«Распространяется фейковая информация»: Wildberries и Ozon не меняют условия оплаты и возврата товаров с 1 июня

Wildberries и Ozon опровергли информацию о введении новых правил оплаты, доставки и возврата товаров с 1 июня. В компаниях заявили, что распространяющиеся в интернете сообщения не соответствуют действительности. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что маркетплейсы якобы готовят обязательную предоплату, ограничения на возврат товаров и изменения условий бесплатной доставки.

Wildberries назвал сообщения о новых правилах фейком

В пресс-службе Wildberries заявили, что в интернете и СМИ распространяется фейковая информация о существенных изменениях условий для покупателей с 1 июня.

«Компания не вводила новые условия оплаты заказов и возврата товаров для клиентов», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

В пресс-службе Ozon также сообщили ТАСС, что компания не планирует вводить новые условия с 1 июня.

СМИ писали о введении ограничений на возврат товаров

Ранее в СМИ появилась информация о том, что маркетплейсы якобы собираются оптимизировать расходы на логистику и сократить количество пустых возвратов.

В публикациях утверждалось, что платформы могут ввести обязательную предоплату для части покупателей, а постоплата будет зависеть от процента возвратов. Также сообщалось, что дорогую электронику и крупногабаритную технику планируют продавать только по полной предоплате.

Кроме того, в сообщениях говорилось о возможном изменении правил бесплатной доставки в зависимости от региона и загрузки пунктов выдачи, а также об ужесточении правил возврата товаров с признаками использования.

Более 60% продавцов сталкиваются с проблемой возвратов

Ранее Минэкономразвития заявляло, что прорабатывает меры защиты продавцов на маркетплейсах в случаях возврата товаров с утратой потребительских свойств. По данным ведомства, с этой проблемой сталкиваются более 60% продавцов, а почти половина возвратов приходится на одежду и обувь.

Министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что издержки несут как продавцы, так и сами платформы, а затем эти расходы закладываются в стоимость товаров и комиссии маркетплейсов.

Продавцы просят компенсировать расходы на обратную доставку

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила законодательно обязать компенсировать продавцам расходы на обратную доставку товаров при отказе и возврате.

В ассоциации заявили, что продавцы несут многомиллионные убытки из-за массовых отказов в пунктах выдачи заказов.