Платформенная экономика в 2025 году достигла 8,5% ВВП России — оборот сектора вырос до 18,3 трлн ₽

Цифровые платформы по итогам 2025 года обеспечили 8,5% валового внутреннего продукта России, сообщают «Ведомости». Совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн рублей. За последние четыре года объём платформенной экономики вырос в шесть раз, а количество заказов через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды превысило 12 млрд.

Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» за 2025 год продали товаров почти на 11 трлн ₽

Суммарный объем продаж Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» по итогам 2025 года приблизился к 11 трлн рублей — это более 5% от национального ВВП.

Эксперты «Ведомостей» считают, что цифра в 8,5% (учитывается не только продажи маркетплейсов, но и сервисов такси и классифайдов) ВВП — это скорее расчетный ориентир*«Расчётный ориентир» здесь означает, что показатель 8,5% — это не точная статистическая цифра, а экспертная оценка, полученная с помощью определённой методики или модели., но она всё равно подтверждает: маркетплейсы по своему масштабу уже сравнимы с ключевыми отраслями экономики.

Аналитики также отмечают переход рынка маркетплейсов от фазы экстенсивного роста к этапу зрелости. Это означает, что дальнейшее развитие платформ будет зависеть не от привлечения новой аудитории, а от удержания существующей и повышения среднего чека, полагают эксперты. Среди актуальных вызовов отрасли маркетплейсов выделяются:

удорожание логистических цепочек,

концентрация рынка в руках крупнейших игроков,

естественное исчерпание притока новых клиентов,

ужесточение государственного контроля.

Маркетплейсы впервые обогнали классический ритейл по продажам товаров повседневного спроса

Эксперты «Ведомостей» также отмечают глубокое проникновение цифровых технологий в традиционный ритейл. Крупные сети сегодня успешно сочетают физические точки продаж с мобильными приложениями и системами самовывоза. Например, «ВкусВилл» закрыл 286 магазинов в 2025 году (сеть сократилась на 12,7%), потому что перераспределяет ресурсы в пользу онлайн-доставки.

К концу 2025 года четверка ведущих маркетплейсов заняла 48% сегмента товаров повседневного спроса, впервые опередив крупнейших классических ритейлеров (таких как X5Group, «Магнит», «Лента», «Вкусвилл»).

Продажи техники на маркетплейсах выросли на 170%

Одним из ключевых факторов расширения платформенного бизнеса стали успехи Wildberries, сообщается в исследовании НИУ ВШЭ, подготовленное для Ассоциации цифровых платформ (АЦП).

В частности, люди стали чаще покупать технику онлайн. Это подтверждает рост выручки от продаж сетевого оборудования, аудиосистем, телевизоров и мобильных устройств. В 2025 году продажи на маркетплейсах показали значительный рост:

крупногабаритная бытовая техника — рост на 170% (в 2026 году динамика сохраняется на уровне 120%);

ноутбуки — рост на 209%;

смартфоны — рост практически вдвое.

Увеличение показателей продаж наблюдается и в других нишах: активно растёт спрос на строительные инструменты, мебель, автотовары и отделочные материалы. Увеличение сбыта товаров эксперты НИУ ВШЭ объясняют трансформацией потребительского поведения — пользователи все чаще заказывают технически сложные и дорогостоящие товары в сети, демонстрируя высокий уровень доверия к сервисам.

Контекст

Площадки помогают малому бизнесу выходить на федеральный уровень и создавать новые рабочие места в регионах, сообщают «Ведомости». Розничная торговля (без учёта продажи автомобилей) занимает 10,8% ВВП России. Маркетплейсы с их 8,5% ВВП составляют значительную часть этого сектора, что подчёркивает их ключевую роль в национальной экономике.