Сбои в работе VPN замедляют работу российских разработчиков — многие ИТ-процессы перестали работать автоматически

Российские ИТ-компании столкнулись с перебоями в работе зарубежных сервисов для разработки ПО на фоне усиления ограничений VPN-трафика в РФ, сообщил «Коммерсант». Проблемы в работе VPN мешают получить доступ к репозиториям кода, системам синхронизации, библиотекам и облачным инструментам, которые используются при работе с открытым кодом. Участники рынка говорят, что разработка программ стала медленной, дорогой — и менее предсказуемой.

Без VPN-сервисов программисты не могут получить доступ к ключевым инструментам разработки

Представители ИТ-рынка рассказали «Коммерсанту», что ограничения VPN-сервисов затронули инфраструктуру, на которой строится современная разработка. Разработчики сталкиваются с проблемами при работе с:

международными репозиториями* Хранилище, в котором находятся исходный код программного продукта, файлы, документация и история всех изменений. кода,

кода, системами управления версиями кода,

внешними библиотеками

средами разработки с облачными компонентами.

В ИТ-компании Softline «Коммерсанту» сообщили, что речь идёт о ключевых инструментах, без которых невозможно поддерживать полноценный цикл разработки программного обеспечения.

ПО с открытым исходным кодом остаётся основой для российской ИТ-сферы

По словам участников рынка, зависимость отрасли от решений с открытым исходным кодом остаётся крайне высокой. Эксперты сообщают, что в решениях недавно начавших работать российских разработчиков, которые зарегистрированы в реестр Минцифры, доля компонентов с открытым кодом может составлять от 50% до 90%.

В ИТ-компаниях передали «Коммерсанту», что массовые перебои в работе иностранных платформ начались в феврале—марте 2026 года. Эксперты связывают ситуацию с волной блокировок VPN-сервисов: тогда корпоративные VPN-каналы начали попадать под ограничения вместе с пользовательскими сервисами для обхода блокировок.

К началу 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ уже к 439 VPN-сервисам, сообщал «Коммерсант».

Автоматизированные ранее процессы в компаниях теперь требует нескольких часов ручной работы

Участники рынка ИТ в России жалуются не только на полную недоступность отдельных сервисов, но и на постоянные перебои в работе привычных инструментов. По словам представителей отрасли, которые приводит «Коммерсант», соединения с репозиториями регулярно обрываются, падает скорость загрузки данных, а синхронизация кода работает нестабильно.

Компании отмечают, что операции, которые раньше выполнялись автоматически за несколько минут, теперь требуют ручного вмешательства и занимают часы работы.

Бизнес предупреждает о рисках для кибербезопасности

Представители российской компании-разработчика Postgres Professional сообщили «Коммерсанту», что VPN используется не только для доступа к зарубежным платформам, но и для защищённого подключения сотрудников к внутренним корпоративным системам.

По их словам, если ограничения начнут затрагивать и подобные VPN-сервисы, компаниям придётся искать альтернативные способы удалённого доступа, что может повысить риски для информационной безопасности.

Получить доступ к ресурсам можно, направив заявку в Роскомнадзор

В Роскомнадзоре заявили «Коммерсанту», что компании могут получить доступ к необходимым зарубежным ресурсам через VPN-протоколы по техническим заявкам.

По данным ведомства, в перечень исключений уже включили более 57 тыс. IP-адресов и подсетей для 1,7 тыс. организаций.