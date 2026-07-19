С 1 октября маркетплейсы начнут передавать данные продавцов в ФНС — эксперты предупредили о рисках для бизнеса

С 1 октября 2026 года маркетплейсы смогут передавать в Федеральную налоговую службу сведения о договорах с продавцами и информацию о самих партнёрах, сообщает ТАСС. Обмен данными будет происходить с согласия продавца. Опрошенные Russian Business эксперты подчёркивают, что новые правила повысят прозрачность рынка, но одновременно усилят налоговый контроль за селлерами.

Платформенная экономика — 2026: как новый закон меняет рынок и доходы селлеров Почему решили навести порядок в платформенной экономике и как принятие нового закона скажется на маркетплейсах, продавцах и покупателях Читайте также

Маркетплейсы уже взаимодействуют с налоговой службой

Согласно новым правилам, маркетплейсы смогут направлять в налоговые органы:

сведения о договоре с продавцом,

информацию о самом партнёре,

согласии или отказе продавца участвовать в скидках за свой счёт,

данные об актах сверки взаиморасчётов и связанных с ними документах.

После получения согласия продавца площадка должна будет передать сведения в контролирующий орган в течение двух рабочих дней, а при изменении данных — в течение трёх. Форматы обмена информацией утвердит ФНС.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев указал, что крупнейшие площадки уже работают с Федеральной налоговой службой.

«Для крупных платформ технические изменения не станут чем-то принципиально новым: инфраструктура во многом уже создана, и закон просто формализует и расширяет действующие практики», — отметил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Партнёр INTELLECT Роман Речкин подтвердил, что изменения нельзя назвать революционными.

«Новые правила, вводимые на основании Федерального закона № 289-ФЗ о платформенной экономике, легализуют уже существующую практику передачи маркетплейсами информации налоговым органам. <...> С 01.10.2026 обязанности маркетплейса по передаче информации в налоговые органы закрепляются законом», — подчеркнул партнёр INTELLECT Роман Речкин.

Один из спорных вопросов — к каким последствиям может привести отказ от передачи данных

По закону сведения передаются только после получения согласия продавца. Однако именно этот механизм вызывает больше всего вопросов у юристов.

Адвокат, советник практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании IMPRAVO Татьяна Кархалева считает, что предпринимателям уже сейчас стоит внимательно изучить условия работы конкретной площадки.

«Если предоставление согласия будет встроено в процедуру заключения или исполнения договора, отказ может повлечь невозможность использования отдельных сервисов или даже отказ в сотрудничестве», — пояснила адвокат, советник практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании IMPRAVO Татьяна Кархалева.

Юрист сервиса «Юрик.ру» Глеб Чивкин также полагает, что после обновления оферты отказаться от передачи данных фактически не получится.

«В случае отказа маркетплейсы просто заблокируют работу личного кабинета тем, кто не примет обновлённую оферту», — отметил Глеб Чивкин.

Однако в маркетплейсах не подтверждают возможныое введение санкций для продавцов. В объединённой компании Wildberries и Russ сообщили Russian Business, что действующее регулирование не предусматривает ограничений для продавцов, отказавшихся передавать сведения в налоговые органы.

«Действующее нормативное регулирование не предусматривает, что отказ продавца от передачи данных в ФНС повлечёт ограничения в работе с платформой, повлияет на доступ к отдельным сервисам или изменит условия сотрудничества», — сообщили Russian Business в объединённой компании Wildberries и Russ.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев также рассказал Russian Business, что платформы продолжают обсуждать с ФНС и правительством порядок применения новых механизмов, чтобы они не создавали избыточных барьеров для добросовестного бизнеса.

Налоговой станет проще выявлять нарушения

Для добросовестных продавцов изменения могут даже сократить число запросов со стороны ФНС, считает адвокат, советник практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании IMPRAVO Татьяна Кархалева.

При этом, по ее словам, налоговой станет проще выявлять расхождения в документах.

«Налоговые органы будут получать и данные о партнёрах, поэтому связи между компаниями станут более очевидными, и борьба с дроблением бизнеса выйдет на новый уровень», — подчеркнула адвокат, советник практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании IMPRAVO Татьяна Кархалева.

ФНС сможет быстрее находить ошибки в расчёте налогов

Юрист сервиса «Юрик.ру» Глеб Чивкин предупреждает, что после запуска автоматического обмена данными ФНС станет проще выявлять ошибки в налоговом учёте. По его словам, самые распространённые риски связаны с расчётом налоговой базы и применением специальных налоговых режимов.

«Главная опасность для предпринимателей теперь кроется в расчёте налогооблагаемой базы. Многие селлеры ошибочно платят налог с чистой суммы, приходящей от маркетплейса на банковский счёт. Однако по закону налогом облагается вся сумма, уплаченная покупателем», — отметил юрист сервиса «Юрик.ру» Глеб Чивкин.

До 1 октября эксперт рекомендует продавцам: