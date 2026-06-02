МТС впервые с 2009 года привлекла кредит от российских банков — сумма займа может достичь 70 млрд ₽

Мобильный оператор МТС и пул из шести российских банков подписали договор на кредит на сумму 40 млрд рублей сроком на пять лет, сообщает РБК. При этом лимит может быть увеличен до 70 млрд рублей. Средства планируется направить на финансирование текущей деятельности компании и инвестиционной программы.

МТС отобрала шесть банков с подходящими условиями кредитования

Названий банков и условия кредита в МТС не раскрывают. Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов сообщил РБК, что 15 банков сделали компании предложения о кредитовании. МТС отобрала шесть финансовых организаций с лучшими ценовыми условиями.

По словам источника, близкого к сделке, кредит оформлен как «простой» синдикат, что позволяет банкам применять льготы на капитал и учитывать его в составе высоколиквидных активов.

Эта сделка стала первой для МТС в формате синдицированного кредитования с 2009 года — тогда компания привлекла $695 млн от «Банк UniCredit», Bank of China, Bank of America и ряда других учреждений. Полученные средства были направлены на рефинансирование предыдущего синдицированного кредита.

Выручка МТС выросла почти на 15% — благодаря доходам от мобильной связи и B2B-направления

По итогам первого квартала 2026 года чистый долг МТС составил 451,5 млрд рублей, сократившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчётности компании по МСФО.

Консолидированная выручка МТС за этот период увеличилась на 14,7% г/г, до 201,3 млрд руб. Рост обеспечили доходы от мобильной и фиксированной связи, а также увеличение поступлений от межоператорских расчётов и в сегменте B2B.

Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды с доходностью 15%

В мае 2026 года совет директоров МТС рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2025 года почти 70 млрд рублей, выплатив акционерам по 35 рублей на акцию — столько же, сколько годом ранее. Дивидендная доходность бумаг превысила 15%.

Годовое собрание акционеров состоится 23 июня 2026 года. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля, дата закрытия реестра — 9 июля 2026 года.

Контекст

По данным финансового агентства Cbonds, в 2022 году рынок кредитования с несколькими участниками в России резко сократился. Если в 2021 году банки в странах СНГ выдали синдицированные ссуды на $41,8 млрд, из которых $39,2 млрд пришлось на российских заёмщиков, то по итогам 2022 года объём упал до $4,1 млрд.

Однако к 2024–2025 годам российские банки вернули лидерство в этом сегменте кредитования. Сейчас в число наиболее активных участников входят «Сбер», ВТБ, Совкомбанк, ВЭБ.РФ и Альфа-банк.