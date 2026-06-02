В 2ГИС появилась возможность отправить посылку СДЭКом — оформить доставку можно прямо при построении маршрута

В мобильном приложении 2ГИС появилась возможность отправлять посылки через СДЭК, рассказали Russian Business в пресс-службе компании. Теперь пользователи смогут оформить доставку внутри навигатора: не нужно отдельно заходить в приложение СДЭК и повторно вводить адрес. Функция работает как для отправлений внутри города, так и для междугородней доставки по России.

Адреса из 2ГИС автоматически «подтянутся» в СДЭК

Новая функция доступна в разделе «Доставка» прямо внутри приложения 2ГИС. Чтобы отправить посылку, пользователю нужно построить маршрут на карте, сравнить предложенные варианты доставки по срокам и стоимости, а затем выбрать подходящий тариф. После подтверждения заказа оформление автоматически продолжится в супераппе СДЭК.

В компании уточнили, что пользователю не придётся повторно вводить адреса или пункты выдачи. Выбранные в 2ГИС точки автоматически переносятся в приложение СДЭК, что сокращает количество действий пользователя, когда он оформляет доставку.

СДЭК делает ставку на интеграции с повседневными сервисами

В пресс-службе СДЭК заявили, что интеграция с сервисами, которыми пользователи пользуются ежедневно, помогает упростить доступ к логистическим услугам.

«Теперь при построении маршрута в сервисе партнера пользователи могут моментально сравнить различные варианты отправки по скорости и стоимости доставки, а затем автоматически перейти на ресурс логистического оператора. Такой формат делает процесс оформления посылок более интуитивным и удобным для каждого», — отметили в компании.

Контекст

В компании подчеркнули, что интеграция маркетплейсов и e-commerce-площадок в личном кабинете СДЭК — четвёртая. До этого приложение подключили для Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета.

Ранее в СДЭК начали автоматически формироваться накладные для селлеров на Avito. Система самостоятельно получает данные о новых заказах с площадки и оформляет доставку без ручного заполнения документов. Трек-номер заказа автоматически публикуется в интерфейсе Avito, а готовую накладную продавец может скачать в личном кабинете СДЭК, распечатать и наклеить на посылку.