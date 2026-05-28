Штрафы за неподачу «нулевых» деклараций могут отменить: причина — расходы на взимание превышают поступления

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене штрафов за непредставление «нулевых» деклараций — отчётностей, в которых нет налоговой базы и налога к уплате, сообщает «Коммерсант». Главная причина — в издержках: сейчас государство тратит на оформление и взимание штрафов заметно больше денег, чем получает от нарушителей. Инициатива также должна упростить порядок привлечения бизнеса к ответственности за просрочку по «ненулевым» декларациям.

Налоговая сохранит контроль даже после отмены части штрафов

Экономический анализ показал, что государство тратит на оформление и взыскание штрафов больше денег, чем получает в итоге, пишет «Коммерсант». Сейчас минимальный штраф за несвоевременную сдачу налоговой декларации составляет 1000 рублей. Однако на практике сумма часто снижается с учётом смягчающих обстоятельств.

По данным «Коммерсанта», властям оказалось проще отказаться от штрафов за такие формальные нарушения, чем продолжать покрывать расходы на их администрирование.

При этом обязанность сдавать отчётность сохранится. Эксперт «Коммерсанта» отметил, что за систематическое игнорирование даже «нулевых» деклараций налоговая сможет применять более жёсткие меры — например, блокировку банковских счетов.

Штраф за просроченную декларацию будут списывать автоматически

Для деклараций, где указаны доходы или сумма налога к уплате, штрафы сохранятся, однако процедура их взыскания станет проще, пишет «Коммерсант». Если компания подаст отчётность до вынесения решения, налоговая сможет оформить штраф без очного разбирательства и дополнительных процедур.

Предприниматели также смогут сразу указать смягчающие обстоятельства при подаче просроченной декларации. Размер штрафа при этом составит до 30% от суммы налога.

Кроме того, власти планируют отменить отдельные штрафы для руководителей компаний за задержку подачи деклараций. Сейчас директоров и других должностных лиц могут дополнительно штрафовать на сумму до 500 рублей независимо от штрафа для самой организации.

Штрафы за несдачу деклараций при продаже жилья также могут отменить

Нововведения затрагивают и физических лиц: власти планируют упразднить санкции за неподачу деклараций по доходам от реализации или получения в дар объектов недвижимости. Сегодня штрафы за эти нарушения могут достигать 30% от дохода. Налоговая и так знает обо всех сделках с недвижимостью — данные приходят из Росреестра, поэтому штрафовать граждан за отсутствие отчётности бессмысленно, заявляет эксперт «Коммерсанта».

Специалисты также сходятся во мнении, что отмена штрафов за «нулевые» декларации — это не послабление, а возможность перестроить систему под современные реалии. Ведомство отказывается от малоэффективных функций по обработке «нулевых» деклараций, позволяя инспекторам сфокусироваться на более значимых задачах.

Окончательное утверждение документа может пройти во время осенней сессии парламента.