Фонд «Помощь рядом» направил более 2,2 млрд рублей НКО: большая часть средств была собрана через округление заказов

Яндекс подвёл итоги пятилетней работы своего благотворительного фонда «Помощь рядом» — за это время объём поддержки НКО превысил 2,2 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей из этой суммы пожертвовали пользователи сервисов Яндекса. Средства фонда направляются на поддержку благотворительных организаций и их подопечных.

Больше всех пожертвовал житель Санкт-Петербурга — он «округлил» заказы на 600 тыс. рублей

Главным источником поддержки стали небольшие пожертвования через функцию округления стоимости заказов. Она работает в Маркете, Такси, Лавке, Еде, Доставке, Деливери, Заправках, Самокатах и Афише.

Средний размер округления в 2025 году составил 12,3 рубля. За пять лет пользователи направили более 1,5 млрд рублей через небольшое увеличение стоимости заказа. Самым щедрым днём стало 27 декабря 2025 года — тогда россияне округлили покупки на 2,58 млн рублей за сутки.

Рекорд по количеству округлений поставил пользователь из Ставрополя — за пять лет он воспользовался функцией 9,6 тыс. раз. Лидером по общей сумме пожертвований стал житель Санкт-Петербурга, округливший заказы на более чем 600 тыс. рублей.

В топ городов по сумме округлений вошли:

Москва,

Санкт-Петербург,

Екатеринбург,

Краснодар,

Казань,

Ростов-на-Дону,

Новосибирск,

Нижний Новгород,

Сочи,

Самара.

Сотрудники и подопечные НКО более 2 млн раз ездили на такси за 5 лет

Средства фонда «Помощь рядом» направляются на повседневную поддержку благотворительных организаций и их подопечных. За пять лет:

сотрудники и подопечные НКО совершили более 2,23 млн поездок на такси,

более 38 тыс. раз воспользовались доставкой посылок,

социальную рекламу фондов посмотрели свыше 20 млрд раз.

Фонд помогает НКО закупать продукты, медикаменты и товары первой необходимости, оплачивать поездки людям, которым сложно пользоваться общественным транспортом, а также поддерживать проекты по трудоустройству людей с инвалидностью.

26 мая Яндекс удвоит все пожертвования, сделанные через округление заказов

В честь публикации юбилейного отчёта часть средств от продажи «круглых» десертов в Яндекс Лавке направят на благотворительность. Акция пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани.

Кроме того, в день публикации отчёта — 26 мая 2026 года — Яндекс пообещал удвоить все пожертвования, сделанные через округление заказов.