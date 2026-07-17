Российские ведомства получат доступ к мониторингу цен — и смогут выявлять необоснованные наценки на продукты

Правительство внесло в Госдуму законопроект о сквозном мониторинге цен на продовольственные товары — он уже прошёл первое чтение, сообщают «Известия». Документ наделяет пять ведомств — Минпромторг, Минсельхоз, Минэк, ФАС и ФНС — доступом к данным о ценах, объёмах продаж, сделках и финансовых показателях компаний, торгующих продуктами питания. Бизнес выступил против отдельных положений инициативы — предприниматели опасаются, что законопроект создаст риски для коммерческой тайны компаний.

Сквозной мониторинг поможет выявлять необоснованные наценки и риск дефицита продуктов

Согласно законопроекту, сквозной мониторинг позволит пяти ведомствам — Минпромторгу, Минсельхозу, Минэку, ФАС и ФНС — отслеживать стоимость товаров на всех этапах производства. Благодаря этому регуляторы смогут выявлять необоснованные наценки и заранее замечать риски дефицита — например, если у производителей возникают перебои с сырьём или упаковкой.

В профильном комитете Госдумы «Известиям» пояснили, что доступ к данным будет ограничен режимом налоговой тайны — их раскрытие будет возможно только в случаях, предусмотренных законодательством. За неправомерное разглашение должностные лица будут нести ответственность вплоть до уголовной, заверили в Госдуме.

В рамках законопроекта правительство также утвердит отдельный перечень продовольственных товаров, цены на которые сильнее всего влияют на инфляцию. В него могут войти, например, макароны, пояснили «Известиям» в Госдуме.

Бизнес опасается, что мониторинг цен создаст риски для коммерческой тайны

Торгово-промышленная палата направила в профильный комитет Госдумы свои предложения по доработке законопроекта. Как отметил «Известиям» президент ТПП Сергей Катырин, в документе необходимо закрепить исчерпывающий перечень ведомств, имеющих доступ к данным, и ограничить действие закона социально значимыми товарами. Кроме того, по его словам, мониторинг цен не должен создавать риски для коммерческой тайны компаний.

Управляющий партнёр ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер в комментарии «Известиям» подчеркнул, что регулирование должно помогать выявлять мошеннические схемы, а не лишать предпринимателей возможности эффективно вести бизнес.

В Минпромторге при этом уточнили, что законопроект не устанавливает новых требований к осуществлению предпринимательской деятельности.

Мониторинг цен поможет определить причины роста цен, но не остановит инфляцию, предупреждают эксперты

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова считает, что законопроект направлен на устранение «слепых зон» в системе ценообразования. Сейчас при резком росте стоимости отдельных товаров государство не всегда может быстро определить, на каком этапе произошло подорожание.

Сквозной мониторинг действительно поможет точнее диагностировать причины роста цен, но не устранит факторы инфляции — рост затрат на сырьё, логистику, энергоресурсы и зарплаты, дефицит кадров и макроэкономическую нестабильность, предупреждает экономист Ольга Гогаладзе в комментарии «Известиям».

Контекст

По данным ЦБ, годовая инфляция в России в июне 2026 года достигла 6,02%.

При этом рост цен на продовольствие составил 3,42%, на непродовольственные товары — 5,26%. Годовой прирост цен на услуги увеличился до 10,58%.