РЖД не смогла продать небоскрёб в Москве-Сити за 280 млрд рублей — на аукцион не подали ни одной заявки

Аукцион по продаже принадлежащего РЖД комплекса Moscow Towers в «Москва-Сити» не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость актива составляла 280,8 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимались с 6 апреля по 8 мая — желающих приобрести объект не нашлось.

На аукционе можно было приобрести две башни в Москве-Сити

В состав лота вошли две башни высотой 63 этажа общей площадью 242,5 тыс. кв. м. Объект включает 210 апартаментов, 111 офисных и иных нежилых помещений, 115 кладовых и около 1,2 тыс. машиномест.

Согласно опубликованному протоколу, к моменту завершения приёма документов ни одной заявки на участие в аукционе подано не было. В результате торги признали несостоявшимися.

РЖД купила объект в 2024 году для переезда сотрудников

РЖД приобрела часть площадей в Moscow Towers в декабре 2024 года. Компания планировала разместить в комплексе около 18 тыс. сотрудников центрального аппарата, филиалов и дочерних структур.

Однако позже объект оказался среди активов, которые власти решили продать, чтобы стабилизировать финансовое положение компании.

Эксперты считают, что продать небоскрёб можно было бы при цене до 200 млрд рублей

Ранее эксперты сообщали, что реальные шансы на продажу небоскрёба были бы при цене 180–200 млрд рублей. Дело в том, что покупателю пришлось бы дополнительно вложить около 50 млрд рублей в отделку помещений. По оценкам консультантов, на рынке существует не более пяти частных холдингов, которые теоретически способны приобрести актив: например, госструктуры и мэрия Москвы. Однако в текущих экономических условиях их готовность инвестировать свыше 200 млрд рублей вызывает сомнения.

Moscow Towers сейчас является самым дорогим офисным объектом на российском рынке.

РЖД также продаёт Рижский вокзал в Москве

Ранее РЖД выставила на продажу Рижский вокзал в Москве. Начальная стоимость лота превышала 4 млрд рублей, а сама сделка должна пройти через открытые торги. Сроки аукциона пока неизвестны.

Рижский вокзал был построен в 1901 году и имеет статус объекта культурного наследия. В лот вошли историческое здание, корпус 1929 года и земельный участок. Объект расположен рядом со станцией метро «Рижская» и узлом МЦД, а соседние территории планируют застраивать жилыми и административными объектами, что повышает инвестиционную привлекательность площадки.

Контекст

РЖД начала активнее избавляться от непрофильных активов на фоне роста долговой нагрузки. По итогам 2025 года объём долгосрочных обязательств компании увеличился с 2,1 трлн до 3,2 трлн рублей.

Продажа части имущества должна помочь компании сократить финансовое давление без дополнительного повышения тарифов на перевозки. В общей сложности РЖД рассчитывает реализовать активы примерно на 200 млрд рублей.





