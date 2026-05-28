ВТБ приобретёт доли во всех финтех-активах Wildberries — ради партнёрства банк проведёт допэмиссию на 540 млрд ₽

В рамках сделки с объединённой компанией RWB ВТБ получит миноритарные доли не только в WB Банке, но и во всех финтех- и цифровых активах экосистемы, сообщили «Ведомости». Для сделки госбанк проведёт дополнительный выпуск акций — общая привлечённая сумма может превысить 547 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ВТБ приобретёт 5% только в WB Банке с возможностью дальнейшего увеличения доли.

Цена акции в рамках допэмиссии — 87 рублей

26 мая 2026 года ВТБ объявил, что осенью банк планирует провести крупный дополнительный выпуск акций банка, сообщали «Ведомости». Наблюдательный совет ВТБ — высший орган управления банком — предложил разместить до 6,3 млрд акций — почти 49% от текущего уставного капитала. Цена размещения акций в рамках допэмиссии уже объявлена — 87 рублей за бумагу.

Максимальный объём привлечения может достичь 547 млрд рублей. Часть средств компания планирует направить на покупку долей в активах Wildberries & Russ, часть — на финансирование дальнейшего роста в рамках партнёрства.

В ВТБ рассчитывают, что покупка доли в финтех- и цифровых активах WB будет приносить более 30% прибыли — это в полтора раза выше текущей органической доходности компании.

Главный интерес ВТБ — аудитория Wildberries

Ключевым преимуществом сделки для ВТБ становится доступ к клиентской базе маркетплейса, сообщают «Ведомости». Речь идёт примерно о 80 млн активных пользователей Wildberries. Для сравнения — у банка ВТБ только 30 млн активных клиентов.

Банк также рассчитывает использовать рекламную и цифровую инфраструктуру RWB для продвижения собственных финансовых продуктов.

По данным ВТБ, на которые ссылается издание, партнёрство с RWB почти не повлияет на прибыль 2026 года. Более заметный эффект банк рассчитывает получить уже в 2027 году.

Аналитики предупредили о риске размытия доли государства в банке

По оценке аналитиков, на чьи слова ссылаются «Ведомости», максимальный объём допэмиссии может привести к размытию акционерного капитала примерно на 36%. Доля государства в компании может сократиться с 74,5% до 54–55%.

«Ведомости» сообщают, что банк может не разместить весь заявленный объём акций. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, которые приводит издание, компания планирует использовать как минимум половину лимита допэмиссии, которая составит до 6,3 млрд акций.

Контекст

О том, что ВТБ договорился о покупке 5% цифровых финансовых активов WB Банка, стало известно 26 мая 2026 года. В рамках сделки Wildberries получит доступ к инфраструктуре госбанка — сети отделений, банкоматам, инвестиционным и ипотечным сервисам.

Для ВТБ партнёрство станет возможностью развивать финансовые сервисы через экосистему Wildberries и использовать маркетплейс как канал дистрибуции банковских продуктов. Маркетплейс, в свою очередь, рассчитывает усилить собственный финтех за счёт инфраструктуры и экспертизы госбанка.