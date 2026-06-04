Первый в мире ИИ-терминал и главная угроза для российских маркетплейсов: что обсуждали во второй день ПМЭФ–2026

Второй день ПМЭФ–2026 запомнился инновационными разработками: Сбер показал первый в мире ИИ-терминал, а МегаФон и АО «Апатит» объявили о запуске первой в России сети Private 5G в промышленности. Одновременно с этим прозвучали несколько ярких заявлений: глава Wildberries предупредила о растущем давлении со стороны зарубежных глобальных платформ, а генеральный директор VK спрогнозировал, что к 2030 году на смартфонах останется всего 3-5 основных приложений.

Сбер представил первый в мире платёжный терминал с ИИ

На второй день ПМЭФ–2026 Сбер представил сразу несколько новых разработок в сфере финансовых сервисов и искусственного интеллекта.

Банк открыл пользователям «Сбербанк Онлайн» доступ к технологии открытого банкинга: теперь клиенты могут видеть в одном приложении не только продукты Сбера, но и счета Т-Банка. В дальнейшем сервис планируют расширить на другие банки, а также на вклады, кредиты, инвестиционные и страховые продукты.

Сбер также представил первый в мире платёжный терминал с искусственным интеллектом и робота Воркера на базе модели Green-VLA. Сейчас робот проходит испытания в сети «Перекрёсток».

ДОМ.РФ и Сбер выпустят ипотечные облигации на 3 трлн рублей

На ПМЭФ–2026 также были заключены соглашения в финансах, строительстве, технологиях и образовании. Самой крупной сделкой стал меморандум ДОМ.РФ и Сбера о выпуске ипотечных облигаций на 3 трлн рублей до конца 2030 года. С 2017 года партнёры уже разместили 19 выпусков таких бумаг общим объёмом более 1,62 трлн рублей.

Сразу несколько компаний и регионов также объявили о новых партнёрствах:

ДОМ.РФ и Альфа-Банк договорились о совместном финансировании строительных и инфраструктурных проектов на сумму до 200 млрд рублей в 2026–2027 годах;

Альфа-Банк увеличит лимит кредитования девелопера DARS до 5 млрд рублей для строительства жилых проектов в Уфе;

Подмосковье и Альфа-Банк будут сотрудничать в сфере ИТ и искусственного интеллекта для бизнеса;

МТС Банк и сервис путешествий «Туту» договорились развивать финансовые сервисы, включая BNPL и POS-кредитование;

«Магнит» и «Росатом» будут внедрять квантовые вычисления в ритейле;

Московская область и Сбер подписали соглашение о развитии образовательной среды, включая запуск киберуроков для школьников.

Бизнес делает ставку на кибербезопасность и беспилотные технологии

На второй день ПМЭФ–2026 крупные компании представили решения для повышения устойчивости инфраструктуры и автоматизации производств. Positive Technologies показала инструмент для мониторинга киберустойчивости органов власти, регионов и отраслей, который позволяет выявлять уязвимости и оценивать готовность к кибератакам.

МегаФон и АО «Апатит» объявили о запуске проекта по созданию первой в России сети Private 5G для беспилотной карьерной техники в Мурманской области. Сеть будет использоваться для работы самосвалов и других дистанционно управляемых производственных процессов.

Главная угроза для маркетплейсов — глобальные конкуренты

На ПМЭФ–2026 глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания планирует запустить сервис выпуска цифровых финансовых активов для продавцов маркетплейса. Кроме того, она возглавила комитет по цифровым платформам.

Татьяна Ким также высказалась о регулировании онлайн-площадок. По её словам, главную угрозу для российских маркетплейсов сегодня представляет не конкуренция внутри страны, а борьба с международными игроками на зарубежных рынках.

«Сегодня "бомба замедленного действия" — это не конкуренция маркетплейсов с ретейлом или маркетплейсов с банками. Это распыление сил, когда нам на пятки в странах присутствия наступают глобальные гиганты. Китайские и западные платформы не ждут, пока мы урегулируем внутренние споры», — приводит ТАСС слова основательницы Wildberries Татьяны Ким.

Wildberries и РЖД будут совместно развивать доставку товаров

РЖД стала одним из самых активных участников второго дня ПМЭФ–2026, заключив сразу несколько соглашений в сфере логистики, цифровых сервисов и клиентских продуктов.

В частности, компании договорились о следующих проектах:

Wildberries и Russ совместно с РЖД будут развивать железнодорожные перевозки для электронной торговли, мультимодальную логистику и новые маршруты доставки товаров маркетплейса;

РЖД и «Яндекс» создадут 3D-туры по интерьерам вагонов;

Группа «Т-Технологии» и Федеральная пассажирская компания будут развивать сервисы для пассажиров поездов дальнего следования и программу лояльности «РЖД Бонус».

Власти увидели первые контуры новой экономической модели

На форуме прозвучала серия заявлений о состоянии экономики. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступления НДС растут быстрее прогнозов, а налоговые изменения не оказали негативного влияния на экономику. По его словам, Минфин не видит необходимости в новых масштабных изменениях налоговой системы. При этом глава ведомства предупредил, что формирование бюджета на следующую трёхлетку будет непростым.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что контуры новой экономической модели уже просматриваются. По его словам, её признаками станут более крепкий рубль и более высокие процентные ставки.

В России обсуждают доступ к Netflix и другим зарубежным платформам

На форуме обсуждали не только бизнес и инвестиции, но и инфраструктурные проекты. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что Россия ведёт переговоры о полноценной работе карт «Мир» в Таиланде, Сингапуре и Малайзии.

Генеральный директор «Вымпелкома» Сергей Анохин сообщил, что операторы связи обсуждают с властями возможность открытия доступа к части иностранных интернет-ресурсов, которые сейчас недоступны в России (но не из-за нарушения законодательства). К таким ресурсам относится, например, Netflix.

К 2030 году на смартфоне останется всего 3–5 приложений

На второй день ПМЭФ–2026 представители крупнейших российских медиакомпаний говорили о будущем цифровых платформ и контента. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что компания договорилась с Т-Банком об автоматизации выплат блогерам Rutube в 2026 году. Он также подчеркнул, что ключевое отличие Rutube от YouTube заключается в контенте и аудитории сервисов.

Александр Жаров также прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым YouTube смотрят 44% пользователей. По его мнению, эта аудитория в первую очередь приходит на платформу за международными блогерами и иностранным контентом.

«Уверен, что те же люди возвращаются на Rutube и смотрят наших блогеров и цифры — и аудиторные, и возврат [...] подтверждают, что интерес сохраняется», — отметил в интервью РБК генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Своим взглядом на развитие цифровых платформ поделился и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Он спрогнозировал, что к 2030 году на главном экране смартфона пользователей останется всего три–пять основных приложений, одним из которых, по его мнению, будут «Госуслуги».