66% промышленных предприятий в России столкнулись с нехваткой инженеров и ИТ-специалистов — молодёжь идёт в бигтех

Около 66% компаний в российском машиностроении в 2025 году сообщили о дефиците инженеров и ИТ-специалистов, передают «Ведомости». По мнению экспертов, промышленность годами не привлекала молодых специалистов — они предпочитали заводам бигтех-компании. Теперь же отрасль машиностроения столкнулись со старением персонала — и нехваткой новых работников.

Сильнее всего дефицит кадров ощущают производители транспортной техники

Хуже всего ситуация на предприятиях транспортного оборудования — о нехватке инженеров сообщили 75% компаний. В сфере разработки электрического оборудования кадровый дефицит отметили 60% организаций. Столько же производителей сообщили о нехватке инженеров в промышленном машиностроении.

Почти 70% машиностроительных компаний отметили дефицит сотрудников в сфере информационно-коммуникационных технологий. Предприятиям требуются разработчики, аналитики, инженеры данных, специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту.

Машиностроение годами проигрывало гонку за специалистов ИТ-сектору

Источники «Ведомостей» считают, что промышленность годами уступала рынок труда ИТ-компаниям, финтеху и цифровым сервисам. По словам экспертов, молодые специалисты предпочитали работу в отраслях с более понятными карьерными перспективами, высокой скоростью развития и современной рабочей средой. В результате многие заводы столкнулись одновременно с дефицитом сотрудников и старением инженерных команд.

Эксперты «Ведомостей» подчёркивают, что закрыть дефицит только за счёт выпускников вузов уже невозможно. Среди наиболее реалистичных решений — корпоративное обучение, целевые программы, стажировки на предприятиях и ускоренную переподготовку действующих сотрудников.

Отрасли требуются специалисты по роботизации и цифровым двойникам

Как сообщают источники издания, сейчас особенно востребованы специалисты, умеющие работать с современными станками с ЧПУ, роботизированными производственными комплексами, цифровым моделированием и автоматизированными системами управления.

Промышленность также нуждается в специалистах по промышленному интернету вещей, компьютерному зрению и цифровым двойникам.