Wildberries может купить долю в «AliExpress Россия» — по данным СМИ, сделку хотят закрыть к сентябрю 2026 года

Wildberries может получить долю в «AliExpress Россия», сообщил телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на источники. Редакция Russian Business направила запрос в Wildberries, но в пресс-службе отказались от комментариев. Одновременно с этим сервис «AliExpress СНГ» подтвердил запуск тестовой интеграции с Wildberries.

Wildberries отказалась комментировать возможную сделку

В пресс-службе Wildberries отказались комментировать Russian Business информацию о покупке доли в AliExpress и переадресовали запрос в китайский маркетплейс.

Издание AdIndex сообщает, что в пресс-службе «AliExpress СНГ» отметились что платформа продолжает развивать взаимодействие с локальными сервисами. Например, сейчас AliExpress СНГ и Wildberries тестируют интеграцию, которая позволит пользователям WB в России и странах СНГ заказывать китайские товары с доставкой в пункты выдачи Wildberries.

Ранее «WB Кошелёк» уже подключили к AliExpress

В AliExpress напомнили AdIndex, что с начала 2026 года часть российских пользователей уже получила возможность оплачивать покупки на AliExpress через «WB Кошелёк».

Также в AliExpress СНГ сообщили AdIndex, что ранее маркетплейс уже запускал интеграции с другими российскими платформами. В частности, компания добавила авторизацию через «Яндекс ID», оплату через «Яндекс Пэй» и доставку заказов в брендированные ПВЗ «Яндекс Маркета».

В пресс-службе компании AliExpress подчеркнули, что доступ к зарубежным продавцам уже предоставлялся нескольким российским платформам. По словам представителей маркетплейса, подход позволяет расширять ассортимент китайских товаров для российских пользователей и упрощать доступ к международным продавцам внутри локальных экосистем.

Контекст

Сейчас Wildberries тестирует B2B-экспорт российских товаров в Китай. Компания будет закупать продукцию у российских поставщиков и самостоятельно организовывать поставки китайским фабрикам, заводам и ритейлерам. В Wildberries рассказали, как будет работать экспорт в Китай: ставка — на бренды «с национальной самобытностью» Читать

В компании отметили, что Wildberries возьмёт на себя часть логистики и организацию поставок, а от продавцов потребуется только стандартный пакет документов. Наиболее перспективными для экспорта называют товары повседневного спроса, продукцию для красоты и бренды с национальной самобытностью. При этом в компании признают, что китайский рынок остаётся одним из самых сложных из-за высокой конкуренции внутри страны.