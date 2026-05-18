«Меры поддержки доказали эффективность»: Михаил Мишустин — о сохранении льгот для российского ПО и внедрении ИИ

Правительство сохранит льготы по НДС для сделок по продаже прав на российский софт и распространит их на облачные сервисы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). По словам главы кабмина, меры поддержки призваны сделать переход на отечественные программы «финансово менее обременительным». В нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, геологоразведке и нефтехимии все ключевые процессы уже полностью выстраиваются на российском ПО.

Льготы по НДС распространят на облачные сервисы

На фоне роста рынка отечественного ПО правительство решило сохранить ключевые налоговые льготы для IT-отрасли и расширить их на облачные сервисы. По словам Михаила Мишустина, меры господдержки должны сделать переход бизнеса на российские цифровые решения менее затратным.

«Сделки по продаже прав на российский софт освобождаются от налога на добавленную стоимость, благодаря чему покупатели могут приобрести большее количество лицензий или продуктов, что делает переход на отечественные программы проще и финансово менее обременительным», — заявил Михаил Мишустин во время выступления на ЦИПР.

Для поддержки перехода бизнеса на отечественные цифровые решения власти сохранят и другие налоговые механизмы поддержки:

компании смогут учитывать расходы на российское ПО в налоговой декларации по специальному двойному коэффициенту;

для отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов продолжит действовать ускоренная амортизация.

Экспорт российского софта впервые с 2022 года вырос на 15%

Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному производству собственных IT-решений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции ЦИПР. По его словам, за шесть лет доля IT-отрасли в структуре ВВП удвоилась, а продажи отечественного софта и цифровых сервисов выросли почти в 4,5 раза — по итогам 2025 года рынок превысил 5 трлн рублей.

Экспорт российского софта впервые с 2022 года показал рост — на 15%, а в самой отрасли сейчас работают более 1 млн человек.

Премьер подчеркнул, что цифровая трансформация охватывает всё больше компаний:

специализированное ПО для финансового учёта используют почти 70% организаций;

системы планирования ресурсов и цепочек поставок — более трети компаний;

решения для проектирования и управления жизненным циклом продукции — каждая пятая организация;

также каждая пятая компания внедрила системы автоматизации технологических процессов.

Нефтегаз и энергетика полностью перешли на российское ПО

По словам Михаила Мишустина, в геологоразведке, экологии, электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической сферах все ключевые процессы уже обеспечиваются отечественным софтом.

В авиа- и судостроении, железнодорожном машиностроении, транспорте, логистике, финансах, строительстве и ЖКХ доля российского ПО превышает 90%.

Российский бизнес увеличил спрос на облачные ИИ-сервисы

Российские компании всё активнее отказываются от собственных дата-центров и переходят на облачную инфраструктуру, заявил Михаил Мишустин во время выступления на ЦИПР. По его словам, за последние шесть лет рынок облачных сервисов в России вырос более чем в четыре раза, а отечественные компании полностью перешли на инфраструктуру российской разработки.

Премьер отметил, что отношение бизнеса к облачным сервисам за последние годы «кардинально поменялось».

«Если ещё в 2022 году организации сомневались, а надо ли переносить системы за пределы собственных дата-центров, то сейчас всё чаще выбирают именно такой подход», — заявил Михаил Мишустин во время выступления на ЦИПР.

Глава кабмина также сообщил, что с начала 2025 года количество запросов на облачные ИИ-сервисы на базе графических процессоров удвоилось. Наиболее активно такие решения используют компании из ритейла, финансового сектора и промышленности.

Более половины российских предприятий уже внедрили ИИ

По словам Михаила Мишустина, рынок искусственного интеллекта в России растёт почти вдвое быстрее остального IT-сектора. Уже более половины российских предприятий используют ИИ-технологии в рабочих процессах.

Премьер отметил, что модули компьютерного зрения, прогнозной аналитики и рекомендательные системы уже применяются в промышленности:

в горной добыче ИИ помогает управлять техникой и оптимизировать маршруты;

в авиастроении технологии сокращают количество испытаний на 20–30%;

в химической промышленности системы машинного обучения внедрены на всех производствах аммиака.

Бизнес вложил в IT-проекты в семь раз больше государства

Более двух третей особо значимых IT-проектов в России уже реализованы, заявил Михаил Мишустин. Речь идёт о проектах, которые крупные компании запускали совместно с разработчиками программных решений при поддержке государства. Общая стоимость таких инициатив составила около 84 млрд рублей.

Основную часть вложений обеспечил сам бизнес, подчеркнул Михаил Мишустин. На каждый рубль господдержки компании инвестировали около семи рублей собственных средств.

Параллельно растут и показатели самих IT-компаний, которые пользуются государственными мерами поддержки.

«Меры поддержки доказали свою эффективность. Выручка 5,5 тыс. организаций, которые непрерывно пользовались такими преимуществами в течение пяти лет, выросла более чем в три раза, а численность их команд — в полтора», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на ЦИПР.

Сейчас, по его словам, девять из десяти аккредитованных IT-компаний в России относятся к микро- и малому бизнесу. Более чем в 60 регионах страны для разработчиков ПО уже действуют пониженные налоговые ставки.