлеру при переходе на другую площадку сохранить все наработки — от отзывов до клиентской базы. Сейчас же маркетплейсы получают конкурентное преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы.

Президент Ассоциации предпринимателей платформенной экономики Анастасия Тюгай считает инициативу обоснованной. По её словам, продавцы вкладывают в продвижение карточки сотни тысяч рублей собственных средств — это полноценный актив, который должен принадлежать им.

Маркетплейсы не поддержали инициативу из-за различий в архитектуре платформ и пользовательском опыте

Wildberries и Ozon выступили против простого переноса карточек. По словам представителя Wildberries, карточка — это не только контент продавца, но и элемент пользовательского опыта, который каждая платформа формирует самостоятельно. Площадки разрабатывают собственные требования к структуре, оформлению и отображению карточек, исходя из поведения покупателей и особенностей интерфейса, пояснили «Ведомостям» в Wildberries.

Представитель Ozon в комментарии «Ведомостям» добавил, что карточка содержит данные, которые формируются силами самой платформы, — рейтинги, оценки, история взаимодействий.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев предупредил, что простая передача карточек без учёта платформенной составляющей может привести к искажению ценности актива и несправедливому перераспределению результатов технологических инвестиций.

Технически перенести карточку между маркетплейсами пока невозможно, предупреждают эксперты

Юристы также указывают на проблемы с авторскими правами. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш рассказала «Ведомостям», что карточка товара — это сложный комплекс элементов с разными правообладателями. Название и бренд товара, как правило, не принадлежат ни продавцу, ни платформе. Также селлеру не принадлежат права на рейтинги и данные о динамике цен — их создаёт оператор платформы. Отзывы и комментарии покупателей выступают уже самостоятельными произведениями их авторов, пояснила эксперт.

Даже если законодатель внесёт изменения в Гражданский кодекс и разрешит перенос отзывов без согласия авторов, технически полностью перенести карточку из одного маркетплейса в другой невозможно — каждая платформа работает на собственном «движке», подчёркивает Анна Барабаш.

Контекст

В 2025 году президент подписал Федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он вступает в силу с 1 октября 2026 года и устанавливает единые правила для всех платформ — маркетплейсов и других крупных онлайн-площадок.

В июне 2026 года Wildberries, Ozon и «Авито» обновили Меморандум о добросовестных практиках. Согласно новым обязательствам, платформы уравняли комиссии для российских и иностранных продавцов и закрепили право селлеров в любой момент отказаться от скидок за счёт платформы без штрафов. Также площадки обязались предупреждать партнёров об увеличении сроков выплат за 45 дней.