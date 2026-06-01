Рынок кибербезопасности в России может превысить 1 трлн ₽ к 2031 году: драйверы — защита данных и инфраструктуры

По итогам 2025 года объём российского рынка информационной безопасности достиг 364,4 млрд рублей — это сразу на 16,1% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). По оценкам экспертов, к 2031 году рынок может превысить 1,15 трлн рублей. Самый быстрый рост на рынке кибербезопасности показывают инфраструктурная, прикладная безопасность и защита данных.

Импортозамещение перестало быть главным стимулом роста рынка кибербезопасности

По данным ЦСР, объём рынка увеличился на 16,1%. В ГК «Солар» приводят другую оценку: рост рынка в 2025 году составил 8–10% — до 330 млрд рублей. В компании также отмечают, что рынок уже вышел из фазы экстренного импортозамещения. Заказчики переходят от быстрой замены отдельных решений к осознанному выбору архитектуры, поставщиков и сервисных моделей.

В BI.ZONE среди драйверов рынка называют не только импортозамещение, но и рост угроз, регуляторное давление и спрос бизнеса на киберустойчивость. По оценке компании, сейчас самый высокий спрос приходится на экспертные сервисы, защиту конечных устройств и сетевую безопасность.

В «Лаборатории Касперского» ожидают сохранения темпов роста рынка на уровне мировых показателей — около 11–12% в год. Вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова связывает положительную динамику с расширением поверхности атак и ростом цифровизации. По словам Анны Кулашовой, чаще всего злоумышленники атакуют госсектор, промышленность и ИТ-отрасль.

Аналитики предупреждают о перегреве рынка ИБ в нескольких сегментах

BI.ZONE называет перегретыми сегменты межсетевых экранов нового поколения (NGFW*NGFW (Next-Generation Firewall) — межсетевой экран нового поколения, комплексное решение для защиты корпоративных сетей от сложных киберугроз. В отличие от традиционных межсетевых экранов, которые фильтруют трафик только по IP-адресам и портам, NGFW анализирует содержимое пакетов, поведение приложений, пользователей и контекст передачи данных.) и систем непрерывного мониторинга угроз (EDR*EDR (Endpoint Detection and Response) — это технология кибербезопасности, предназначенная для непрерывного мониторинга и реагирования на угрозы на конечных устройствах.): в них уже работают более десяти российских разработчиков, но рынок в среднесрочной перспективе пройдёт этап консолидации.

К недооценённым направлениям отрасли в BI.ZONE относят решения для безопасности ИИ и больших языковых моделей (AI/LLM), управление привилегированными и машиночитаемыми учётными данными.

Контекст

Российский рынок информационной безопасности продолжает расти, но сталкивается с рядом вызовов. По данным исследования «Инфосистемы Джет», доля компаний, сокративших расходы на киберзащиту в 2025 году, выросла с 8 до 20%. При этом только у трети организаций есть чёткий план действий при кибератаках, а полноценная команда по ИБ укомплектована лишь у 11% компаний. Одновременно наблюдается острый дефицит кадров: за три года доля фирм, которым не хватает более десяти профильных сотрудников, выросла с 17% до 32%.

По данным аналитиков hh.ru, спрос на специалистов по кибербезопасности за пять лет вырос на 35%. Количество вакансий по этой профессии в 2025 году превысило 12 тыс., увеличившись на 13% год к году. Особенно активно специалистов по ИБ ищут в энергетике, торговле и производстве.