«KPI — создать фичи, которые скопирует YouTube»: VK Видео представил ключевые изменения платформы в 2026 году

Команда VK Видео объявила о редизайне платформы: сервис собирается сделать интерфейс более минималистичным и эмоциональным, сообщили в ходе «Партнёрского дня VK Видео». Кроме того, компания анонсировала внедрение ИИ-ассистента для поиска контента под настроение. Месячная аудитория платформы превысила 83 млн пользователей.

VK Видео хочет создавать функции, которые позже скопирует YouTube

15 мая VK Видео провёл индустриальное мероприятие для рекламодателей, агентств и партнёров, посвящённое возможностям видеоплатформ. На мероприятии компания представила сразу несколько обновлений:

развитие кросс-платформенных рекомендаций между сервисами VK;

запуск витрины VK Музыки. Платформа сможет автоматически распознавать треки из клипов, а пользователи — сразу добавлять их в плейлисты VK Музыки;

появление ИИ-поиска внутри платформы.Искусственный интеллект научится обрабатывать сложные пользовательские запросы и подбирать контент под настроение и интересы пользователя.

Кроме того, VK Видео работает над социальными механиками внутри сервиса — в том числе над функцией, которая позволит пользователям видеть лайки своих друзей.

Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук заявил, что VK Видео также собирается создавать собственные продуктовые функции, которые в будущем смогут копировать западные платформы.

«Я поставил команде такой KPI, сделать принципиально новые оригинальные фичи, которые потом скопирует YouTube», — рассказал вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук.

По его словам, преимущество VK Видео заключается в возможности быстро запускать новые решения и маневрировать быстрее крупных западных сервисов.

Аудитория VK Видео превысила 83 млн пользователей в месяц

Компания раскрыла ключевые показатели платформы. В марте 2026 года ежедневная аудитория VK Видео достигла 41,9 млн пользователей, а месячная — 83,3 млн.

Компания также сообщила, что пользователи Smart TV проводят в сервисе более 200 минут в день — это в 1,6 раза больше год к году. На standalone-устройствах среднее время просмотра достигло 95 минут в день, увеличившись в 1,8 раза.

Приложение VK Видео скачали уже более 130 млн раз. На платформе представлены более 90% крупнейших авторов страны практически во всех ключевых жанрах.

VK Видео также раскрыл показатели работы рекомендательной системы. Благодаря улучшению технологий рекомендаций показатель TVT персональных рекомендаций вырос на 22%, а релевантность рекомендаций — на 70% за счёт более глубокого понимания интересов пользователей нейросетевыми моделями.

Кроме того, за 2025 год VK Видео Originals выпустил 3072 единицы контента, которые суммарно набрали более 41,8 млрд минут просмотра.

VK Видео научит поиск понимать сложные описания фильмов и шоу

VK Видео планирует расширять поисковую и рекомендательную систему платформы за счёт AI и анализа поведения пользователей. Сервис уже начал развивать рекомендации по персонам. Например, если пользователь смотрит видео с Артемием Лебедевым, платформа будет предлагать другой контент именно с его участием, а не только похожие жанры или тематики.

Одно из главных нововведений платформы — внедрение искусственного интеллекта в поиск.

«Если пользователь задает какой-то конкретный запрос и хочет посмотреть конкретное видео конкретного автора, очевидно, поиск легко справляется с такого рода запросами. Но если мы говорим про что-то чуть более сложное, [...] романтические комедии с животными или кино про молодого мальчика-волшебника, то поиску очень сложно с этим справиться. Но искусственный интеллект с этим справляется на раз», — отметил директор по продукту ВКонтакте, VK Видео и VK Музыки Евгений Васильев.

Визуальная концепция платформы изменится

VK Видео также анонсировал визуальное обновление платформы. В компании сообщили, что новый интерфейс должен сделать взаимодействие с платформой более персонализированным и удобным, а также помочь пользователям быстрее находить интересный контент.

«Это не просто изменение визуала, это глубокая пересборка сервиса. Скажу только, что ключевой элемент в целом этой визуальной концепции — это фотон, как метафора фокуса пользователя, который важно приложить правильным образом и который пронизывает все наши продуктовые механики», — рассказал директор по продукту ВКонтакте, VK Видео и VK Музыки Евгений Васильев.

По его словам, основным принципом нового дизайна станет минимизация интерфейсной «фурнитуры». Евгений Васильев подчеркнул, что элементы интерфейса не должны отвлекать пользователя от просмотра контента, а наоборот — помогать сфокусироваться на нём.

Большинство пользователей по утрам смотрят новости, а по вечерам — сериалы

В VK Видео выделили несколько ключевых «вертикалей интересов» — интервью и новости, образование и бизнес, автомобильный контент и кулинарию. Самыми популярными авторами платформы стали:

Артемий Лебедев,

Ксения Собчак,

Сергей Минаев,

Ильдар Автоподбор,

Стас Асафьев,

Макс Брандт.

VK Видео также показал, как меняется потребление контента в зависимости от времени суток и возраста аудитории:

утром пользователи чаще смотрят новости, короткие ролики и подборки для завтрака;

днём — образовательный, прикладной и бизнес-контент;

вечером — шоу, фильмы и сериалы;

ночью — подкасты и контент для «углублённых интересов».

Пользователи 12–24 лет чаще выбирают короткие форматы. Среди аудитории 25–44 лет 51% смотрят весь спектр контента — от клипов до длинных шоу. Пользователи старше 45 лет активнее потребляют контент через «ВКонтакте» и «Одноклассники» — их доля составляет 30%.

VK Видео хочет выйти за пределы «одного экрана»

В VK Видео подчеркнули, что планируют развивать платформу не только как сервис для просмотра роликов, но и как экосистему пользовательских сценариев вокруг контента. Одним из ключевых направлений станет глубокий анализ содержимого видео: компания хочет научиться распознавать внутри роликов локации, товары, автомобили, персонажей и аудиодорожки.

В VK также считают, что потребление видео больше не ограничивается одним экраном. Компания собирается развивать сценарии, в которых просмотр длинного контента будет дополняться взаимодействием со смартфонами и другими устройствами.

Отдельным направлением станет интеграция онлайн- и офлайн-опыта пользователей — например, совместные игры и обучение новым навыкам с помощью видеоконтента.