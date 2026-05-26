Понятие каршеринга хотят закрепить в законодательстве — это унифицирует правила парковки и проверки прав в регионах

Каршеринговый оператор «Каршеринг Руссия», которому принадлежит бренд «Делимобиль», обратился в Минтранс с предложением включить каршеринг в новый федеральный закон «О транспортной политике в РФ», сообщают «Известия». Сейчас понятие каршеринга юридически не закреплено — операторы работают по общим нормам Гражданского кодекса об аренде транспорта без экипажа. Из-за этого правила парковки, доступа к инфраструктуре и проверки водительских прав различаются в каждом регионе.

«Делимобиль» предлагает ввести единые правила парковки и проверки водителей по всей стране

Закон «О транспортной политике», разработанный Минтрансом весной 2026 года, должен закрепить единые принципы развития транспортной системы страны. Документ охватит регулирование железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного и других видов транспорта. «Делимобиль» предложил добавить в него каршеринг.

Гендиректор компании «Делимобиль» Винченцо Трани в комментарии «Известиям» объяснил инициативу не бизнес-интересами, а реальными проблемами пользователей. По словам Винченцо Трани, отсутствие единого госрегулирования и унифицированных систем верификации пользователей создаёт риски для безопасности клиентов каршеринга и остальных участников транспортной системы.

В письме на имя министра транспорта Андрея Никитина «Делимобиль» предлагает:

сформировать единый механизм выдачи парковочных разрешений операторам каршеринга;

установить общие правила проверки водительских прав клиентов;

обеспечить взаимодействие операторов с государственными цифровыми системами.

Сейчас правила различаются от региона к региону: где-то каршеринговый автомобиль можно бесплатно оставить на платной парковке, а где-то за это выпишут штраф.

Участники рынка поддерживают инициативу — единые правила повысят безопасность и снизят нагрузку на дороги

Коммерческий директор «Ситидрайв» Олег Данилов считает, что законодательное закрепление каршеринга создаст основу для интеграции сервисов в региональные транспортные модели и внедрения общих цифровых решений. По его словам, это снизит нагрузку на дорожную сеть и повысит доступность транспорта для жителей

Член генсовета «Деловой России» Алексей Котелков называет инициативу своевременной. По его словам, признание каршеринга наравне с другими видами транспорта повысит безопасность и создаст долгосрочные условия для развития отрасли.

В будущем каршерингом будут пользоваться около четверти россиян

Согласно данным, приведённым в письме, услугами каршеринга в России пользуется порядка 3% жителей. Арендные машины занимают лишь 0,2% от всего парка транспортных средств в стране.

В то же время, по оценкам участников рынка, потенциально объём отрасли способен охватить до 25% населения и как минимум 1% автопарка.

Контекст

Общее количество пользователей сервиса «Делимобиль» приблизилось к 13 млн в 2025 году. Однако рост числа пользователей сопровождается и ростом числа конфликтов: в 2025 году количество исков к операторам каршеринга из-за начисленных штрафов увеличилось примерно на 60%, а средний размер компенсаций в пользу водителей при успешном исходе дела достиг 207 тыс. рублей. При этом у крупнейших игроков, таких как «Делимобиль» и BelkaCar, штрафы могут составлять до 20-25% от общей выручки.