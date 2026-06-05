Wildberries, Ozon и Авито обновили «Меморандум о добросовестных практиках» — комиссии для селлеров уравняют

Крупнейшие цифровые платформы России подписали дополнительное соглашение к Меморандуму о добросовестных практиках на ПМЭФ–2026. Впервые документ подписали в ноябре 2025 года как механизм подготовки отрасли к новым правилам регулирования платформенной экономики . Теперь Wildberries, Ozon и Авито обязались не завышать комиссии для российских продавцов, заранее предупреждать об изменении сроков выплат и использовать ИИ для модерации карточек товаров.

Продавцы смогут отказаться от скидок платформ

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации цифровых платформ, соглашение вводит несколько новых обязательств для цифровых платформ. Одно из ключевых изменений касается комиссий: теперь фактически уплачиваемая комиссия для российских продавцов не должна быть выше, чем для иностранных партнёров. Кроме того, продавцы сохранят право в любой момент отказаться от скидок за счёт платформы без штрафов и других ограничений.

Также платформы обязались сделать более прозрачными правила утилизации товаров и предупреждать партнёров об увеличении сроков выплат минимум за 45 дней до вступления изменений в силу.

Фейковые отзывы будут выявлять с помощью ИИ

Платформы договорились активнее использовать ИИ-сервисы для проверки карточек товаров. В том числе технологии будут применять для борьбы с фейковыми отзывами.

Ещё одно нововведение — видеофиксация при выдаче, приёме и возврате товаров в пунктах выдачи заказов. По мнению участников соглашения, это поможет лучше защищать интересы как покупателей, так и продавцов.

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Меморандум стал инструментом саморегулирования отрасли

Документ подписали RWB, Ozon и «Авито». В соглашении отмечается, что именно эти компании формируют основу российской платформенной экономики.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что саморегулирование уже доказало свою эффективность и помогает находить сбалансированные решения с минимальной административной нагрузкой. По его словам, обновлённый меморандум укрепляет доверие между платформами, продавцами и покупателями, говорится в сообщении Ассоциации цифровых платформ.

Контекст

Закон о платформенной экономике был принят в 2025 году и начнёт действовать с 1 октября 2026 года. Документ вводит требования к взаимодействию цифровых платформ с партнёрами. В частности, маркетплейсы будут обязаны уведомлять продавцов об изменениях в ранжировании карточек товаров и согласовывать скидки на их продукцию.

11 ноября 2025 года крупнейшие российские платформы — Wildberries (входит в объединённую компанию Wildberries & Russ), Ozon и «Авито» — добровольно подписали меморандум о добросовестных практиках. Компании обязались выполнять положения будущего закона ещё до его официального вступления в силу.

Меморандум стал тестовой площадкой для подготовки отрасли к новым требованиям регулирования платформенной экономики. Оператором документа выступает Ассоциации цифровых платформ. Организация контролирует исполнение обязательств и собирает обратную связь от участников рынка.