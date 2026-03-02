Бизнес теряет миллионы: продавцы просят компенсировать расходы при возврате товара на цифровых платформах

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила законодательно обязать компенсировать продавцам расходы на обратную доставку товаров при отказе и возврате. Как сообщили ТАСС в ассоциации, продавцы несут многомиллионные убытки из-за массовых отказов в пунктах выдачи. Отраслевые опросы показывают, что с проблемой возвратов сталкиваются более 60% продавцов.

Рынку предлагают жёстко регламентировать правила возврата

Исполнительный директор, председатель совета АУРЭК Евгения Черницкая рассказала ТАСС, что закон должен прямо установить обязанность компенсировать продавцу расходы на обратную доставку — как при отказе от товара, так и при его возврате. По её словам, этот вопрос требует жёсткой законодательной фиксации, даже если рынку будет непросто принять изменения.

Она отметила, что в пунктах выдачи ежедневно происходят десятки отказов, при этом часть товаров даже не распаковывается.

Возвраты обходятся продавцам в миллионы рублей

По словам Евгении Черницкой, доставка крупного товара может обходиться продавцу дорого. В качестве примера она привела чемодан: его логистика может достигать 1 500 рублей. Если покупатель заказывает несколько вариантов, чтобы выбрать один, расходы кратно увеличиваются.

Такие ситуации, по её словам, обходятся продавцам в миллионы рублей.

Возврат товара — одна из самых острых проблем бизнеса

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что возвраты товаров, утративших потребительский вид, остаются одной из самых острых проблем для бизнеса, работающего через маркетплейсы.

По его словам, опросы отраслевых ассоциаций показывают, что с этой проблемой сталкиваются более 60% продавцов. Почти в половине случаев возвраты касаются одежды и обуви. Эти расходы несут производители и платформы, а затем они закладываются в цены товаров и комиссии маркетплейсов.

Действующий закон не учитывает цифровые платформы

Максим Решетников отметил, что действующее законодательство о защите прав потребителей не охватывает сделки, где участвуют посредники — цифровые платформы и пункты выдачи заказов.

Кроме того, для онлайн-торговли отсутствуют отдельные правила возврата некоторых категорий товаров, включая медицинские изделия, предметы личной гигиены и текстиль.

Минэкономразвития обсуждает возможные решения с платформами, профильными ассоциациями и Роспотребнадзором.

Идею невозвратных категорий обсуждают с 2025 года

В октябре 2025 года Максим Решетников предлагал рассмотреть введение невозвратных тарифов для отдельных категорий товаров. По его словам, такая мера могла бы защитить бизнес от ситуаций, когда покупатели заказывают дорогие товары, используют их один раз и затем возвращают.

В Ozon заявили о готовности участвовать в обсуждении невозвратных категорий. В Wildberries подчеркнули необходимость гибкого подхода с учётом требований регуляторов и интересов всех сторон.