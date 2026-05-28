Доходы рынка такси в России превысили 1 трлн ₽ в 2025 году — однако расходы почти сравнялись с выручкой

Объём российского рынка такси по итогам 2025 года достиг 1,092 трлн рублей, сообщает «Коммерсант». Это на 18% больше, чем в 2024 году, когда выручка отрасли составляла 924 млрд рублей. Совокупные расходы участников рынка почти сравнялись с объёмом выручки и достигли 0,97–1,12 трлн рублей.

Почти полтриллиона рублей в год таксопарки тратят на покупку топлива

Крупнейшей статьёй расходов отрасли в 2025 году стало топливо — на него ушло 473,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой аналитику Общественного совета по развитию такси.

Среди других крупных расходов отрасли:

обновление транспортного состава — от 146 до 205 млрд рублей;

техническая поддержка автомобилей (запчасти и ремонт) — 121,7 млрд рублей;

фонд оплаты труда — 110–220 млрд рублей;

содержание ИТ-систем — до 110 млрд рублей;

оформление документации и медицинские осмотры — 54 млрд рублей;

страховые взносы — 11 млрд рублей.

Количество новых автомобилей в такси сократилось почти вдвое за последние три года

На фоне роста расходов компании стали медленнее обновлять автомобили, пишет «Коммерсант».

Если в 2022 году доля современных машин не старше трех лет составляла 38%, то к 2025 году этот показатель упал до 22%. Параллельно наблюдается процесс старения парка: почти каждая третья машина (30%) в сегменте пассажирских перевозок теперь эксплуатируется более пяти лет.

Треть российского таксопарка простаивает из-за дефицита кадров

Рынок пассажирских перевозок столкнулся с серьезным кадровым голодом, сообщает «Коммерсант».

Несмотря на то, что в индустрии задействовано около 2,19 млн сотрудников, дефицит водителей остается критическим. По оценке директора Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, нехватка персонала приводит к вынужденному простою 20–30% имеющихся автомобилей, что сдерживает рост операционной прибыли компаний.

Контекст

На фоне старения автопарка и дефицита кадров, о которых сообщает «Коммерсант», таксомоторные компании ищут способы обновления транспорта, в том числе расширяют перечень допущенных к работе в такси автомобилей. В него могут добавить кроссоверы Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7, а в апреле–мае — модели нового бренда Jeland (Omoda C5, Jaecoo J7 и J6). В перспективе в перечень включат и другие машины, в том числе российские марки.

Параллельно отрасль тестирует технологии беспилотного транспорта. Робомобили уже способны выполнять почти все задачи автономного движения, причём серьёзных аварий с их участием не зафиксировано. Однако массовый запуск беспилотных такси упирается не только в технические, но и в правовые барьеры — потребуется развитие регулирования. При этом роботакси, как ожидается, не заменят водителей полностью, а лишь дополнят существующую систему перевозок.