Wildberries, Ozon и Авито подписали общий меморандум

Wildberries, Ozon и Авито подписали меморандум: онлайн-платформы договорились работать по правилам добросовестности
Крупнейшие онлайн-платформы России — Wildberries, Ozon и Авито — подписали Меморандум о добросовестных практиках, сообщили в пресс-службе РВБ (Wildberries & Russ). Документ от 11 ноября 2025 года закрепляет общие правила, по которым компании будут работать честно и открыто — ещё до того, как вступит в силу новый закон о регулировании платформенной экономики (1 октября 2026 года).
Маркетплейсы заранее берут на себя обязательства
Платформы уже в 2025 году будут выполнять часть требований будущего закона. В документе — пункты о защите данных пользователей, борьбе с контрафактом и мошенничеством, поддержке российских производителей и развитии прозрачных отношений с партнёрами.
Цель соглашения — укрепить доверие между бизнесом, пользователями и государством, а также помочь компаниям устойчиво развиваться на российском и международных рынках.
Рынок готов сам формировать честные правила работы
Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким назвала меморандум новым стандартом саморегулирования отрасли.
«Принятие закона не означает, что платформы больше не будут совершенствовать свои стандарты добросовестности», — отметила основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.
По её словам, документ показывает, что крупнейшие игроки готовы улучшать работу в интересах партнеров.
Поддержка бизнеса и честная конкуренция
Вице-президент Ozon по взаимодействию с органами власти Дмитрий Ким уточнил, что вклад платформ в экономику измеряется не только объёмом продаж, но и выходом производителей на новые рынки, созданием рабочих мест и развитием смежных отраслей.
«Сегодня мы сделали важный шаг для дальнейшего развития платформенной экономики, который объединяет усилия крупных игроков для поддержки российских предпринимателей и защиты покупателей», — заявил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким.
По его словам, меморандум поможет выстроить честные и понятные правила конкуренции на рынке.
Прозрачность как главное условие доверия
Управляющий директор Авито Влад Федулов подчеркнул, что прозрачность — ключ к устойчивым отношениям между всеми игроками рынка.
«Мы убеждены, что прозрачность во взаимоотношениях продавцов, покупателей и платформ — это не просто требование, а необходимость», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.
По его словам, именно открытость и предсказуемость создают основу доверия на рынке и делают его стабильнее.
Контекст
Подписание меморандума состоялось 11 ноября в Национальном центре «Россия» в рамках Дня платформенной экономики.
Соглашение связано с подготовкой к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике, который начнёт действовать 1 октября 2026 года.
Закон вводит единые правила работы маркетплейсов и агрегаторов, включая обязательную проверку партнёров, раскрытие алгоритмов ранжирования, прозрачные условия ценовых акций и ответственность за защиту данных пользователей.
