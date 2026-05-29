В 2026 году в России не открылось ни одного иностранного магазина — компании останавливает сложная логистика

В первом полугодии 2026 года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда, сообщают «Ведомости». Эксперт издания назвал этот показатель «антирекордом». Подобной ситуации не фиксировали даже в период локдауна 2020 года и в первой половине 2022-го.

Иностранные бренды стали заходить в Россию вдвое реже

Зарубежный ритейл ещё в 2025 году реже стал выходить на российский рынок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование CORE.XP. В течение года официальное открытие торговых точек подтвердили лишь 12 новых международных марок, среди которых — итальянская Kappa и испанская Pdpaola. Для сравнения, в 2023 и 2024 году на рынок зашло в два раза больше зарубежных компаний. В 2019 году в России открылось 29 зарубежных марок, в 2020-м — 23, в 2021 и 2022 годах — по 16.

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что в начале 2026 года приток внешних игроков практически прекратился. Редкие компании — например, австрийский бренд Zanier — работают через ограниченную дистрибуцию. Другие бренды поставляют товары через местные сети (например, «Спортмастер») без открытия собственных магазинов, что не считается полноценным выходом на рынок.

На логистику влияет ситуация на Ближнем Востоке

Логистика зарубежных брендов претерпела серьезную трансформацию из-за нестабильности в ближневосточном регионе, указывают «Ведомости». Обострение конфликта между Ираном, США и Израилем нарушило привычные маршруты авиадоставки, считают эксперты. Дубай долгое время был главным логистическим узлом для зарубежных поставок — товарооборот между Россией и ОАЭ за пять лет вырос втрое, до почти $10 млрд. Однако регион затронули операционные проблемы.

Из-за конфликта выросли тарифы на перевозку, произошли задержки поставок коллекций, что создало дополнительное давление на цены. Стоимость доставки для частных компаний с начала военного обострения увеличилась на 30–50%, утверждают эксперты.

До конца 2026 года бьюти-сегмент пополнится 10 новыми брендами

Несмотря на общую рыночную стагнацию, высокую инвестиционную привлекательность сохраняет категория парфюмерии и косметики, сообщают «Ведомости». Так, производители из Южной Кореи активно осваивают российский рынок, используя модели прямых поставок и оптовых каналов распределения.

Кроме того, бьюти-сфера характеризуется отсутствием явно выраженных сезонных спадов. Это позволяет экспертам прогнозировать появление как минимум десяти новых косметических марок до конца 2026 года.

Трафик ТЦ сократился на 3% за год

Розничные продажи тормозят два фактора: плохая экономическая ситуация и снижение покупательской активности. Согласно подсчётам экспертов «Ведомостей», индекс потребительской уверенности в начале 2026 года составил минус 12%. Параллельно фиксируется снижение посещаемости крупных торговых комплексов.

За прошедший год трафик торговых центров сократился на 3%, а сейчас демонстрирует падение еще на 2%.

Торговые центры делают ставку на гастрономию и развлечения

По данным «Ведомостей», состав арендаторов в торгово-развлекательных комплексах за последние годы радикально изменился. Освободившиеся после ухода глобальных корпораций площади эффективно осваиваются локальными проектами и ритейлерами из дружественных стран.

В современных условиях посещаемость торговых центров в большей степени зависит от качества гастрономов и развлекательных комплексов, нежели от присутствия мировых модных домов. Но для дорогих торговых центров наличие известных зарубежных марок по-прежнему важно, считают эксперты, — это помогает привлекать посетителей.

Международные бренды продают товары через посредников и маркетплейсы

В 2026 году с российского рынка окончательно ушли не менее семи международных компаний, сообщают «Ведомости». Оставшиеся иностранные организации в условиях значительной налоговой нагрузки и высокой стоимости заёмного капитала выбирают консервативную модель развития: вместо открытия собственных бутиков они предпочитают использовать существующие каналы продаж — электронные площадки и партнёрские сети дистрибьюторов.

Прогнозы экспертов на текущий год остаются сдержанными: общее число новых зарубежных брендов вряд ли превысит 10 позиций.