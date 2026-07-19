Зумеры всё чаще открывают для себя спорт через соцсети — но лишь каждый четвёртый регулярно смотрит матчи целиком

Поколение Z всё чаще начинает интересоваться спортом не через соревнования, а благодаря контенту в интернете, выяснили исследователи Acceleration Community of Companies и USC Annenberg School for Communication and Journalism. Почти половина молодых спортивных фанатов открыла для себя новый вид спорта или спортсмена благодаря соцсетям, документальным фильмам и личным историям атлетов. При этом 78% готовы посещать крупные спортивные мероприятия прежде всего ради концертов, фан-зон и других развлечений.

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Фанатами становятся не из-за спорта, а благодаря контенту вокруг него

По данным исследования, 49% спортивных фанатов поколения Z заинтересовались новым видом спорта или спортсменом благодаря пользовательскому контенту или событиям за пределами соревнований — например, роликам в TikTok, документальным сериалам и личной жизни атлетов.

Ещё 32% респондентов заявили, что поддерживают отдельных спортсменов, а не конкретные команды. Каждый четвёртый зумер предпочитает следить за жизнью спортсмена, а не за его выступлениями.

Исследователи отмечают, что традиционная модель, при которой интерес к спорту формировался благодаря семье, месту проживания или привычке смотреть матчи, постепенно меняется. Молодая аудитория всё чаще приходит в спорт через блогеров, индустрию развлечений, соцсети, моду, видеоигры и интернет-культуру.

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Спортивные события превращаются в масштабное развлечение

Только 26% опрошенных считают себя преданными болельщиками — они регулярно смотрят матчи целиком. Ещё 48% следят за спортом в более лёгком формате — через публикации в соцсетях, яркие моменты, контент блогеров и ключевые спортивные мероприятия.

Кроме того, 78% молодых спортивных фанатов заявили, что готовы посетить крупное спортивное мероприятие прежде всего ради сопутствующей программы — концертов, фан-фестивалей, встреч со знаменитостями и бренд-зон.