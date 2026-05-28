В LG опровергли продажу ТВ-бизнеса — ранее СМИ сообщали, что компания ведёт переговоры с китайской Hisense

В LG Electronics опровергли информацию о продаже своего ТВ-подразделения китайскому производителю бытовой техники Hisense, сообщает издание Android Authority. Ранее СМИ сообщали, что руководство компании посетило Пекин и провело переговоры с топ-менеджерами Hisense о будущем телевизионного подразделения LG и его продаже.

Первоисточник информации о продажи ТВ-бизнеса LG удалил статью

Ранее южнокорейское СМИ EBN сообщило, что LG планирует продавать подразделение компании, которое занимается производством телевизоров. В комментарии изданию Android Authority LG заявила, что информация о продаже телевизионного бизнеса «совершенно безосновательна» и носит «спекулятивный и вводящий в заблуждение характер».

«Компания LG Electronics хотела бы заявить, что информация о потенциальной продаже её телевизионного бизнеса является совершенно безосновательной и, следовательно, носит исключительно спекулятивный и вводящий в заблуждение характер», — говорится в заявлении компании.

После появления опровержения первоначальная публикация EBN была удалена с сайта издания. Причины удаления материала редакция публично не объяснила.

LG производит телевизоры на протяжении 60 лет

Компания LG производит телевизоры на протяжении почти 60 лет: первые телевизоры предшественник LG — компания GoldStar — начал выпускать ещё в 1966 году. Сейчас LG остаётся одним из крупнейших мировых производителей телевизоров — его доля на рынке в прошлом году составила 11,8%, следует из данных TrendForce.

При этом за последние годы китайские бренды TCL и Hisense существенно усилили позиции благодаря агрессивной ценовой политике и улучшению качества устройств. TCL сейчас контролирует около 14% мирового рынка телевизоров, а Hisense — примерно 12,5%.

Ранее LG закрыла бизнес по производству смартфонов

В 2021 году LG приняла решение закрыть бизнес по производству смартфонов в 2021 году. Тогда компания несколько лет подряд фиксировала убытки в мобильном подразделении и решила сосредоточиться на более прибыльных сегментах.

После выхода с рынка смартфонов LG направила ресурсы на разработку и производство компонентов для электромобилей, устройств умного дома и робототехники.





