Ростелеком объявил о создании холдинга «Техновейв» на ЦИПР–2026: компания разработает решения для связи и ЦОД

Ростелеком начал формировать единый производственный холдинг «Техновейв», который объединит разработчиков и производителей отечественного телеком-оборудования внутри группы, сообщил президент Ростелекома Михаил Осеевский на ЦИПР–2026. Новый холдинг будет выпускать решения для операторов связи, дата-центров и критической информационной инфраструктуры. В структуру «Техновейва» вошли компании Булат, Российские телекоммуникационные технологии (РТТ) и РТК-Протей.

Холдинг объединит производителей базовых станций и ядра сети 4G

Генеральным директором «Техновейва» назначен Александр Логинов, который также возглавил компанию Булат и сохранил пост вице-президента — директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» Ростелекома.

В рамках консолидации в «Техновейв» передали 100% долей в Булате и РТТ, а также 51% РТК-Протей.

Булат уже ввела в эксплуатацию около 2 тыс. базовых станций в рамках проекта устранения цифрового неравенства. Также компания:

производит серверы,

системы хранения данных,

маршрутизаторы, коммутаторы,

оборудование DWDM для высокоскоростных волоконно-оптических линий связи.

РТТ отвечает за производство базовых станций. Кроме того, на производственной площадке РТТ в Санкт-Петербурге выпускаются:

видеокамеры,

ТВ-приставки,

IP-телефоны,

другое оборудование для операторов связи и корпоративных клиентов.

РТК-Протей разрабатывает российское ядро мобильной сети 4G. Сейчас оно работает в 27 регионах страны и обслуживает более 10 млн абонентов Т2.

Холдинг будет выпускать оборудование для связи и дата-центров

Александр Логинов заявил, что «Техновейв» будет развивать решения для мобильных сетей и инфраструктуры дата-центров на фоне роста спроса из-за развития искусственного интеллекта.

Михаил Осеевский, директор Ростелекома, заявил, что создание холдинга «Техновейв» связано с курсом компании на технологическую независимость.

«Мы уже стали заметным производителем отечественного телекоммуникационного оборудования и ПО на наших дочерних компаниях. Теперь настала очередь структурировать наши профильные активы и придать ускорение их развитию благодаря объединению ресурсов, мощностей и экспертизы команд», — отметил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, компания также заинтересована в привлечении профессиональных инвесторов и рассчитывает превратить «Техновейв» в одного из ведущих российских телеком-вендоров.