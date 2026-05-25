Молодёжь стала тратить почти 20% бюджета на маркетплейсах — зумеры почти не ходят в офлайн-магазины

Молодые россияне в начале 2026 года увеличили расходы на контент, путешествия и спорт, сообщают «Ведомости». В начале года услуги в этих категориях подорожали: стоимость телеком-сервисов выросла на 1,85%, зарубежный туризм — на 2,36%, а фитнес — сразу на 8,5%. Одновременно молодёжь начала экономить на покупках в офлайн-магазинах — вместо этого зумеры заказывают продукты и электронику на маркетплейсах.

Молодёжь стала тратить больше денег на заботу о здоровье

Расходы молодых потребителей всё сильнее смещаются в сторону комфорта, впечатлений и цифровых сервисов, сообщает «Сбериндекс», на который ссылаются «Ведомости».

Расходы на врачей, покупки лекарств и сдачу анализов увеличились на 9,1%. Немного выросли траты на кафе и доставку — на 2,8%. Подписки в среднем остались на прежнем уровне, однако старшие зумеры увеличили траты на цифровые сервисы на 12,5%.

Потребители 35–64 лет в начале 2026 года стали больше тратить на медицину и телеком-услуги. У россиян старше 65 лет наиболее заметно выросли расходы на медицинские услуги.

Зумеры сократили траты на такси и каршеринг

«Ведомости» сообщают, что ежемесячные траты поколения Z по ключевым категориям товаров (здоровье, цифровая среда, самовыражение, лайфстайл) в начале года снизились на 0,2% и составили 8674 рубля. При этом 19,5% своего бюджета россияне теперь тратят на покупки на маркетплейсах.

Расходы на одежду, косметику, технику и другие категории, которые эксперты «Ведомостей» связывают с самовыражением и статусом, сократились на 8,5%.

Также молодёжь стала реже покупать в офлайн-магазинах товары, которые можно заказать через маркетплейсы. Особенно заметно падение расходов на продукты питания, электронику, инструменты для ремонта и строительства.

Одновременно молодые россияне стали реже пользоваться такси и каршерингом.

Женщины стали больше тратить на развлечения

Исследование также зафиксировало различия между мужчинами и женщинами. Женщины сократили долю расходов на товары для красоты и здоровья, но стали больше тратить на развлечения и телекоммуникационные сервисы.

У мужчин немного снизились траты на электронику, мебель и интерьер, но выросли расходы на контент и СМИ.

Контекст

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, которые приводят «Ведомости», в январе–феврале 2026 года прирост потребления россиян с учётом сезонности был близок к нулю — минус 0,1%. Индекс потребительской уверенности в I квартале снизился до -12%.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в 2026 году рост потребительской активности замедлится до 1,2% после 4% в 2025 году. В дальнейшем власти ожидают постепенное восстановление темпов роста до 3% ежегодно.