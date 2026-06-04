Татьяна Ким возглавила комитет по цифровым платформам — сопредседателем стала гендир МТС Инесса Галактионова

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) создали комитет по цифровым платформам. Его возглавила глава объединённой компании Wildberries & Russ (RWB) Татьяна Ким, сообщили РБК два источника, знакомые с решением. Сопредседателем комитета избрана генеральный директор МТС Инесса Галактионова. Кроме того, Ким, Галактионова и гендиректор «Эйч энд Эн» Якуб Закриев вошли в состав правления Общероссийского объединения работодателей (ООР) РСПП.

Комитет объединит отраслевую экспертизу для развития платформенного сектора

В беседе с РБК Татьяна Ким назвала создание комитета важным шагом для развития электронной торговли и платформенного сектора в целом. По её словам, новая структура позволит объединить отраслевую экспертизу по вопросам развития цифровых платформ и создать дополнительный механизм взаимодействия бизнеса с государством.

Глава RWB уверена, что в рамках работы комитета получится выстроить конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами для развития платформенной экономики в России.

Wildberries и ВТБ договорились о совместном развитии финтех-направления

Помимо участия в новом комитете РСПП, Wildberries & Russ активно развивает стратегическое партнёрство с ВТБ. В конце мая стороны заключили соглашение, по которому банк получит миноритарные доли не только в WB Банке, но и во всех финтех- и цифровых активах экосистемы маркетплейса.

Как пояснила Татьяна Ким, речь идёт не о слиянии, а о совместном развитии финтех-направления.

Ранее ВТБ обсуждал покупку 5% цифровых финансовых активов WB Банка. Wildberries откроет ВТБ доступ к своей клиентской базе и сможет использовать инфраструктуру банка — сеть отделений, банкоматы, инвестиционные и ипотечные сервисы.

Wildberries тестирует собственный мессенджер и развивает автоматизированные ПВЗ

Кроме того, RWB активно развивает и другие цифровые сервисы. Как сообщила Татьяна Ким в интервью ТАСС, сотрудники компании уже тестируют корпоративный мессенджер для внутренних задач. В будущем платформа может выйти на внешний рынок.

Компания также расширяет сеть полностью автоматизированных пунктов выдачи Смарт-ПВЗ, которые работают круглосуточно и без персонала. Сейчас в Москве две таких точки — до конца года их число должно вырасти до десяти.

В интервью Ким отметила, что Wildberries тестирует экспресс-доставку товаров первой необходимости и рассматривает возможность масштабирования логистического сервиса WB Track на рынки Казахстана и Белоруссии.