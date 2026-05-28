Samsung выплатит разработчикам чипов 10% прибыли от развития ИИ — некоторые получат до $400 тыс.

Samsung договорилась с профсоюзом о дополнительных выплатах сотрудникам полупроводникового подразделения и избежала масштабной забастовки, сообщает Financial Times. Теперь 78 тыс. работников получат 10,5% операционной прибыли. Изначально профсоюз требовал направить сотрудникам 15%.

Конфликт работников Samsung с руководством начался ещё в апреле

Конфликт вокруг бонусов сотрудникам Samsung начался в Южной Корее ещё апреле. Благодаря росту популярности ИИ, спрос на микрочипы, производимые компанией, значительно вырос — прибыль выросла сразу в 50 раз, сообщал Reuters.

В ответ на это работники Samsung потребовали поделиться доходом — профсоюз требовал выдать сотрудникам бонусы на общую сумму 15% от прибыли компании.

В середине мая компания предложила направить сотрудникам 10,5% операционной прибыли и дополнительно выплатить разовый бонус. Ранее бонус сотрудников подразделения составляла всего 1,5% от прибыли.

Выплаты от компании Samsung получат только разработчики чипов

По оценкам Financial Times, общий бонусный фонд для работников может превысить $22,6 млрд. Новая выплата станет дополнением к существующей системе мотивации. Около 40% фонда распределят поровну между сотрудниками. Остальная часть будет зависеть от результатов работы подразделений — чем выше доход подразделений, тем больше получат сотрудники.

По данным Financial Times, сотрудники подразделений памяти могут получить около $400 тыс., а работники Foundry (изготавливают микросхемы на заказ для других компаний) и System LSI (проектировщики чипов) — до $132 тыс..

Забастовка могла обойтись Samsung в $20 млрд

Предварительное соглашение между Samsung и профсоюзом было достигнуто 20 мая. Это позволило отменить забастовку, которая планировалась с 21 мая по 7 июня. По оценкам профсоюза, из-за остановки производства компания могла потерять около 30 трлн вон ($20 млрд). Теперь стороны окончательно договорились о выплатах 27 мая.

Financial Times также сообщает, что на фоне угрозы забастовки капитализация Samsung Electronics сократилась на $66 млрд.

Контекст

Samsung инвестирует не менее $73 млрд в 2026 году в капитальные расходы и исследования — это больше половины ожидаемой операционной прибыли компании, которую Bloomberg оценивает примерно в $140 млрд.

Основную часть вложений направят на производство чипов памяти для ИИ: Samsung рассчитывает усилить позиции в конкуренции с производителем полупроводниковой памяти SK Hynix и вернуть лидерство на рынке ИИ-чипов. В 2025 году компания уже потратила $62,3 млрд, включая $36,3 млрд на капитальные вложения и $26 млрд на исследования и разработки.