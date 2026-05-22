IT-рынок без «единорогов», дефицит ЦОДов и постоянные разговоры об ИИ: чем запомнился ЦИПР в 2026 году

В Нижнем Новгороде завершилась конференция ЦИПР-2026 — одно из главных событий российского IT-рынка. В этом году мероприятие посетили более 13 тыс. участников из 46 стран, и было подписано свыше 350 соглашений. Представители индустрии обсудили, сколько энергии требуется для развития ИИ в России, почему бизнес перестал инвестировать в «идеи ради идей» и как рынок окончательно вышел отказался от экстренного импортозамещения.

Власти пообещали сохранить льготы для IT — чтобы рынок продолжал расти

Одним из ключевых событий ЦИПР стало выступление премьер-министра Михаила Мишустина 18 мая. По его словам, за шесть лет доля IT-отрасли в ВВП России удвоилась, а объём продаж отечественного софта и сервисов вырос почти в 4,5 раза — до более чем 5 трлн рублей. Экспорт российского ПО впервые с 2022 года вырос на 15%, а количество сотрудников в отрасли превысило 1 млн человек.

Чтобы рынок продолжал расти, власти обещали сохранить льготы по НДС для российского ПО, а также распространить их на облачные сервисы. По словам премьер-министра, это должно сделать переход бизнеса на отечественные решения «финансово менее обременительным».

Игроки рынка предлагают постепенно отменять льготы для IT-компаний

При этом некоторые представители индустрии считают, что отрасли пора постепенно «слезать с иглы» льгот. Так, генеральный директор IT-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов заявил, что российскому IT-рынку пора постепенно выходить из режима сверхльгот и привыкать к более конкурентной среде.

«Для компаний сделали льготный режим, разные плюшки для айтишников, стимулировали спрос, обязали крупных корпораций вкладываться в локализацию. Казалось бы, создаётся рынок — а на деле похоже на ясельную группу детского сада», — подчеркнул генеральный директор IT-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

По его словам, в ряде сегментов российского ИТ-рынка уже возникло перенасыщение продуктами. Благодаря постепенному введению НДС часть небольших компаний объединится с крупными игроками, а часть и вовсе уйдёт с рынка.

«Нет столько рынка для этих продуктов», — резюмировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, в комментарии Russian Business.

Рынок начал отказываться от инвестиций «в рост любой ценой»

Одной из ключевых тем ЦИПР-2026 стала тема инвестиций. Во время сессии «Инвестиции в регионы. Бизнес-стратегии лидеров IT-рынка» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что текущий объём венчурных инвестиций в России — около 15 млрд рублей — остаётся слишком маленьким для экономики такого масштаба.

«Для Калифорнии такой объём инвестиций — статистическая погрешность. Это несерьёзно», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, за последний год крупные корпорации примерно в четыре раза сократили вложения в венчурные проекты, а их место начали занимать частные фонды.

О том, что инвестировать в IT-проекты стало значительно сложнее, говорили и сами участники рынка — в том числе на партнёрской сессии Альфа-Банка. Как отметил старший вице-президент банка Денис Кутасов, компании стали значительно осторожнее подходить к IT-бюджетам.

«Сейчас более консервативное отношение к IT-бюджетам. Все стремятся делать проекты, которые дают достаточно быструю и понятную отдачу», — отметил Кутасов.

По словам участников рынка, многие ИИ-проекты не выдерживают столкновения с реальным внедрением в крупный бизнес. На этом фоне рынок всё чаще требует от IT-компаний не «хайпа», а понятной экономики, повторной выручки и реальных кейсов внедрения в бизнес.

Рынок ЦОДов столкнулся с дефицитом энергии и замедлением строительства

Ещё одной важных инфраструктурных тем форума стала нехватка мощностей для дата-центров. На сессии «ЦОДы на пределе» участники рынка сообщили, что ввод новых мощностей для ЦОДов в России сократился почти в восемь раз: если в 2024 году было введено более 40 тыс. стоек, то в 2025-м — только около 5 тыс. Причинами стали высокая ключевая ставка, дорогие кредиты и ограничения по электроэнергии.

На форуме также заявили, что Москва фактически перестала подключать новые ЦОДы из-за нехватки свободных энергомощностей. Член правления «Интер РАО» Тамара Меребашвили отметила, что генеративный ИИ резко увеличил нагрузку на энергосистему: одна AI-стойка теперь может потреблять более 100 кВт — как многоквартирный дом.

На этом фоне отрасль начала обсуждать строительство ЦОДов рядом с АЭС, создание собственных электростанций и новые меры господдержки для энергетики.

Сбер и Ростелеком представили новые сервисы

Сбер объявил о запуске собственной платформы для корпоративных коммуникаций. Сервис объединит чаты, звонки, видеоконференции, календари и AI-помощника на базе GigaChat. Кроме того, компания сообщила о планах вывести на рынок ERP-платформу нового поколения с потенциалом рынка более 20 млрд рублей.

«Ростелеком» анонсировал создание производственного холдинга «Техновейв», который займётся выпуском телеком-оборудования, серверов и решений для дата-центров. Кроме того, летом 2026 года компания планирует выйти на рынок облачного гейминга с собственной платформой.

Также сервис кикшеринга Юрент предложил встроить самокаты в единую цифровую транспортную систему MaaS, а также сообщил, что уже ограничил доступ к сервису более чем для 122 тыс. несовершеннолетних пользователей благодаря интеграции с Mos ID и МТС ID.

На ЦИПР-2026 подписали более 350 соглашений

За время форума участники ЦИПР-2026 подписали более 350 соглашений в сфере ИИ, телекоммуникаций, логистики, кибербезопасности и промышленной цифровизации. Многие сделки касались инфраструктуры для искусственного интеллекта и развития российских IT-платформ.

Сбер и «Ростелеком» договорились создать цифровую платформу для трудоустройства иностранных специалистов в России. Сервис объединит поиск сотрудников, оформление документов и адаптацию работников после переезда. Компании рассчитывают, что платформа поможет бизнесу быстрее закрывать дефицит кадров.

Positive Technologies и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о развитии рынка киберстрахования. Компании планируют совместно разрабатывать продукты для малого, среднего и крупного бизнеса, а также развивать систему оценки киберрисков. Участники рынка рассчитывают, что это поможет сделать страхование киберугроз более массовым инструментом для российских компаний.

Почта России и Yandex B2B Tech объявили о совместном внедрении цифровых сервисов в логистике. Компании планируют использовать технологии автоматизации и аналитики для оптимизации доставки и работы логистической инфраструктуры. Речь идёт в том числе о цифровизации внутренних процессов и клиентских сервисов.

Т1 и YADRO представили совместную линейку программно-аппаратных комплексов для AI-инфраструктуры. Решения ориентированы на крупный бизнес и государственные структуры, которым нужны вычислительные мощности для внедрения генеративного ИИ и работы с большими данными. Компании рассчитывают, что спрос на такие системы продолжит расти на фоне активного внедрения AI-сервисов.

Кинопоиск и Роскосмос Медиа объявили о стратегическом партнёрстве. На платформе появятся прямые трансляции запусков ракет, эфиры с МКС и новые проекты о космосе. Компании рассчитывают сделать космическую тематику более массовой и привлечь новую аудиторию к научно-популярному контенту.

Главным итогом ЦИПР-2026 стало ощущение, что российский IT-рынок окончательно перешёл от периода экстренного импортозамещения и гонки за ИИ к более зрелой модели — с фокусом на инфраструктуру и окупаемость.