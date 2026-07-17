Объём средств россиян в сервисе «МТС Накопления» достиг 18,8 млрд ₽ — количество счетов выросло вдвое за полгода

Объём пополнений сервиса «МТС Накопления» за первое полугодие 2026 года вырос в 4,3 раза и достиг 18,8 млрд рублей. Пользователи открывают в сервисе накопительный счёт и размещают свободные деньги под процент. Количество открытых счетов за полгода увеличилось более чем вдвое — до 86 тыс. Ранее МТС сообщала, что вложила 17 млрд рублей в развитие технологических направлений.

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Более половины привлечённых средств в сервисе обеспечили жители Москвы

По данным МТС, около 9% счетов в «МТС Накоплениях» открыли пользователи других операторов. На их долю пришлось 22% всех средств, размещённых в сервисе.

Наибольший объём накоплений поступает от жителей Москвы — они разместили более половины всех средств. В число лидеров также вошли:

Санкт-Петербург,

Краснодар,

Ростов-на-Дону.

В среднем клиенты пополняют счета один раз в две недели, причем чаще в начале месяца. В МТС объясняют такую динамику завершением сроков банковских вкладов и окончанием действия промо-ставок, после чего пользователи выбирают новые инструменты для размещения средств.

МТС увеличила прибыль почти в полтора раза в 2026-м

Рост финтех-направления происходит на фоне улучшения финансовых результатов всей группы МТС. По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль компании выросла на 46,4% год к году и достигла 7,2 млрд рублей, а выручка увеличилась на 14,7% — до 201,3 млрд рублей.

За квартал абонентская база МТС составила 83,8 млн пользователей. В марте компания также инвестировала 17 млрд рублей в новые технологические направления, включая искусственный интеллект, робототехнику, энергоэффективность и инфраструктуру для беспилотного транспорта.

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Контекст

«МТС Накопления» встроены в раздел «Деньги» приложения «Мой МТС». Делать накопления могут абоненты любого мобильного оператора — открывать инвестиционный счёт для этого не требуется.

Сейчас ставка на накопления составляет 15% годовых (до 20 августа 2026 года). Подать заявку на вывод средств можно в любой момент. Деньги поступают на счет клиента в течение трёх рабочих дней.