Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 35% за пять лет — больше всего нуждаются энергетика и ритейл

За последние пять лет спрос на специалистов по кибербезопасности вырос более чем на 35%, сообщили аналитики hh.ru в рамках недели кибербезопасности Альфа-Банка. Больше всего таких вакансий размещают в Москве — 42% от общего числа. При этом спрос активно растёт и в не-ИТ-отраслях — например, машиностроении, торговле и производстве.

Количество вакансий по информационной безопасности выросло на 13%

По данным аналитиков hh.ru, в 2025 году работодатели разместили 12,2 тыс. вакансий для специалистов по кибербезопасности — годом ранее их было 10,8 тыс. Таким образом, рост составил около 13%.

«Основываясь на динамике последних пяти лет (+35% за 5 лет) и проникновении кибербезопасности во все без исключения отрасли, мы прогнозируем дальнейший устойчивый рост», — сообщили в пресс-службе hh.ru.

Эксперты отмечают, что спрос на специалистов по информационной безопасности сохраняется практически во всех отраслях экономики. Если раньше ключевыми работодателями были IT-компании и банки, то теперь таких специалистов активно ищут предприятия самых разных сфер.

Причина роста количества вакансий — кибератаки и цифровизация

За последний год заметнее всего увеличилось число вакансий в отраслях, не связанных с IT напрямую. Так, в тяжёлом машиностроении спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 40%, в энергетике — на 64%, в торговле — на 75%, а в производстве товаров — на 85%.

В первую очередь, по словам экспертов hh.ru, такая динамика на рынке труда связана с увеличением числа кибератак. Это вынуждает компании из «нецифровых» отраслей усиливать защиту. Кроме того, бизнес активно проводит повсеместную цифровизацию производства, что повышает риски в области кибербезопасности.

«Этим компаниям требуются уже не просто ИТ-специалисты, а универсалы, разбирающиеся в специфике конкретного производства (OT-безопасность, защита АСУ ТП), что создает новый, более сложный сегмент спроса», — сообщает пресс-служба hh.ru.

Эксперты отмечают, что в 2026 году рынок столкнулся с усиливающейся конкуренцией между различными отраслями за специалистов по информационной безопасности.

10% вакансий — в финансовом секторе

Наибольшее количество вакансий для специалистов по кибербезопасности сосредоточено в IT-секторе — на него приходится около 28% предложений или почти 2 тыс. вакансий. Далее следуют финансовый сектор (10%), государственные организации (6%) и розничная торговля (5%).

Также специалистов по информационной безопасности активно ищут компании из сфер строительства, телекоммуникаций, нефтегазовой отрасли, энергетики и бизнес-услуг — на каждую из них приходится около 4% вакансий.

42% вакансий для специалистов по информационной безопасности — в Москве

В начале 2026 года больше всего вакансий для специалистов по кибербезопасности было открыто в Москве — на столицу приходится 42% всех предложений на рынке. Далее следуют Приволжский федеральный округ (12%) и Центральный округ без Москвы (10%).

Санкт-Петербург и Сибирский федеральный округ занимают примерно по 9% вакансий. Эксперты отмечают, что спрос на специалистов по информационной безопасности будет продолжать расти на фоне увеличения числа кибератак и цифровизации бизнеса.