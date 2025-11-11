Wildberries, Ozon и Авито подписали общий меморандум

Крупнейшие онлайн-платформы России — Wildberries, Ozon и Авито — подписали Меморандум о добросовестных практиках, сообщили в пресс-службе РВБ (Wildberries & Russ). Документ от 11 ноября 2025 года закрепляет общие правила, по которым компании будут работать честно и открыто — ещё до того, как вступит в силу новый закон о регулировании платформенной экономики (1 октября 2026 года).

Маркетплейсы заранее берут на себя обязательства

Платформы уже в 2025 году будут выполнять часть требований будущего закона. В документе — пункты о защите данных пользователей, борьбе с контрафактом и мошенничеством, поддержке российских производителей и развитии прозрачных отношений с партнёрами.

Цель соглашения — укрепить доверие между бизнесом, пользователями и государством, а также помочь компаниям устойчиво развиваться на российском и международных рынках.

Рынок готов сам формировать честные правила работы

«Принятие закона не означает, что платформы больше не будут совершенствовать свои стандарты добросовестности», — отметила основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

По её словам, документ показывает, что крупнейшие игроки готовы улучшать работу в интересах партнеров.

Поддержка бизнеса и честная конкуренция

«Сегодня мы сделали важный шаг для дальнейшего развития платформенной экономики, который объединяет усилия крупных игроков для поддержки российских предпринимателей и защиты покупателей», — заявил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким.

По его словам, меморандум поможет выстроить честные и понятные правила конкуренции на рынке.

Прозрачность как главное условие доверия

Управляющий директор Авито Влад Федулов подчеркнул, что прозрачность — ключ к устойчивым отношениям между всеми игроками рынка.

«Мы убеждены, что прозрачность во взаимоотношениях продавцов, покупателей и платформ — это не просто требование, а необходимость», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.

По его словам, именно открытость и предсказуемость создают основу доверия на рынке и делают его стабильнее.

Контекст

Подписание меморандума состоялось 11 ноября в Национальном центре «Россия» в рамках Дня платформенной экономики.

Соглашение связано с подготовкой к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике, который начнёт действовать 1 октября 2026 года.

Закон вводит единые правила работы маркетплейсов и агрегаторов, включая обязательную проверку партнёров, раскрытие алгоритмов ранжирования, прозрачные условия ценовых акций и ответственность за защиту данных пользователей.